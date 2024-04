Juan Merchán: ¿Quién es el juez colombiano al frente del juicio a Trump?

El juez Juan Merchán preside el histórico proceso penal contra el expresidente Donald Trump en Manhattan, y se espera que la selección del jurado comience el 15 de abril. Eso tiene su política bajo escrutinio.

¿Es Merchan demócrata o republicano? Trump ha planteado dos cuestiones clave acusando a Merchan de favorecer a los demócratas: las pequeñas donaciones de campaña que hizo Juan Merchán, incluso a la campaña del presidente Joe Biden, y el liderazgo de la hija de Merchan en una empresa que ha ganado millones de dólares con las campañas de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

El juez se negó a inhibirse en ambos asuntos y los asuntos están bajo apelación. En el pasado, Merchan fue nombrado juez por un entonces republicano y un demócrata.

Esto es lo que necesita saber sobre la política del juez Juan Merchán:

El juez Juan Merchán donó $15 a la campaña del presidente Joe Biden, según muestran registros federales

En una moción judicial, Trump argumentó que Merchan debería recusarse, en parte debido a las donaciones de campaña que el juez hizo anteriormente, según se lee en una decisión de Juan Merchán en agosto.

“El argumento del demandado es que las contribuciones de campaña realizadas por este Tribunal en 2020, ‘crean, de ser ciertas, al menos, una apariencia de imparcialidad [sic]’”. El estado se opuso a la moción, argumentando que Trump “no presenta argumentos que justifiquen plantear cualquier conflicto de intereses real o percibido o sesgo preconcebido”.

Merchan rechazó los argumentos de Trump para la recusación del juez y escribió: “El acusado no ha demostrado que existan razones concretas, o incluso realistas, para que la recusación sea apropiada, y mucho menos requerida por estos motivos. Los escenarios especulativos e hipotéticos ofrecidos por el demandado están muy por debajo del estándar legal. Por lo tanto, se desestima el recurso de recusación de la parte demandada por estos motivos”, señala el fallo.

La BBC informó que Merchán “donó un total de 35 dólares a los demócratas durante las elecciones de 2020”. Los registros de la Comisión Federal Electoral confirman esto e indican que 15 dólares se destinaron a la campaña de Joe Biden. Según NBC News, las otras dos donaciones fueron “a los grupos Stop Republicans y Progressive Turnout Project”.

La congresista republicana Elise Stefanik, partidaria de Trump, se ha referido a Merchan como un “juez demócrata de Manhattan”, basándose en estas donaciones.

El expresidente acusó al juez Juan Merchán de ser un “odiador de Trump” cuya hija trabaja para una “empresa demócrata súper liberal”

Según CNN, Merchan emitió una orden de silencio contra Trump, impidiéndole “comentar públicamente sobre los testigos y el personal del tribunal y el fiscal de distrito”, así como sobre la “propia familia” de Merchan, después de que Trump criticara a la hija de Merchan. Trump está apelando la orden de silencio, informó CNN.

Según CNN, la orden de silencio se debió en parte a una publicación que Trump hizo en Truth Social, en la que llamó al juez un “verdadero y certificado enemigo de Trump” y escribió que la hija de Merchan, Loren Merchan, era una “alto ejecutivo de una organización súper liberal”. Firma demócrata” que ha trabajado para el presidente Joe Biden y otros demócratas. Trump escribió en su totalidad:

El juez Juan Merchán, un hombre de aspecto muy distinguido, es sin embargo un verdadero y certificado Trump Hater que sufre un caso muy grave de síndrome de trastorno de Trump. En otras palabras, ¡me odia! Su hija es una alta ejecutiva de una firma demócrata súper liberal que trabaja para Adam ‘Shifty’ Schiff, el Comité Nacional Demócrata, el PAC de la mayoría (demócrata) del Senado e incluso el corrupto Joe Biden. Recientemente fue juez en un juicio no relacionado de un empleado a largo plazo, anciano y que no gozaba de buena salud. Este juez lo trató con crueldad, diciéndole que o cooperas o te encarcelaré por 15 años. Se declaró culpable y fue a la cárcel por delitos muy leves, muy inusuales, cumplió 4 meses en Rikers y ahora lo persiguen nuevamente, esta vez por supuestamente mentir (¡no me parece mentira!), y lo amenazaron. Lo vuelven a condenar a 15 años si no dice algo malo de “TRUMP”. ¡Está devastado y asustado! Estos sinvergüenzas y matones que destruyen el país no tienen ningún caso contra mí. ¡CACERÍA DE BRUJAS!

Según CNN, “Es cierto que Loren Merchan se ha desempeñado como presidente de Authentic Campaigns, una empresa que realiza campañas digitales como recaudación de fondos en línea, mensajería móvil y diseño web. Trabajan con candidatos políticos demócratas, incluidos algunos de los oponentes más abiertos de Trump”. CNN informó que la compañía había eliminado las referencias a Loren Merchan de su sitio, por lo que no estaba claro su papel actual allí. Ella era la presidenta de la empresa en agosto, según un fallo del tribunal mercantil, informó CNN.

CNN señaló que una página de LinkedIn eliminada publicada por medios conservadores indicaba que Loren Merchan había trabajado para la campaña de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

En el expediente judicial, Merchan escribió que Trump argumentó que “el interés político y financiero” de la hija de Merchan “crea un conflicto de intereses real o percibido porque los fallos y decisiones” tomados por este Tribunal “pueden resultar en un beneficio financiero para la hija de Su Señoría”. .”

Merchan señaló: “La hija de este Tribunal es la presidenta y directora de operaciones de Authentic Campaigns, Inc., una agencia de marketing digital que trabaja con candidatos del Partido Demócrata y con organizaciones sin fines de lucro”.

El estado argumenta que las “reclamaciones de Trump son tan ‘remotas, especulativas,’ posibles o contingentes’”, dicen los documentos judiciales.

El Comité Asesor sobre Ética Judicial escribió a Merchán que “la imparcialidad de un juez no puede cuestionarse razonablemente basándose en (a) contribuciones políticas de minimis realizadas hace más de dos años o (b) los negocios y/o actividades potenciales del pariente de primer grado del juez. , cuando el familiar no tenga influencia directa o indirecta en el procedimiento ni intereses que puedan verse sustancialmente afectados por el procedimiento”. El Comité escribió que Merchan no estaba obligado a recusarse. Adjuntó la decisión al final de su fallo.

El presidente Joe Biden se encuentra entre los clientes que figuran en el sitio web de Authentic Campaigns, Inc., así como, según CNN, “campañas que han menospreciado a Trump, incluso por haber sido acusado de delitos”.

Según CNN, la campaña de Harris pagó a la empresa más de 7,5 millones de dólares en 2019, y la empresa de Biden le pagó a la empresa más de 2,1 millones de dólares.

El juez Juan Merchán fue nombrado juez por un entonces alcalde republicano y gobernador demócrata

Según una biografía del juez, el ex alcalde Michael Bloomberg lo nombró por primera vez juez en el Tribunal de Familia de Nueva York en el condado del Bronx en 2006. CNN informó que Bloomberg era republicano en ese momento.

Luego, el ex gobernador David Paterson, un demócrata, lo nombró miembro del Tribunal de Reclamaciones del Estado de Nueva York, donde sirvió hasta 2018.

También trabajó como fiscal para la Fiscalía General del Estado de Nueva York.

Asistió a la City University de Nueva York, al Bernard M. Baruch College y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Hofstra, dice la biografía.

También trabajó para la Fiscalía del Distrito de Manhattan como fiscal de 1994 a 1999. Nació en Bogotá, Colombia, dice la biografía.

Esta es la versión original de Heavy.com

