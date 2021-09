Marcha ultraderechista “Justice for J6”: ¿dónde estarán las protestas?

El mitin Justice for J6 se llevará a cabo el sábado 18 de septiembre en Washington, D.C., y en muchos otros lugares se realizarán eventos relacionados. Según el sitio web, el evento está apoyando a delincuentes no violentos que fueron acusados en el motín del 6 de enero en el Capitolio y el evento en sí pretendía ser no violento. Estos son los detalles sobre cuándo se llevará a cabo el evento, junto con eventos relacionados en otras ubicaciones.

La marcha “Justicia para J6” se llevará a cabo a partir de las 12:00 p.m. a la 1:15 p.m. hora del este en Union Square, entre las calles 1st y 3rd NW/SW, según el sitio web de Look Ahead America. Se incluye un mapa de la ubicación del evento en la página web y también se muestra en el tweet a continuación.

Here is Look Ahead America's Attendee Guidance for the #JusticeforJ6 Rally on Saturday, September 18 at noon at the US Capitol.

For more information, go to https://t.co/kKZkynFdZE. pic.twitter.com/3yfLfR4dxo

— Matt Braynard (@MattBraynard) September 10, 2021