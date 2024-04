¿Por qué no se pudo ver el juicio a Donald Trump en Nueva York?

El expresidente Donald Trump está siendo juzgado en Manhattan y la selección del jurado comenzará el 15 de abril de 2024. Sin embargo, ¿hay una transmisión en vivo del juicio de Trump o un video o audio grabado disponible de los procedimientos?

La respuesta es no. No hay transmisión de audio o video en vivo o grabado desde la sala del tribunal disponible para el público. Eso significa que el público tendrá que aprender sobre el histórico juicio a través de los informes de los periodistas presentes y de un dibujante de la sala del tribunal.

Las leyes y normas de Nueva York sobre la grabación en vídeo de procedimientos judiciales son complejas, y dicha grabación en vídeo es poco común, aunque es posible si el juez lo permite a petición de los medios de comunicación. Esto está de acuerdo con las leyes de derechos civiles de Nueva York que prohíben transmitir algunos procedimientos, así como con las reglas estatales. Sólo los fotógrafos pudieron entrar a la sala del tribunal el 15 de abril durante unos minutos.

Trump está acusado de falsificar registros comerciales en más de tres docenas de delitos graves. El caso involucra pagos para mantener el silencio a la ex estrella porno Stormy Daniels. Trump ha mantenido su inocencia y planteó cuestiones de prescripción, jurisdiccionales y de otro tipo, incluidos los vínculos demócratas del fiscal y el juez.

The Associated Press grabó un video fuera del edificio de la sala del tribunal el 15 de abril, pero no dentro.

Los procedimientos judiciales en el caso penal de Trump en Georgia fueron televisados. Otros juicios de alto perfil: OJ Simpson, Amber Heard/Johnny Depp, el juicio de Kyle Rittenhouse en Wisconsin, se han transmitido en vivo al público, pero las reglas varían según el estado.

Esto es lo que necesita saber:

Los informes dicen que las organizaciones de noticias no presentaron ninguna solicitud para cubrir el juicio de Trump con video o audio después de la lectura de cargos

El sistema judicial de Nueva York tiene una sección de reglas titulada “Cobertura audiovisual de procedimientos judiciales”. Se lee,

Para mantener el alcance más amplio de acceso público a los tribunales, preservar la confianza pública en el poder judicial y fomentar la comprensión pública del papel del poder judicial en la sociedad civil, la política del Sistema Judicial Unificado es facilitar la Cobertura audiovisual de los procedimientos judiciales en la máxima medida permitida por la Ley de Derechos Civiles de Nueva York y otros estatutos, según la interpretación de los tribunales de Nueva York, de conformidad con las reglas establecidas a continuación.

Luego, la sección establece: “La cobertura de procedimientos judiciales se permitirá sólo mediante orden del juez de primera instancia que apruebe una solicitud oral o escrita presentada por un representante de los medios de comunicación para obtener permiso para realizar dicha cobertura”. Luego se supone que el juez debe considerar una serie de hechos, incluido si el proceso involucraría “asuntos lascivos o escandalosos” y el tipo de caso involucrado.

Luego, las reglas establecen que “después de la revisión de una solicitud de cobertura de un procedimiento judicial, el juez de primera instancia, tan pronto como sea posible, emitirá una orden, por escrito o en el expediente en audiencia pública, aprobando dicha solicitud, en su totalidad o en parte, o negarlo”.

Según USA Today, cuando se trata del juicio de Trump, “los registros muestran que se presentó una solicitud para cubrir la lectura de cargos, pero no el juicio”. El juez Juan Merchán negó la solicitud de cobertura de lectura de cargos, informó USA Today.

Heavy ha escrito a la oficina de información pública del sistema judicial de Nueva York para confirmar el informe de USA Today de que no se presentaron solicitudes para cubrir el juicio.

Según CNN, “si bien muchos estados transmiten juicios con frecuencia, la ley de derechos civiles del estado de Nueva York limita lo que está permitido. El juez, Juan Merchán, en teoría podría hacer una excepción, pero no permitió que las cámaras transmitieran la lectura de cargos de Trump el año pasado”.

