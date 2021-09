Justice Gleason y su familia: víctimas de la matanza de Polk County

Justice Gleason fue dado a conocer como la víctima de 40 años de un ex francotirador de los Marines quien de acuerdo a las autoridades fue el autor de una balacera en Florida, masacrando a Gleason, su esposa y bebé y otro familiar. El tirador, quien no conocía a la familia, también hirió de gravedad a una niña de once años quien recibió siete heridas de bala pero sobrevivió, explicó el sheriff.

El sheriff de Polk County, Florida, Grady Judd, describió las acciones del sospechoso como “un tiroteo indiscriminado”. El sospechoso fue dado a conocer como Bryan Riley, un veterano de guerra que se presentó en la casa de los Gleason “preparado para la guerra”, a pesar de no conocer a las personas que allí vivían, dijo el sheriff.

Riley declaró ante los oficiales, diciendo “¿Saben por qué lo hice?”, – reveló el sheriff en conferencia de prensa – dijo, “hay tres en la casa”. Conducía un vehículo de la Florida con placa de la marina, pero se describió a sí mismo como un “preparacionista”. Asimismo, dijo haber estado consumiendo metanfetamina, afirmó el sheriff.

“¿Quién podría imaginar encontrarse con un francotirador en un vecindario a las 4:30 de un domingo por la madrugada?”, dijo Judd. “No hemos podido establecer ningún tipo de conexión entre nuestro asesino y nuestras víctimas”.

Gleason fue la única víctima cuyo nombre ha sido dado a conocer debido a que la ley Marsy prohíbe su divulgación sin permiso de la familia. Las edades del resto de las víctimas fueron reveladas como una mujer de 33 años, un pequeño de 3 meses que falleció en sus brazos, y la madre y abuela de dos de las otras víctimas de 62 años. Sin embargo, el registro policial indica que las otras dos víctimas son Theresa Lanham y su hijo Jody Gleason. Esos nombres también fueron ampliamente divulgados en Facebook.

El sheriff describió al sospechoso como “un demente. El tipo estaba pasado de droga, metanfetamina, lo que la gente cree que es metanfetamina de poca monta, no violenta. Y vino hasta aquí para un tiroteo. Desconocemos el porqué”.

1. El sospechoso apareció por primera vez en el radar de las autoridades cuando se acercó a Gleason mientras cortaba el césped; un amigo recordó cuán emocionado estaba Gleason por haberse convertido en padre

Hubo una cascada de tributos para Gleason. “QEPD Justice Gleason. La última vez que te vi estabas subiendo al ascensor en el hospital. Sonreías de oreja a oreja por tu nuevo hijo, llevabas un gran oso de peluche para él. Esto es tan desgarrador, hijo”, una mujer escribió en Facebook.

Otro amigo escribió: “Justice Gleason…no sé por dónde empezar. Estuviste en algunos de los peores momentos de mi vida, algunos de los mejores…Te extrañaré por siempre y todos los recuerdos que hemos compartido a lo largo de los años. Tú, tus hermosos hijos y prometida no se merecían esto. Que la justicia para tu familia llegue pronto. ¡Te quiero, Justice! 💔”

En conferencia de prensa, Judd dijo que las autoridades recibieron un llamado por un vehículo sospechoso al norte de la ciudad de Lakeland, en la ciudad autónoma, la noche del sábado 4 de septiembre de 2021.

Esa fue la misma casa donde luego ocurrió el tiroteo, dijo el sheriff, agregando que el sospechoso no era oriundo del condado o la ciudad.

Un oficial de policía respondió y habló con una mujer que dijo haber visto un vehículo sospechoso con una persona extraña dentro quien dijo “Dios me ha enviado aquí a hablar con una de sus hijas”.

Asimismo, se acercó a un hombre que cortaba el césped, quien se cree era Gleason. Mencionó el nombre de Amber y se le dijo que no había nadie allí con ese nombre. Luego dijo que Dios lo había enviado allí porque ella iba a quitarse la vida. Pero se le explicó nuevamente que no había ninguna Amber allí, y partió. Hubo un llamado a la policía. “No, no hay nadie aquí llamada Amber”, Gleason le dijo a Riley según el sheriff.

Las autoridades llegaron al lugar en seis minutos, y el vehículo y el sospechoso ya no se encontraban allí. Pasaron los más de veinte minutos siguientes rastrillando el área. Esto ocurrió el sábado por la noche. La policía no halló el vehículo.

2. El tiroteo ocurrió nueve horas más tarde, entre el llanto de un bebé y los gritos de una mujer

Nueve horas más tarde, alrededor de las 4:30 a.m., un teniente se encontraba a dos millas del lugar respondiendo a otra llamada cuando oyó dos descargas de un arma automática, dijo Judd. Estaba a aproximadamente dos millas al oeste de la escena. Notificó a sus oficiales de inmediato para que acudieran al lugar. Paralelamente, se registraron llamadas al 911 por un tiroteo, dijo el sheriff.

Se desplegó un protocolo por tiroteo. Lakeland era el distrito más próximo. Varias agencias enviaron refuerzos de inmediato.

Lo que encontraron al llegar: “Al aproximarse tácticamente al lugar, había una camioneta en llamas y se oyó un estallido en el jardín delantero. Los oficiales también observaron estas luces que iban desde la calle hasta la casa. Al acercarse, vieron a un individuo totalmente vestido con un equipo de protección personal que se veía como si fuera a abrir fuego contra nosotros, pero no observamos ningún arma de fuego”, dijo Judd. Luego explicó que las luces eran varas luminosas.

