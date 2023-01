El actor Julian Sands está desaparecido tras excursión a las montañas de California

Julian Sands es un actor británico que ha estado denunciando su desaparición mientras caminaba por el monte Baldy en las montañas de San Gabriel en el condado de San Bernardino, California.

Sands es conocido por su aparición en la película “A Room With a View”, según su perfil de IMDb, que dice que nació el 4 de enero de 1958 en Otley, Leeds, West Yorkshire, Inglaterra.

La noticia de su desaparición se conoció el 18 de enero de 2023, pero fue reportado como desaparecido el 13 de enero, según CNN.

Esto es lo que necesita saber:

1. Sands desapareció el viernes por la noche en el área de Mt. Baldy, dicen los informes

Según ABC7, las autoridades del condado de San Bernardino han revelado que Sands “es uno de los dos excursionistas desaparecidos que actualmente se buscan en las montañas del sur de California”.

Fue reportado como desaparecido la noche del viernes 13 de enero de 2023, según la estación de televisión.

Sands desapareció en el área de Mt. Baldy, según ABC7. Según CNN, se están utilizando drones para buscar Sands, pero los equipos de búsqueda y rescate tuvieron que suspender su trabajo debido al “clima severo y la amenaza de avalanchas”.

Los funcionarios continúan usando drones para buscar Sands, pero están limitados con otros recursos debido al clima en Mt. Baldy, agregó Huerta.

Heavy se ha comunicado con el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino para obtener información adicional.

2. La esposa de Sands lo denunció como desaparecido, dicen los informes

Según ABC 7, las autoridades dicen que la esposa de Sands lo denunció como desaparecido.

“Su esposa lo denunció como desaparecido”, dijo Gloria Huerta, del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, a ABC 7.

“Por lo que tengo entendido, salió en algún momento de ese día para una caminata y cuando no regresó, su familia lo reportó como desaparecido”.

A lo largo de los años, el Departamento del Sheriff ha publicado muchos comunicados de prensa sobre excursionistas desaparecidos.

3. El Departamento del Sheriff emitió una advertencia sobre las condiciones climáticas, diciendo que sus equipos de búsqueda y rescate han respondido a 14 misiones de rescate en las últimas cuatro semanas

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino emitió una advertencia de clima invernal para Mt. Baldy en su página de Facebook el 18 de enero de 2023.

“El clima invernal en Mt Baldy genera condiciones peligrosas; Excursionistas instados a pensar dos veces y prestar atención a las advertencias”, se tituló la publicación.

“Durante las últimas cuatro semanas, los equipos de búsqueda y rescate (SAR) del alguacil del condado de San Bernardino han respondido a 14 misiones de rescate en Mt Baldy y sus alrededores”, escribieron.

“Estas misiones de rescate han sido para excursionistas perdidos, varados y/o heridos. Desafortunadamente, durante las últimas 4 semanas, dos excursionistas no sobrevivieron después de caerse y lesionarse”.

La publicación continúa:

Tenga en cuenta que las condiciones actuales en Mt Baldy son adversas y extremadamente peligrosas. Debido a los fuertes vientos, la nieve se ha convertido en hielo, lo que hace que el senderismo sea extremadamente peligroso. Los esfuerzos de búsqueda y rescate del alguacil a menudo se ven obstaculizados por el mal tiempo y las peligrosas condiciones de avalancha. Las recientes tormentas que trajeron las condiciones de nieve y hielo no son favorables para los senderistas, incluso para aquellos que se sienten con un alto nivel de experiencia. El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino les pide a todos que sigan estos sencillos consejos para mantenerse seguros y proteger a los demás: • Preste atención a todas las señales de advertencia publicadas

• Mire las condiciones climáticas (tanto actuales como pronosticadas) para el área

• Asegúrese de tener el equipo adecuado, el entrenamiento y la preparación adecuada para las condiciones alpinas (crampones, piolet, ropa adecuada)

• Caminata con un compañero

• Traiga un dispositivo de seguimiento o GPS, como un dispositivo SPOT o un dispositivo INREACH

• Asegúrese de que su teléfono celular tenga una carga completa y traiga un paquete de energía adicional cargado para él

• Hágale saber a alguien adónde y cuándo irá, y a qué hora regresará

• Lo más importante: si no sabe, ¡no vaya!

4. Excursionistas experimentados advierten que las caminatas invernales en Mt. Baldy pueden ser peligrosas

El sitio Hiking Guy advierte sobre el monte Baldy: “Si hay nieve o mal tiempo, camine por el monte Baldy otro día. Cada invierno, los excursionistas mueren en Mt Baldy, incluso aquellos con experiencia en montañismo. Es real y debes tomártelo en serio”.

El sitio sugiere: “El comienzo del sendero Mt Baldy está justo después de Manker Campground, aproximadamente a 1:15 horas al este del centro de Los Ángeles. Conducirás a través de Mt Baldy Village de camino a la caminata. Es un buen lugar para almorzar después de caminar.”

La página también ofrece a los excursionistas consejos para no perderse. “Si te pierdes, detente, recupérate, consulta tus mapas y reagrupate. Si no encuentra el rastro después de un tiempo, deténgase, quédese quieto y encienda su baliza de rescate. No se mueva cuando encienda su baliza, quédese donde la encendió”, dice el sitio.

5. Sands ha protagonizado películas de terror y drama a lo largo de los años

Según su perfil de IMDb, Sands es “alto, demacrado y particularmente efectivo en películas de terror y drama”.

Sands “llamó la atención de NBC cuando la cadena lo eligió para la miniserie de televisión The Sun Also Rises (1984) y luego con Anthony Hopkins en la película para televisión A Married Man (1983)”, informa el sitio.

“Sands también llamó la atención por sus pequeños papeles en Privates on Parade (1983) y The Killing Fields (1984). No fue hasta su papel divertido y romántico junto a Denholm Elliott en A Room with a View (1985) y luego su papel inusual en Gothic (1986) que el público lo notó y quedó fascinado con su buena apariencia y apariencia inusual pero a veces escalofriante. ”

También ha aparecido en Vibes (1988), Impromptu (1991), Arachnophobia (1990), Warlock (1989), Warlock: The Armageddon (1993), Naked Lunch (1991), Tale of a Vampire (1992) y The Phantom of the Opera (1998), según IMDb, que dice que también ha tenido papeles en el teatro británico.

Esta es la versión original de Heavy.com

