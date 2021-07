Dra. Juli Mazi acusada de vender tarjetas de vacunación COVID-19 falsas

Juli Mazi es una médica naturópata de California acusada de vender tarjetas de vacunación COVID-19 falsas y “bolitas de inmunización” a sus pacientes. La mujer de Napa de 41 años de edad fue acusada en el esquema del coronavirus de fraude electrónico y declaraciones falsas relacionadas con asuntos de salud, dijeron los fiscales federales.

Mazi fue acusada en el distrito estadounidense del norte de California el 14 de julio de 2021, según un comunicado de prensa y una denuncia penal de la oficina del fiscal federal. “El caso es el primer enjuiciamiento federal por fraude criminal relacionado con inmunizaciones de homeoprofilaxis y tarjetas de registro de vacunación COVID-19 fraudulentas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)”, dijeron los fiscales en el comunicado. Los investigadores federales comenzaron a investigar a Mazi en abril de 2021 después de recibir una pista. Una persona informó en una denuncia que sus familiares habían comprado tarjetas de registro de vacunación COVID-19 de Mazi, dijeron los fiscales.

“Este acusado supuestamente defraudó y puso en peligro al público al aprovecharse de los temores y difundir información errónea sobre las vacunas autorizadas por la FDA, al mismo tiempo que vendía tratamientos falsos que ponen en riesgo la vida de las personas. Peor aún, la acusada supuestamente creó tarjetas de vacunación COVID-19 falsificadas e instruyó a sus clientes a marcar falsamente que habían recibido una vacuna, lo que les permitió eludir los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad”, dijo la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco en una declaración. “El Departamento de Justicia y sus socios encargados de hacer cumplir la ley están comprometidos a proteger al pueblo estadounidense de los estafadores durante esta emergencia nacional. Este compromiso es evidente en este enjuiciamiento, así como en el trabajo continuo del Departamento y nuestras agencias asociadas en el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 establecido por el Fiscal General a principios de este año”.

La fiscal federal interina para el distrito norte de California, Stephanie Hinds, dijo en un comunicado: “Manejar los desafíos presentados por el COVID-19 requiere confianza y confianza en nuestros profesionales médicos para brindar información y orientación sabias. Según la denuncia, en lugar de difundir recursos e información válidos, Juli Mazi se benefició de vender ilegalmente recursos no aprobados, despertar falsos temores y generar pruebas falsas de vacunas. Actuaremos para proteger la confianza en los avances médicos que nos permiten salir de los problemas que presenta la pandemia”.

Mazi permanece bajo custodia después de su arresto. Heavy no pudo comunicarse con el médico homeópata para que hiciera comentarios y no estaba claro de inmediato si había contratado a un abogado que pudiera hablar en su nombre. Tampoco se supo cuándo está programada su comparecencia ante el tribunal.

Esto es lo que necesita saber sobre Juli Mazi:

1. Juli Mazi vendió tarjetas de vacunación que parecían que sus pacientes habían recibido la vacuna Moderna y afirmaron falsamente que los gránulos de $243 dólares proporcionarían inmunidad de por vida contra el COVID-19, dicen los fiscales

Según los fiscales, un informante llamó a la línea directa de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos en abril de 2021 para presentar un informe sobre Mazi. Según el comunicado de prensa:

El autor afirmó que los miembros de la familia le habían dicho que Mazi afirmó que los gránulos contenían el virus COVID-19 y crearían una respuesta de anticuerpos en el sistema inmunológico. El denunciante informó que su familia no recibió inyecciones de ninguna de las tres vacunas COVID-19 autorizadas por la FDA. Sin embargo, en relación con la entrega de los gránulos de inmunización de homeoprofilaxis, Mazi envió tarjetas de registro de vacunación COVID-19, con la vacuna de Moderna en la lista, a la familia denunciante. Mazi supuestamente instruyó a la familia a marcar las tarjetas para declarar falsamente que recibieron la vacuna Moderna en la fecha en que ingirieron los gránulos de inmunización de homeoprofilaxis COVID-19. Según los documentos judiciales, Mazi ofreció inmunizaciones homeoprofilaxis para enfermedades infantiles que, según afirmó falsamente, cumplirían con los requisitos de vacunación de las escuelas de California, y tarjetas de vacunación falsificadas que los padres enviaron a las escuelas de California. La homeoprofilaxis implica la exposición de un individuo a cantidades diluidas de una enfermedad, supuestamente para estimular el sistema inmunológico y conferir inmunidad. Se alega que Mazi afirmó falsamente que la ingestión oral de gránulos con pequeñas cantidades de COVID-19 daría como resultado una inmunidad total de por vida contra el COVID-19.

