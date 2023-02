Mujer acusada de insultar racialmente a familia de Missouri: Judy Kline [VIDEO]

Judy Kline es la mujer acusada de ataques racistas a una familia en St. Louis, Missouri, en incidentes captados en video que se volvieron virales en TikTok en febrero de 2023, según registros judiciales y la policía.

Kline, de 54 años, fue acusado el 8 de febrero de 2023 de robo en primer grado, daño a la propiedad en primer grado y uso ilegal de un arma, que son todos cargos por delitos graves, según los registros judiciales de Missouri vistos por Heavy. Los cargos se derivan de un incidente en enero de 2022, según muestran los registros judiciales.

Pero la familia propietaria de la casa donde ocurrió el incidente dijo en una serie de videos de TikTok que el acoso continúa desde hace varios meses. Según KMOV, la familia obtuvo una orden de restricción contra Kline, pero ella siguió yendo a su casa, incluso a fines de enero.

Fátima Suárez, quien publicó los videos en TikTok, le dijo a KMOV: “Simplemente no quiero que vuelva a lastimar a mi familia o que tenga la oportunidad de lastimar a otras familias”. Suárez, cuyos padres y hermana de 5 años viven en la casa, publicó los videos el 6 de febrero. Los videos se volvieron virales y fueron amplificados por Michael McWhorter, también conocido como TizzyEnt, un popular usuario de TikTok y activista que a menudo expone a las personas acusadas de racismo. .

Suárez le dijo al St. Louis Post-Dispatch: “No nos sentimos seguros, pero sentimos un poco de alivio de que si regresa ahora, finalmente será arrestada y tratada con seriedad. Simplemente es un desastre que tuvo que hacer un video para que se volviera viral para que realmente lo tomaran en serio. Si el video nunca se hubiera vuelto viral, aún se habría dejado de lado”.

Esto es lo que necesita saber sobre Judy Kline:

1. En los videos de Ring Doorbell publicados en TikTok, se puede escuchar a una mujer identificada por la policía como Judy Kline diciendo: “Ustedes son un montón de ilegales, lárguense”.

En un video publicado por Fátima Suárez, que tiene más de cuatro millones de visitas en TikTok, dijo: “Me estoy cansando de que este asqueroso racista vaya a la casa de mis padres e intente entrar. Y el sistema de justicia no lo hará”. hacer cualquier cosa para detenerla. … Tenga en cuenta que ya apareció con un arma y esta es la sexta vez que aparece”.

El video de Suárez está tomado de una cámara Ring Doorbell. El video muestra a una mujer identificada por la policía de St. Louis como Judy Kline tocando la puerta de los Suárez. En otro video, se puede escuchar a Kline diciendo: “Me salgo con la mía porque soy estadounidense y es de mi propiedad”. Después de golpear la puerta, se puede escuchar a Kline decir: “Muéstrame algunos documentos legales porque sé que no compraste esta casa, no tienes suficiente dinero”.

Se puede escuchar a Kline decir en el video que ella es una “ciudadana estadounidense enojada contigo, idiota”. En otro video publicado por Suárez, se puede escuchar a Kline gritando a la cámara de Ring: “Ilegales que viven aquí, salgan, son un montón de ilegales, no pertenecen a mi propiedad, salgan”. Y en otro, “No eres estadounidense, sal de mi propiedad”.

El Post-Dispatch, citando una declaración de causa probable, dijo que Kline usó un martillo para irrumpir en el sótano de la casa rompiendo el vidrio de una puerta. Luego dañó una puerta y una secadora con el martillo en el sótano, informa el Post-Dispatch.

El periódico escribió: “El padre de Suárez estaba en casa con su hija de 4 años en ese momento. Cuando vio a Kline en el sótano, ella le gritó insultos mientras sostenía el martillo sobre su cabeza, según los documentos de acusación. ”

2. La oficina del fiscal del circuito de St. Louis dijo que la policía solicitó una orden de arresto en 2022, pero el caso no se marcó como urgente

1/ Statement by the Circuit Attorney’s Office “The Circuit Attorney’s Office works closely with the police to hold individuals accountable for criminal behavior.” (cont.) pic.twitter.com/xArT3DBbiN — Circuit Attorney (@stlcao) February 8, 2023

La Oficina del Fiscal del Circuito de St. Louis dijo en un comunicado del 7 de febrero sobre la demora en la presentación de cargos contra Kline: “La Oficina del Fiscal del Circuito trabaja en estrecha colaboración con la policía para responsabilizar a las personas por su comportamiento delictivo. Cuando los casos son presentados por la policía, el SLMPD determina la amenaza a la seguridad pública para evaluar si el caso debe revisarse dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud de una orden de arresto”.

La declaración agregó: “La CAO ha elevado la solicitud de orden judicial relacionada con este caso y está esperando la evidencia en video que no se presentó inicialmente y que ahora circula en Internet. Si alguien tiene información adicional, les pedimos que se comuniquen con la policía o nuestra oficina”.

Allison Hawk, portavoz de la oficina del fiscal de circuito, agregó en un comunicado a KSDK que la policía no marcó el caso como urgente, pero debería haberlo hecho porque el sospechoso estaba armado con un martillo. Tampoco la clasificaron como una “delincuente grave y persistente”, dijo Hawk a la estación de noticias.

