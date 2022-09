Surfista murió ahogado en una playa de Costa Rica: Kalani David

Kalani David fue un campeón de surf que murió a los 24 años de edad.

¿Cuál fue su causa de muerte?, ¿Cómo murió David? De acuerdo con NBC News, David “murió el fin de semana en una playa de Costa Rica después de sufrir una convulsión”.

Según el diario Tico Times, David se ahogó mientras practicaba surf. “Según los informes, sufrió una convulsión masiva mientras estaba en el agua”, informó el sitio.

Su nombre completo era Kalani David Feeney Barrientos.

Esto es lo que necesitas saber:

Hijo de madre costarricense, Barrientos tenía problemas de salud antes de su muerte. Él “sufría del síndrome de Wolff-Parkinson-White, una enfermedad cardíaca congénita que causaba parálisis y convulsiones”, informó NBC.

De acuerdo con Mayo Clinic, “en el síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), una vía de señalización adicional entre las cavidades superior e inferior del corazón provoca un latido cardíaco acelerado (taquicardia). El síndrome de WPW es una afección cardíaca presente al nacer (defecto cardíaco congénito). Es bastante raro”.

El sitio web señala: “Los episodios de latidos cardíacos rápidos que se observan en el síndrome de WPW generalmente no ponen en peligro la vida, pero pueden ocurrir problemas cardíacos graves. En raras ocasiones, el síndrome de WPW puede provocar muerte cardíaca súbita en niños y adultos jóvenes”.

En junio, él escribió en Instagram:

Con estas convulsiones, mi neurólogo sigue diciendo que no maneje ni navegue hasta que deje de tenerlas. Quiero decir que podría surfear, pero si tuviera una y no me salvara a tiempo, moriría o me convertiría en un vegetal porque no tengo suficiente aire en mi cerebro. Sigo teniendo suerte, tuve un ataque conduciendo y otro en el agua en un par de meses. Los últimos dos años he tenido convulsiones mientras dormía y solo los ángeles me cuidaban porque no sé cómo sigo teniendo tanta suerte y sobreviviendo a todo. Es hora de poner estas cosas en orden para poder avanzar en la vida, ¡al menos puedo patinar y pescar! Me han preguntado mucho sobre mi situación, así que quería que todos supieran cómo es para mí en este momento. He dejado estos problemas de salud a un lado porque no podía creerlo, pero hacerlo lo empeoró. Mi vida ha cambiado por completo y no es rechazo, es redirección;) jaja, gracias a todos por el amor que me animó a estar vivo y bien. No se trata de lo que quieres, se trata de lo que tienes y sacar lo mejor de ello 🙏🏼 #godisgood