Los fiscales dicen que Mazi se aprovechó de la pandemia de COVID-19 para expandir su esquema de inmunización preexistente vendiendo gránulos de inmunización que, según afirmó de manera fraudulenta, en documentos escritos y grabaciones monitoreadas por consenso, proporcionarían ‘inmunidad de por vida contra el COVID-19’”. En la denuncia, Mazi les dijo falsamente a los pacientes que los gránulos que estaba vendiendo por $243 contenían una “cantidad mínima” de COVID-19 y que daría lugar a “síntomas de infección” del coronavirus que “marcarían automáticamente la atención del sistema inmunológico, induciendo inmunidad”.

Dr. Juli Mazi practices here in #Napa. Dept. of Justice says she preyed on people’s fear of Covid and vaccines for profit. The story on ⁦@KPIXtv⁩ at 11. pic.twitter.com/LMQdw7oSX1 — Andrea Nakano (@AndreaKPIX) July 15, 2021

Según el comunicado de prensa de los fiscales, “Para alentar a los clientes a comprar los gránulos, Mazi supuestamente explotó la desinformación y el miedo al afirmar falsamente que las vacunas COVID-19 autorizadas por la FDA contienen ‘ingredientes tóxicos’. Le dio gránulos a los niños para la inmunidad COVID-19, y que la ‘dosis es en realidad era la misma para los bebés'”.

Mazi está acusada de entregar tarjetas de registro de vacunación de los CDC COVID-19 a sus clientes y de darles instrucciones sobre cómo completar de manera fraudulenta las tarjetas para que parezca que habían recibido dos dosis de la vacuna Moderna. “Como parte de su plan, Mazi proporcionó a los clientes números de lote de vacunas Moderna específicos para ingresar en las tarjetas y con instrucciones sobre cómo seleccionar las supuestas fechas en las que habían recibido las vacunas Moderna para evadir sospechas”, dijeron los fiscales.

2. Mazi comenzó su propia oficina en Napa en 2019 después de trabajar anteriormente como médico naturista en Thrive Natural Medicine & the Santa Cruz Naturopathic Medical Center

Here at the apartment complex/office of Napa homeopathic doctor Juli Mazi — arrested for a false vaccination card scheme. Agents are still here going through her unit. pic.twitter.com/D13HBqt5fO — Liz Kreutz (@ABCLiz) July 14, 2021

Mazi es una médica naturópata con licencia en el estado de California y dirige su oficina de Napa, “Juli Mazi, ND, una corporación de médicos naturistas”. De acuerdo con la ley de California, una licencia “requiere (1) prueba de haberse graduado de una de las facultades de medicina naturopática acreditadas de cuatro años, (2) una calificación aprobatoria de NPLEX, (3) completar y presentar una solicitud para la licencia de California, que puede se puede obtener de la Oficina de Medicina Naturopática en Sacramento, CA. Actualmente, la licencia no requiere la aprobación de exámenes de la junta específicos de California. Las residencias no son un requisito actual”.

Según la Asociación de Médicos Naturopáticos de California, “Con la aprobación de SB907, los ND adquirieron la capacidad de practicar la medicina en California. Aunque esta fue una gran victoria para nuestra profesión, para asegurarnos de que se obtuviera la licencia, tuvimos que hacer algunos compromisos iniciales. Como resultado, nuestra capacidad para practicar la medicina en toda la extensión de nuestra capacitación está actualmente algo restringida, pero estamos trabajando para cambiar esto”. La asociación dice que los ND pueden referirse a sí mismos como médicos, realizar exámenes físicos y ginecológicos, solicitar pruebas de laboratorio y estudios de diagnóstico e imágenes, diagnosticar, tratar con dieta, hierbas, nutrientes, homeopáticos, hidroterapia y técnica neuromuscular, recetar hormonas naturales y sintéticas y recetar Lista de sustancias controladas IV-V bajo la supervisión de un MD o DO.

Pero los médicos naturópatas no pueden identificarse como médicos ni recetar medicamentos de la Lista I-II, entre otras restricciones.

Mazi se graduó de la Universidad Nacional de Medicina Natural en Portland, Oregón, en 2012. La escuela dice en una sección destacada de exalumnos de su sitio web, “Su propia experiencia con la escuela de medicina en NUNM disipa algunos mitos sobre la medicina naturopática: que es un montón de “médicos hippies y terrenales”. En cambio, la Dr. Mazi completó cuatro años de rigurosas certificaciones de la escuela de medicina y la junta. Como todos los graduados de ND de NUNM, pasó por una amplia capacitación en ciencias avanzadas, medicina funcional y medicina y terapias alternativas para tratar a la persona en su totalidad”.