El sargento de policía de St. Louis, Charles Wall, le dijo a KMOX: “En tres de esas ocasiones, nuestro departamento preparó informes de incidentes. Nuestro departamento arrestó a una persona o, creo que en un caso, a una persona se le emitió una citación para comparecer ante el tribunal de la ciudad y luego se le puso en libertad con esa citación”. Fue arrestada el 5 de enero de 2022, pero puesta en libertad, dijo Wall.

3. La última dirección conocida de Kline está cerca de la casa de Suárez y ella también ha vivido en Festus, Missouri, según muestran los registros judiciales

El último arresto conocido de Kline figura en los registros judiciales en Jamieson Street, a unas cuadras de la casa de la familia Suárez en Lisette Avenue. Pero los vecinos le dijeron a KMOV que Kline se mudó abruptamente en el verano de 2022.

Según Post-Dispatch, Suárez dijo que sus padres compraron su casa hace unos seis años y nunca habían visto a Kline antes de que ella apareciera por primera vez en enero de 2022. Suárez dijo que sus padres son originarios de México. Los registros de propiedad muestran que familiares aparentes de Kline fueron dueños de la casa durante varios años, pero la vendieron hace más de 30 años, informa Post-Dispatch.

Los registros judiciales muestran que Kline también ha vivido en Festus, Missouri, en el condado de Jefferson. Ella fue objeto de un caso en un tribunal nacional relacionado con la manutención de los hijos en 2002, según muestran los registros. También hay dos casos de sucesiones del condado de Jefferson de 2006 cuando se consideró que estaba discapacitada o incapacitada y se nombró un tutor ad litem para representarla, según muestran los registros judiciales.

En 2012, fue demandada en la corte del condado de Jefferson por manutención infantil, según muestran los registros judiciales. Se le ordenó pagar $50 por mes para mantener a sus dos hijos junto con el seguro médico, según muestran los registros.

4. La página de Facebook de Judy Kline incluye diatribas sobre Corea del Norte, China, Joe Biden y el gobierno

La página de Facebook de Judy Kline muestra varias publicaciones de 2020 que incluyen diatribas políticas sobre su apoyo al expresidente Donald Trump en su carrera contra el presidente Joe Biden, junto con ataques contra el gobierno, los inmigrantes y los asiáticos y chinos, varios que parecen haber sido inspirados por la pandemia de COVID-19, a la que se refirió en múltiples publicaciones como la “gripe asiática”.

Publicó en agosto de 2020 mientras compartía un artículo sobre los planes de la estrella de la NBA LeBron James para hacer campaña a favor de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, “¿¿FUE ELLA UNA DE TUS MUJERES? QUE SABES DEL GOBIERNO COMUNISTA CHINO??? ¿CUÁNTOS SOLDADOS COMUNISTAS CHINOS TIENEN REALMENTE HARRIS Y TÚ? ¿QUÉ SUCEDERÍA REALMENTE CON AMÉRICA SI EL GOBIERNO COMUNISTA CHINO TOMABA EL CONTROL SI HARRIS Y BIDEN GANAN???? TRUMP 2020!!!!”

En otra publicación escribió: “¡NO NECESITAMOS NI QUEREMOS QUE EL GOBIERNO DA DINERO PARA CERRAR NEGOCIOS RENTABLES QUE TIENEN EMPLEO RENTABLE! ¡¡O PARA REGALAR DINERO A OTROS PAÍSES PARA ABRIR NEGOCIOS PARA TOMAR EL LUGAR DE UN NEGOCIO AMERICANO RENTABLE QUE EMPLEA AMERICANOS!! ¡¡ESTO ES POR QUÉ UN PLAN DE NEGOCIOS PORQUE USTED NO QUIERE UN PAÍS EXTRANJERO Y SU GENTE EN SU TIERRA OBTENIENDO GANANCIAS CON EMPLEADOS EXTRANJEROS SOBRE EMPLEADOS ESTADOUNIDENSES!!”

Compartió un artículo sobre Harris y escribió: “¡EL IDIOMA AMERICANO SE ESCRIBE EN INGLÉS Y SE HABLA, NO EN CHINO! ELLA ROBARÁ A SUS HIJOS Y LES ENSEÑARÁ CHINO!!! ¡SOLO DI NO A LOS CHINOS! ¡¡SOLO DI NO A BIDEN Y HARRIS!! ¡¡¡VOTA POR TRUMP 2020!!!”

5. Se han emitido órdenes de arresto para Kline, pero aún no ha sido puesta bajo custodia, dice la policía

Judy Anne Kline no está bajo custodia, según la policía de St. Louis y los registros judiciales. Cuando sea arrestada, no será elegible para la fianza hasta que comparezca por primera vez ante el tribunal, según los registros en línea.

Según Post-Dispatch, la familia Suárez solicitó una orden de restricción contra Kline el 13 de diciembre de 2022, pero no se entregó hasta el 1 de febrero de 2023, cuando ella regresó a su casa, porque no se pudo encontrar su dirección actual. . Se programó una audiencia sobre la orden de restricción para el 15 de febrero, según muestran los registros judiciales.

Fátima Suárez le dijo a KMOV: “Cada vez que suena el timbre de mi teléfono, lo miro de inmediato, mi familia no se siente cómoda para abrir las ventanas o las cortinas. No sé por qué el sistema de justicia no lo toma en serio, realmente no pensé que se volvería viral como lo hizo, y ahora mira, finalmente están haciendo algo al respecto”.

Esta es la versión original de Heavy.com

