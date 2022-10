Julie Blanchard: Ella es la esposa de Herschel Walker

Julie Blanchard es la segunda y actual esposa del candidato al Senado de los Estados Unidos en Georgia, Herschel Walker.

Herschel Walker, un republicano y ex estrella del fútbol, está enfrascado en una acalorada batalla por un escaño en el Senado de los Estados Unidos en Georgia. Ha estado con Julie Blanchard durante más de una década, aunque se casaron recientemente.

Walker estuvo casado una vez antes con Cindy Deangelis Grossman, quien lo acusó de violencia doméstica y es la madre de su hijo, Christian, de 23 años.

Esto es lo que necesita saber sobre la esposa de Herschel Walker:

1. Walker se casó con Blanchard en 2021 después de salir con ella durante años

Walker salió con Julie Blanchard durante una década antes de ponerle un anillo. Según The Sun, estuvieron saliendo durante más de una década antes de casarse en 2021.

Blanchard mantiene una vida privada y fuera de las redes sociales.

La pareja no tiene hijos propios. Fue descrita como la prometida de Walker en 2011 en un artículo de la revista Playboy, que escribió: “Mientras Herschel Walker y Julie Blanchard, su prometida, trotan por su vecindario de Dallas, manifestaciones de riqueza ostentosa del tamaño de Texas se ciernen por todas partes”.

2. Blanchard fue absuelta de votar ilegalmente en Georgia

Herschel Walker and wife Julie Blanchard at a rodeo. pic.twitter.com/FyqWgmmGXg — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) April 30, 2022

Blanchard fue investigada pero absuelta de una acusación de votación relacionada con la residencia, según 11 Alive.

Ella pasa un tiempo en Texas, pero votó a favor de George por voto en ausencia, informó la estación de televisión.

Según 11Alive, “los funcionarios dijeron que Blanchard tiene una licencia de conducir de Georgia, posee una propiedad en Atlanta, tiene un negocio en Georgia y paga impuestos estatales sobre la renta”.

3. Blanchard envió un mensaje de texto a la mujer que acusa a Walker de pagar por su aborto

Blanchard apareció en la controversia sobre el aborto que gira en torno a Herschel Walker con afirmaciones de que le envió un mensaje de texto a la mujer que acusa a Walker de pagar por su aborto, afirma que Walker niega.

La mujer es la madre de uno de los cuatro hijos de Walker.

Según Daily Beast, Blanchard le envió un mensaje de texto a la mujer diciéndole que estaba “increíblemente triste” porque “continuamente trataba de tender un puente sobre una mejor relación” entre Walker y la mujer.

Agregó que Walker “oraba todos los días” por la madre y su hijo y estaba triste porque no recibió una respuesta, aunque quería “ser más que un apoyo financiero”.

“¿Me estás tomando el pelo?” respondió la madre.

4. Blanchard aparece con frecuencia en la campaña electoral con Walker

Blanchard ha surgido más a la vista del público ahora que Walker se postula como republicana para el Senado de los EE. UU. en Georgia.

Su página de campaña en Facebook está llena de fotos de ella apareciendo en la campaña junto a él.

“¡Amo esta foto! ¡Me encantó conocerte a ti y a tu hermosa esposa!” escribió un partidario en una foto de Facebook que mostraba a la pareja.

5. La primera esposa de Walker lo acusó de violencia doméstica

Play

Herschel Walker's Ex-Wife Speaks On Their Abusive Marriage The Republican accountability project released that vicious attack ad on Herschel Walker. Jayar Jackson and Wosny Lambre break it down on The Watchlist. Watch LIVE weekdays at noon ET. youtube.com/watchlisttyt/live Read more HERE: mediaite.com/election-2022/he-was-gonna-blow-my-brains-out-herschel-walkers-ex-wife-accuses-him-of-threatening-her-at-gunpoint-in-jawdropping-campaign-ad/ "The anti-Trump group The Republican Accountability Project ran an ad on Monday showing Georgia GOP Senate nominee Herschel Walker’s ex-wife accusing… 2022-08-10T01:30:14Z

El primer matrimonio de Walker se vio empañado por acusaciones de abuso doméstico.

Grossman le dijo a ABC News en 2008 que Walker “tomó un arma y me la puso en la sien”, le dijo Grossman a Woodruff en 2008.

“Pon el arma justo en tu sien”, respondió Bob Woodruff de ABC, “¿y qué dijo?”.

“Voy a volarte los sesos”, dijo Grossman, según ABC News.

En ese momento, Walker le dijo a ABC que no podía recordar el incidente y dijo que “probablemente lo hizo”.

The Associated Press informó que había revisado documentos que “detallan las acusaciones de que Walker amenazó repetidamente la vida de su exesposa”, y agregó que ha descrito problemas de salud mental a lo largo de los años.

En diciembre de 2005, Cindy Grossman “obtuvo una orden de protección en su contra, alegando comportamiento violento y controlador”, informó AP. Según AP, Walker estaba molesto porque Grossman había comenzado a salir con otros hombres.

“Grossman le dijo a la corte que recibió llamadas durante ese período de su hermana y su padre, quienes habían sido contactados por Walker. Les dijo a los miembros de la familia que la mataría a ella y a su nuevo novio”, informó AP.

Según AP, Walker dijo que padecía un “trastorno de identidad disociativo, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple”.

“Todos los miembros de la familia de Herschel Walker le pidieron que no se postulara para el cargo, porque todos conocíamos (algo de) su pasado. Cada uno. Decidió mostrarnos el dedo medio y ventilar toda su ropa sucia en público, mientras al mismo tiempo mentía al respecto”, dijo Christian Walker en un tuit. “He terminado.”

El 4 de octubre de 2022, Christian publicó un video en Twitter con la leyenda: “Me he quedado en silencio durante casi dos años porque toda mi vida ha sido mentida públicamente. Hice UN evento de campaña, luego dije que no quería participar. No te atrevas a probar mi autenticidad.

Esta es la versión original de Heavy.com