Según su perfil de LinkedIn, Mazi fue médico naturista en el Centro Médico Naturopático de Santa Cruz de 2012 a 2013 y luego trabajó en Thrive Natural Medicine en SOquel, California, desde 2013 hasta 2019, cuando trasladó su práctica a Napa.

Mazi le dijo al Napa Valley Register en 2019: “Siempre quise ser naturópata”. El periódico escribió: “Su espíritu de investigación cobró vida cuando descubrió su fuerte conexión con el mundo de las plantas, dijo. Fascinada por la nutrición y las propiedades medicinales de los alimentos y las hierbas, Mazi dijo que experimentó con varias dietas y buscó frutas, verduras y hierbas exóticas para descubrir sus efectos por sí misma”.

Mazi le dijo al Napa Valley Register: “La gente simplemente piensa en nosotros como una especie de médicos hippies y terrenales donde en realidad tenemos la misma formación que los médicos. … Hacemos cuatro años de pre-medicina y cuatro años de facultad de medicina. Los médicos naturópatas tienen dos años más de plan de estudios incluidos en nuestra educación de doctorado de cuatro años “.

Ella le dijo al periódico que usualmente usa productos farmacéuticos “como último recurso”, y agregó: “La mayoría de los productos farmacéuticos en realidad se derivan de medicamentos a base de hierbas, buscando el ingrediente activo en las plantas cuando en realidad el ingrediente activo es toda la planta. Un buen ejemplo es la aspirina, que se deriva del sauce blanco. Tomar aspirina a largo plazo crea todo tipo de problemas, que no se presentan cuando se toman altas dosis de sauce blanco. Hay algo en toda la planta que es más curativo que solo el derivado”.

3. Mazi, quien dice que proviene de una familia de educadores, estudió comunicaciones en la Universidad Estatal de Portland y dice que eligió la Medicina Naturopática debido a una “experiencia que le cambió la vida”

Mazi escribió en su sitio web: “Una experiencia que le cambió la vida la llevó a elegir la medicina naturista cuando estaba en la universidad. Se enamoró de un joven con fibrosis quística y fue testigo del fracaso de la ciencia médica convencional para ayudarlo. Ella comenzó a investigar tratamientos naturales y juntos probaron varios regímenes, incluida la fisioterapia, las hierbas y la terapia de vitaminas y minerales, pero, como recuerda con tristeza el Dr. Mazi, “Su carga farmacéutica le hizo imposible prosperar realmente”. Fue esta experiencia. que inspiró a Juli a dedicarse a la medicina natural”.

Mazi se graduó de la Universidad Estatal de Portland con una licenciatura y una maestría en estudios de comunicación, según su perfil de LinkedIn.

Su sitio web dice: “Dr. Mazi proviene de una familia de notables educadores. Su abuelo, Stephen E. Epler, fundó Portland State University y Ohlone College; su abuela fue maestra de escuela secundaria durante muchos años, su madre enseñó jardín de infancia durante 40 años y su padre fue profesor universitario, que trabajó con los estudiantes en sus tesis doctorales. La Dra. Mazi comparte la pasión de su familia por educar”.

Mazi escribió en su sitio web: “Cuando alguien tiene conocimiento y comprensión de su problema de salud, y la variedad de terapias holísticas y no tóxicas que están disponibles para ellos, ese paciente ahora está al mando de su propia curación”.

Su práctica incluye homeopatía clásica, ginecología y salud femenina, cuidados intensivos, cuidados geriátricos, medicina botánica, medicina del estado de ánimo y del comportamiento, terapia intravenosa, pediatría, salud masculina, salud digestiva, recuperación del duelo, cuidados adyuvantes del cáncer y autoinmunidad.

4. Mazi compartió publicaciones pro-ciencia en Facebook junto con publicaciones políticas que apoyan a los demócratas y se oponen a Trump

Juli Mazi, según su sitio web, vive con su pareja. Su sitio web dice: “Dr. A Mazi y su pareja les encanta cocinar comidas medicinales y disfrutan de hacer caminatas, acampar y explorar la hermosa naturaleza del paisaje costero de California. La Dra. Mazi está especialmente inspirada para hacer música, otra de sus modalidades curativas, y le gusta cantar y bailar. Tiene un gran amor por el arte en sus muchas formas, incluida la medicina”. Su perfil de Facebook muestra que es madre de una hija adolescente.

Mazi ha publicado a menudo sobre sus opiniones políticas en Facebook durante el año pasado, expresando su apoyo al presidente Joe Biden y otros demócratas y su oposición al expresidente Donald Trump y a los republicanos. Sus publicaciones también incluyen opiniones a favor de la ciencia y de las máscaras, pero compartió una publicación en septiembre de 2020 sobre las preocupaciones sobre lanzar una vacuna contra el coronavirus.

