Juneteenth 2022: ¿Cómo ver en vivo el especial de CNN?

Para honrar el 19 de junio de 2022, se transmitirá un concierto especial llamado “Juneteenth: una celebración global por la libertad” el domingo 19 de junio a las 8:00 p.m. Hora del Este/Pacífico en CNN.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver “Juneteenth: A Global Celebration for Freedom” en línea, con la primera opción que ofrece una prueba gratuita:

Previa de especial ‘Juneteenth: una celebración mundial por la libertad’

CNN | 'Juneteenth: A Global Celebration for Freedom' – Promo (2022) Inicio: 00:03 Promo da "Juneteenth: A Global Celebration for Freedom", evento produzido pela Live Nation Urban e Jesse Collins Entertainment, e que será transmitido pela CNN US. Data da gravação deste vídeo: (12/06/2022) @2022 Todos os direitos reservados à Cable News Network Uma companhia Warner Media ————————————————————— @2022 All rights reserved to Cable News Network… 2022-06-13T01:57:22Z

En honor a Juneteenth, CNN está “orgullosa de transmitir la primera celebración mundial” de la festividad desde que se convirtió en festividad federal en los Estados Unidos. El concierto “Juneteenth: A Global Celebration for Freedom” se transmitirá en vivo en todo el mundo a través de todas las plataformas de CNN, según el comunicado de prensa de CNN.

Continúa:

Juneteenth es la observación más antigua conocida del fin de la esclavitud en los Estados Unidos. La red ofrecerá programación para animar y educar a los televidentes sobre el 157° aniversario, ahora una fiesta nacional ampliamente celebrada entre las comunidades afroamericanas de todo el país. Producida por un equipo de creadores negros en Live Nation Urban y Jesse Collins Entertainment, “Juneteenth: A Global Celebration for Freedom” contará con una amplia gama de íconos y artistas que abarcan la industria del entretenimiento y la música, incluidos Yolanda Adams, Anthony Hamilton, Billy Porter, Debbie Allen Dance Academy, Earth, Wind & Fire, Jhené Aiko, Killer Mike, Lucky Daye, Mary Mary, Michelle Williams, Mickey Guyton, Robert Glasper y The Roots. El evento también conmemorará el 100.º aniversario del Hollywood Bowl e incluirá a The Re-Collective Orchestra, una orquesta sinfónica totalmente negra de 68 piezas, que marca la primera vez que una sinfonía totalmente negra se presenta en el Hollywood Bowl. Además, el escritor ganador del premio Grammy, Adam Blackstone, y el cofundador de The Roots y cineasta ganador del Premio de la Academia, Questlove, serán los directores musicales de la noche.

“Estoy encantado de que CNN esté transmitiendo este evento histórico para que nuestros televidentes de todo el mundo celebren y comprendan la importancia de Juneteenth”, dijo Chris Licht, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide, en un comunicado.

“Nuestro compromiso de amplificar las voces negras y las de otros grupos marginados es fundamental para seguir siendo el líder mundial en noticias”, dijo Johnita P. Due, vicepresidenta sénior y directora de Diversidad, Equidad e Inclusión de CNN Worldwide. “A través de actuaciones musicales y narraciones reflexivas, encarnaremos la excelencia y la resiliencia de la comunidad negra en la búsqueda continua de la libertad y la justicia social”.

“Este es el evento más importante que hemos producido en Live Nation Urban”, dijo el presidente de Live Nation Urban, Shawn Gee. “Es un momento para celebrar y reflexionar sobre la independencia negra y la experiencia negra. También es un momento para crear conciencia y arrojar luz sobre las millas que aún debemos recorrer para lograr una verdadera equidad. Esperamos verte ahí.”

“Esta celebración de Juneteenth es exactamente el tipo de momento de importancia cultural en el que CNN puede destacar y amplificar su mensaje de libertad en todo el mundo”, dijo Rani Raad, presidente de CNN Worldwide Commercial. “A través del poder de nuestro acceso y alcance global, podemos invitar a audiencias en más de 200 países a ser parte de esta ocasión única de una manera que ningún otro medio puede hacerlo”.

“Juneteenth: Una celebración global por la libertad” se transmite el domingo 19 de junio a las 8:00 p.m. Horas del Este y del Pacífico en CNN.