El sheriff continuó: “Estamos en una zona rural alejada, por lo que no es inusual que la gente lleve puesto camuflaje, pero él estaba vestido de pies a cabeza. Parecía tener un chaleco antibalas. Corrió dentro de la casa. No sabíamos quién era ni vimos un arma de fuego”.

El oficial oyó otro disparo, una mujer gritando y un bebé llorar. “El teniente intentó ingresar a la casa, pero la entrada se hallaba obstruida”. Corrió a la otra entrada, donde hubo un tiroteo cuando el sospechoso abrió fuego sobre los oficiales.

“Tres oficiales de policía se vieron atrapados en el fuego enemigo pero fueron rescatados. Todo era silencio. Los refuerzos aéreos se encontraban fuera. El helicóptero vio a un sospechoso salir con las manos en alto y fue arrestado. Recibió un disparo. Se lo esposó”, relató el sheriff.

Mientras era tratado en el hospital, “se incorporó e intentó tomar el arma de un oficial, y tuvieron que forcejear con él en la sala de emergencias. Le administraron medicación para impedir que continuara peleando”, explicó Judd.

3. Las autoridades encontraron a una niña de once años que recibió múltiples disparos

Lo que las autoridades encontraron fue horroroso.

“Lo que encontramos al entrar luego de oír ruidos, encontramos a una menor de once años con múltiples heridas de bala”, relató Judd. “Estaba viva. Fue llevada a la zona de servicios de emergencia y transportada por aire a Tampa General, donde fue intervenida quirúrgicamente. Temíamos que pudiera haber alguna trampa explosiva debido a lo que vimos. Miraron dentro de la camioneta del sospechoso. Tenía desde kits anti hemorragia, hasta botiquín de primeros auxilios, y estaba listo para la guerra”.

Y agregó: “es arrestado. Tenemos a la menor de once años. Esta mira a los oficiales a los ojos y les dice, ‘hay otras tres personas muertas en la casa’. Ingresaron, primero con robots en caso de explosivos, y en la casa principal descubrieron a un hombre, una mujer y un bebé en los brazos de su madre, todos baleados a muerte”. El hombre fallecido era Gleason.

Juddy remarcó: “fueron a la casa que se encontraba justo detrás y hallaron a otra mujer asesinada a balazos”. Este hombre asesinó a cuatro personas esta madrugada, intentó matar a nuestros oficiales y finalmente se rindió”.

4. Gleason, quien fue recordado como ‘un buen hombre y amigo de todos’ llenaba su página de Facebook con fotos familiares

En su foto de perfil, puede verse a Gleason con una mujer embarazada. Su foto de portada es de un bebé.

Escribió en Facebook que se graduó de la escuela secundaria de Auburndale. “Las fotografías no tienen precio…¡¡una hermosa familia!! ❤” alguien escribió algunas semanas atrás.

La página de Facebook perteneciente a la mujer que tuvo al bebé de Gleason contiene una foto suya cargando al pequeño. “Alto como su padre”, escribió (no damos a conocer su nombre porque las víctimas no han sido identificadas públicamente). “Lo que te ha sucedido es tan entristecedor, sé que tú y tu familia están en el cielo, descansen en paz”, escribió un ser querido. Su página está repleta de fotografías del bebé, Gleason y familiares.

Un amigo escribió en Facebook: “Justice Gleason, que tú, tu hermosa esposa…y bebé descansen en paz con nuestro Señor. ¡Te extrañaremos! Fuiste tan buen hombre y amigo para todos. Rezando para que Dios consuele a tu familia y a todos los que los conocían”.

5. Riley sirvió en Irak y Afganistán como francotirador; le dijo a las autoridades que las víctimas rogaron por sus vidas, relató el sheriff

El sheriff detalló los antecedentes del sospechoso.

“Fue Marine. Sirvió durante cuatro años y fue dado de baja con honores e hizo otros tres años como reserva. Fue destinado a Irak en 2008, Afganistán de 2009 a 2010, y durante ese período fue designado como francotirador”, Judd dijo acerca de Riley.

Y agregó: “en el transcurso de nuestro interrogatorio, intentaba convencernos de que es un enfermo mental. Está muy al corriente de sus dichos y sus confesiones. Pero en un momento dado le dice a nuestros detectives, ‘Me rogaron por sus vidas y los maté de todos modos’. Es el diablo encarnado. Actuó como un animal rabioso. Nuestro amor y plegarias para los familiares de los heridos y fallecidos. Es una bendición del Señor que mis oficiales y nuestro colega del Departamento de Policía de Lakeland no hayan sido asesinados a balazos en el tiroteo o por los disparos subsiguientes también”.

Riley vivía en Brandon, Florida, a unas 35 millas del lugar donde ocurrió el tiroteo. Riley trabajaba como contratista de seguridad, dijo Judd. Poseía una licencia de arma oculta, agregó.

“Localizamos a su novia, quien estuvo totalmente dispuesta a cooperar y dijo que habían estado saliendo por aproximadamente cuatro años. Dijo que él sufría de trastorno por estrés postraumático”, comentó Judd.

La novia de Riley no creía que él fuese violento. “Dijo que hace apenas una semana, el pasado domingo, trabajó como seguridad en una iglesia en Orlando. Y regresó a casa y dijo que Dios le había hablado y que ahora podía hablarle directamente a Dios. Y dijo que nunca había visto esa clase de comportamiento. Pero insistió nuevamente con que no era violento”, dijo Judd. El sheriff agregó: “prácticamente sin antecedentes criminales. Tuvo un cargo menor como adolecente y luego prácticamente nada. No estamos lidiando con un delincuente tradicional. Pero sí estamos lidiando con alguien que claramente tuvo problemas mentales, por lo menos esta última semana, alguien con trastorno por estrés postraumático que desconocemos si se remonta a su tiempo como militar”.

