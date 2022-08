Juez Bruce Reinhart: ¿Es demócrata o republicano?

Bruce Reinhart es el juez de primera instancia de Florida que aprobó la controvertida redada en la casa privada del expresidente Trump. Esto tiene al juez bajo escrutinio.

La naturaleza polémica e inusual de la búsqueda hace que algunas personas se pregunten sobre las preferencias políticas de Reinhart. ¿El juez es demócrata o republicano?

De acuerdo con Politico, la abogada de Trump, Christina Bobb, reveló que Reinhart, un juez magistrado, fue el funcionario que firmó la orden. Ella también le dijo al sitio de noticias que los agentes “retiraron alrededor de una docena de cajas de materiales de la propiedad”.

Esto es lo que necesitas saber:

Reinhart donó dinero a un destacado demócrata y republicano; sin embargo, el republicano Jeb Bush fue uno de los principales opositores republicanos a Trump.

Reinhart ha donado dinero tanto al expresidente demócrata Obama, como al exgobernador republicano de Florida Jeb Bush, según los registros federales de finanzas de campaña.

En 2017, el juez escribió en Facebook: “Es vergonzoso vivir en un estado menos informado sobre la justicia penal que Louisiana y Mississippi”.

En 2017, Reinhart compartió una publicación del ex presentador Dan Rather que criticaba a Trump. Agregó su propio comentario crítico contra el presidente. La publicación de Facebook escrita por Reinhart dice:

Generalmente ignoro los tuits del presidente electo, pero este no. Podría decirse que John Lewis ha hecho más para ‘hacer grande a Estados Unidos’ que cualquier ciudadano vivo. En agosto pasado, llevé a mi hijo al puente Edmund Pettus en Selma para que pudiera entender el tipo de coraje y sacrificio que se requiere para vivir en una sociedad democrática. John Lewis encarna ese espíritu. Aunque nunca lo conocí, es uno de mis héroes. Gracias, Robert Reich, por decir lo que muchos de nosotros sentimos: ‘John Lewis es la conciencia de Estados Unidos. Donald Trump no tiene la estatura moral para besar los pies de John Lewis’. O, como le dijo Joseph Welch a Joseph McCarthy: ‘Por fin, ¿no te has quedado sin sentido de la decencia?’