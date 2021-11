Julius Jones: será ejecutado el 18 de noviembre por un crimen que él sigue negando

En julio de 2020, 20/20 transmitió un especial llamado “The Last Defense: Julius Jones”, que detalla el asesinato del empresario Paul Howell en la ciudad de Oklahoma en 1999. Jugador estrella de baloncesto y fútbol americano de secundaria, Julius Jones, que no debe confundirse con Julius Jones, ex jugador de la NFL, fue arrestado por el crimen y se encuentra en el corredor de la muerte, negando con vehemencia que haya estado involucrado en el asesinato.

A raíz del especial de 20/20, esto es lo que necesita saber sobre el caso, la petición de clemencia de Jones en Change.org y por qué Jones dice que fue engañado por un hombre llamado Christopher Jordan.

Jones fue declarado culpable del asesinato de Paul Howell en 2002. Ha estado en prisión apelando la condena desde entonces. Según su petición de Change.org, Jones “ha vivido en el corredor de la muerte durante casi 20 años y está recluido en régimen de aislamiento durante 23 horas al día. Se le permite una hora de luz solar al día y tres duchas a la semana. Cada minuto que esperamos para actuar, Julius sufre. Cada segundo que pasa es un segundo menos para que Julius sea ejecutado por un crimen que no cometió”.

La petición continúa afirmando que en el juicio original, testigos presenciales dijeron que Jones estaba en la casa de sus padres en el momento en que Howell recibió un disparo durante un robo de auto. Afirma además que el coacusado de Jones, Christopher Jordan, admitió estar involucrado en el crimen y lo engañó para testificar en su contra.

La petición cuenta actualmente con casi 6 millones de firmas. Pero según un artículo reciente del New York Times, no parece haber tenido ningún efecto hasta ahora. De hecho, el 18 de noviembre, es decir, en tres días, será ejecutado si nada cambia.

Según el New York Times, AG Hunter publicó las transcripciones del juicio que refutan lo que Jones afirma sobre su inocencia. Las transcripciones del juicio muestran que los testigos identificaron a Jones como el atacante y que el arma homicida y el pañuelo con el ADN de Jones se recuperaron de un ático sobre su dormitorio.

“Los Howell son ​​las víctimas en este caso, no se equivoquen al respecto”, dijo Hunter, según el OU Daily. “Julius Jones asesinó a Paul Howell a sangre fría frente a su hermana e hijas”.

Sin embargo, Dale Baich, el abogado de Jones, le dijo a OU Daily que “La hermana de Howell describió al atacante como un hombre negro que llevaba una gorra y un pañuelo rojo en la cara. Dijo que le colgaba media pulgada de cabello debajo de la gorra. El cabello de Julius era corto. Estaba casi totalmente afeitado hasta la piel. La policía, en lugar de llevar a cabo una investigación exhaustiva, no siguió los hechos y las pruebas. En cambio, se centraron en Julius”.

Christopher Jordan fue el coacusado en el caso. Fue compañero de equipo de baloncesto de la escuela secundaria de Jones. Según Baich, había dos sospechosos iniciales en el caso: Kermit Lottie, un delincuente convicto e informante de la policía de la ciudad de Oklahoma, y ​​Ladell King, un delincuente habitual que se enfrenta a un mínimo de 20 años por fraude de cheques.

Esos dos sospechosos llevaron a la policía a Jordan, quien a su vez incriminó a Jones. Baich dijo que la historia de Jordan no era sólida, pero la policía solo se centró en Jones porque Jordan les dijo a los oficiales dónde podían encontrar el arma homicida: dentro de un acceso en el piso de arriba de la casa de Jones.

“El jueves por la noche, la noche antes de que Julius fuera detenido, Chris Jordan pasó la noche en la casa de los padres de Julius”, dijo Baich a OU Daily. “Julius durmió en la sala de estar en el sofá. Chris Jordan fue a la habitación de arriba donde se encontró el arma. Pasó la noche en esa habitación”.

Jordan fue condenado a cadena perpetua, pero terminó cumpliendo solo 15 años y fue liberado de prisión en 2014.

20/20 normalmente se transmite los viernes a las 9 PM, Hora del Este, en ABC.