El Servicio de Noticias Digitales de Radio Televisión afirma que se permiten cámaras de vídeo y audio y transmisiones web en las salas de los tribunales de Nueva York con el permiso del juez.

“Aunque la Sección 52 de la Ley de Derechos Civiles impone una prohibición de televisar los procedimientos judiciales de primera instancia, la Sección 29.3 de los Códigos, Reglas y Regulaciones de Nueva York (NYCRR) establece que cualquier cobertura mediática de los procedimientos judiciales de primera instancia se rige por las reglas del tribunal administrativo establecidas en Sección 131 de las Leyes Consolidadas de Nueva York (NY CLS)”, informa RTDNS. “Actualizado en 2016, la Sección 131 establece que el juez que preside permite la cobertura”.

Sin embargo, esa página continúa: “El personal de los medios puede solicitar permiso para transmitir y grabar en cualquier procedimiento judicial que no incluya un testigo o el testimonio de una de las partes. No se requiere el consentimiento de todas las partes para que el juez conceda el permiso. Durante un procedimiento determinado, sólo se permiten dos cámaras de video con dos operadores de cámara y dos cámaras fijas con dos fotógrafos. El juez que preside determinará dónde se colocará el equipo”.

El presidente Donald Trump se opuso a tener grabaciones de video y audio en la sala del tribunal durante su comparecencia anterior

Las organizaciones de noticias pidieron cubrir la lectura de cargos. Querían que el juez permitiera el acceso a la lectura de cargos de “periodistas impresos”. .. [y] un número limitado de camarógrafos, fotógrafos y periodistas de radio”, dice la orden del juez.

El documento dice que Trump se opuso a que el juicio fuera televisado. “El demandado se opone a la solicitud de la organización de noticias y pide que se la deniegue. El acusado expresa temor de que aceptar la solicitud cree una atmósfera circense… genere preocupaciones de seguridad y sea inconsistente con la presunción de inocencia del presidente Trump”, dice el documento judicial.

Trump argumentó que la “mayor presencia de los medios” “inevitablemente resultaría en prejuicios” y “menoscabaría la dignidad y el decoro de los procedimientos y necesariamente interferiría con la administración justa de justicia”, dicen los documentos judiciales.

El fiscal de distrito de Manhattan “no tomó posición” ante las cámaras durante la lectura de cargos, pero dijo que plantearían “una serie de preocupaciones”, entre ellas “el impacto perjudicial de la publicidad previa al juicio en los jurados, el impacto en la veracidad de los testigos, las responsabilidades impuestas a los juez de primera instancia para garantizar un juicio justo y el impacto en” Trump.

Merchan ha sido objeto de escrutinio y se ha denegado una solicitud de recusación de Trump por un total de 35 dólares en donaciones de campaña que hizo al presidente Joe Biden y a grupos demócratas. Trump también ha planteado el liderazgo de la hija del juez en una firma que ganó millones de dólares con las campañas de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, pero no le han impedido hablar de la familia del juez. Merchan escribió:

No se puede negar que esta acusación implica un asunto de importancia monumental. Nunca en la historia de los Estados Unidos un presidente en ejercicio o un ex presidente ha sido acusado de cargos penales. La lectura de cargos contra Trump ha generado un interés público y una atención de los medios sin precedentes. La población, con razón, anhela la información más precisa y actual disponible. Sugerir lo contrario sería falso. Es comprensible que las organizaciones de noticias quieran cumplir con sus responsabilidades y argumenten que obtener el acceso público más amplio posible ayuda a avanzar en esa misión. Desafortunadamente, aunque genuinos e indudablemente importantes, los intereses de las organizaciones de noticias deben sopesarse con intereses contrapuestos. Esta Corte está ahora llamada a realizar ese ejercicio de equilibrio.

Cuando llegó la lectura de cargos, el juez finalmente acordó permitir que cinco fotógrafos de piscinas ingresaran a la sala del tribunal durante varios minutos, pero se negó a conceder a las organizaciones de noticias una audiencia sobre su solicitud de tener video y audio en la sala del tribunal, negándolo.

