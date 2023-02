La inesperada noticia que recibió la joven que dice ser Madeleine McCann

La familia de la joven que dice ser Madeleine McCann se habría negado que la chica se realizara un test de ADN. Según indicaron a través de su abogado, los padres biológicos de Julia Faustyna presentarían la partida de nacimiento de la joven.

Julia Faustyna conmocionó al mundo al aseverar en un vivo de Instagram que ella es Madeleine McCann, la bebé británica desaparecida en Portugal en el año 2007 durante unas vacaciones con su familia, uno de los casos policiales más renombrados del Siglo XXI.

Antes de someterse a un test de ADN con los padres de Madeleine, Julia solicitó realizar pruebas de filiación con sus propios padres, alegando que tiene dudas acerca de su identidad.

Pero los padres biológicos de la joven se negaron a realizarse el test, e indicaron que iniciarán acciones legales contra la chica de 21 años.

La palabra de la abogada de Julia Faustyna

“Queremos ser muy respetuosos con la familia McCann y respetar su privacidad y la de sus hijos mientras no sepamos exactamente quién es Julia”, dijo la abogada de Julia en diálogo con The Sun.

Precisamente, la joven quiere someterse a un test con sus padres biológicos antes de involucrar a los McCann. Y, en el caso de que los estudios revelaran que no tiene filiación sanguínea con quienes dicen ser sus padres, terminar de convencer a los padres de Madeleine para que accedan a encontrarse con ella.

La comparación entre el rostro de Julya Faustina y de su madre que desmontaría su proclama de ser Madeleine McCann https://t.co/Q24mv5AdcL — 20minutos.es (@20m) February 23, 2023

“Estuve hablando personalmente con la madre de Julia y le dije que la mantendríamos a salvo de cualquier manera que necesite, pero aún se niega a hacerse la prueba. Dice que tiene el certificado de nacimiento de Julia, pero nuestra preocupación es que eso se puede falsificar fácilmente”, sostuvo la abogada de Faustyna.

“La madre de Julia no quiere que se haga ningún test de ADN ni colaborar de ninguna manera. Está demostrando que no tiene interés de mostrarse públicamente para contar que su hija tiene problemas. Ella no tiene ni idea de lo que está pasando en los medios de comunicación”, indicó.

La abogada de la joven que dice ser Madeleine McCann calificó de “inmaduros” al los padres biológicos de Julia.

La opinión de un investigador

Francisco Marco, uno de los investigadores que participó en la investigación que ordenó la familia McCann, dice que no cree que Julia Faustyna sea Madeleine.

“Sin conocer en profundidad los detalles, no me cuadra”, indicó en diálogo con la prensa británica.

Paco Marco, investigador español de larga experiencia, remarcó que Madeleine tendría hoy 19 años, dos menos que los que dice tener la joven polaca que asegura ser la niña desaparecida en 2007.

LEER MÁS: Gerry McCann: ¿Quién es el padre de Madeleine McCann?

Sigue a AhoraMismo en Instagram