Mazi escribió en octubre de 2020: “A la espera de los resultados de esta elección, me encuentro comprobando compulsivamente los resultados de las encuestas más actualizados. Temo un mundo donde Trump sea reelegido. Sabía que sería malo cuando inicialmente se convirtió en presidente, pero NUNCA pensé que afectaría directamente mi propia vida de manera tan intensa. Cada vez que veo a un partidario de Trump, tengo una reacción visceral, me siento mal físicamente por eso. No puedo entender cómo NADIE puede apoyar a alguien que es un blanco supremista, racista, sexista, xenófobo, homofóbico, discriminatorio, que apoya la pedofilia, narcisista, destructor de nuestro planeta. Contengo la respiración hasta que terminen las elecciones, mantengo la fe, mantengo el espacio, rezo las oraciones. El dolor que ha causado se siente espeso en el colectivo y espero que Biden y su administración puedan deshacer la mayor parte del daño que se ha hecho”.

5. Juli Mazi está detenida en la cárcel de Santa Rita

Mazi está detenida en la cárcel de Santa Rita, según los registros de la Oficina del Sheriff del condado de Alameda, a la espera de su primera aparición en un tribunal federal.

Los fiscales dijeron en el comunicado de prensa, “Mazi está acusado de fraude electrónico, en violación de 18 U.S.C. § 1343, y hacer declaraciones falsas relacionadas con un caso de salud, en violación de 18 U.S.C. § 1035. Si es declarado culpable, Mazi enfrenta una sentencia máxima de prisión legal de 20 años por el cargo de fraude electrónico y 5 años por el cargo de declaraciones falsas. Además, cada cargo conlleva una multa máxima de $ 250,000 y 3 años de libertad supervisada. Sin embargo, el tribunal impondría cualquier sentencia después de la condena después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y el estatuto federal que rige la imposición de una sentencia, 18 U.S.C. § 3553 “. Si es declarado culpable, no es probable que Mazi se enfrente a la pena de prisión más alta posible.

El caso está siendo investigado por la Oficina de Salud y Servicios Humanos de la Oficina Regional de San Francisco del Inspector General y la Oficina de Campo de San Francisco del FBI, según los fiscales. “El Fiscal Federal Auxiliar Christiaan Highsmith de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de California y el Abogado Litigante Sridhar Babu Kaza de la Fuerza de Ataque Nacional de Respuesta Rápida de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia están procesando el caso. El caso fue presentado en coordinación con el Grupo de Trabajo Interagencial COVID-19 de la Unidad de Fraude en la Atención Médica, que está presidido por la Fuerza Nacional de Ataque de Respuesta Rápida y organiza esfuerzos para abordar la actividad ilegal que involucra programas de atención médica durante la pandemia ”, dijeron los fiscales.

“Este médico violó la importantísima confianza que el público extiende a los profesionales de la salud, en un momento en el que más se necesita la integridad. Trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, nuestra agencia continuará investigando a los estafadores que imprudentemente ponen en peligro la salud pública durante la crisis de COVID-19 sin precedentes ”, dijo el agente especial a cargo Steven J. Ryan de la Oficina del Inspector del Departamento de Salud y Servicios Humanos General (HHS-OIG), dijo en un comunicado.

El agente especial a cargo Craig D. Fair de la oficina de campo del FBI en San Francisco agregó en un comunicado: “ Difundir información médica inexacta o falsa sobre COVID-19 para beneficio personal, como alega la denuncia, es peligroso y solo siembra el escepticismo entre el público. A medida que el gobierno continúa trabajando para proporcionar información actual y precisa para ayudar a frenar la propagación de COVID-19, el FBI continuará persiguiendo a aquellos que intentan obtener ganancias fraudulentas de difundir información errónea y proporcionar documentación falsa “.

Los fiscales agregaron en el comunicado de prensa:

En mayo, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir actores fraudulentos sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos adquiridos en los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus. Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF en: https: //www.justice. gov / disaster-fraude / ncdf-desastre-formulario-de-queja. La Sección de Fraude utiliza el Sistema de Notificación a las Víctimas (VNS) para proporcionar a las víctimas información sobre el caso y actualizaciones relacionadas con este. Las víctimas que tengan preguntas pueden comunicarse con la Unidad de Asistencia a Víctimas de la Sección de Fraude llamando a la línea telefónica de Asistencia a Víctimas al 1-888-549-3945 o enviando un correo electrónico a Victimassistance.fraud@usdoj.gov. Para obtener más información sobre los derechos de las víctimas, visite: https://www.justice.gov/criminal-vns/victim-rights-derechos-de-las-v-ctimas.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Jeffery Apprill: arrestado por ser el principal sospechoso de la muerte de su madre