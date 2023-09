Hallan muertos seis de los siete jóvenes secuestrados en México

Luego de que México se estremeciera por la desaparición de siete jovencitos el pasado domingo 24 de septiembre, en el municipio de Villanueva, las noticias no fueron mejores luego del hallazgo de seis de ellos muertos y uno con vida pero gravemente lesionado.

Desde el momento que se supo de su secuestro la Fiscalía tomó en sus manos la investigación, y reportó del caso así, según Milenio: “Los jóvenes, todos ellos hombres de entre 14 y 18 años, fueron privados de su libertad por un grupo de hombres armados quienes los extrajeron de un domicilio en el rancho conocido como El Potrerito, que se ubica cerca de la Unirse de Malpaso”.

En la madrugada del 24 de septiembre fueron desaparecidos 7 jóvenes en un rancho en Malpaso, Zacatecas. La Fiscalía reportó la aparición de 6 cuerpos correspondientes a seis de los jóvenes desaparecidos, uno se encuentra a salvo y estable en el hospital. pic.twitter.com/82QHFuwcba — AJ+Español (@ajplusespanol) September 28, 2023

Tras esto, durante el miércoles 27 de septiembre, la fiscalía de Zacatecas confirmó que los muchachos fueron finalmente localizados.

Las autoridades establecieron que tras dar con el auto de los chicos posteriormente hicieron un barrido aéreo a través de un helicóptero de la Secretaria de Seguridad Pública (SSPZ) que inicialmente avistó tres de los cuerpos para más adelante encontrar a los otros tres y al sobreviviente con heridas de gravedad que lo llevaron a ser trasladado de urgencia al Hospital General de Zacatecas, informó Telemundo.

“El lugar [del hallazgo], que es de difícil acceso ya que no hay caminos para llegar a él, fueron localizados hasta el momento seis cuerpos de hombres jóvenes, los cuales permanecen en calidad de no identificados hasta que se agoten los mecanismos de reconocimiento que establecen los protocolos en materia de identificación humana”, indicó la Fiscalía en un comunicado citado por los medios.

6 de los 7 Jovenes desaparecidos en zacatecas son localizados sin vida y el otro en el hospital grave Ya ni siquiera es decir que nos faltan 6 de zacatecas, 5 de lagos de moreno, NOS FALTA GOBIERNO. pic.twitter.com/k2eORD1Nmv — Yuseb Yong (@YusebYong) September 27, 2023

Sobre el joven hallado con vida, la fiscalía amplió su comunicado diciendo que el reporte médico estableció que rayos X y una tomografía mostraron que tuvo dos heridas contusas en región occipital, una de ellas con probable trazo de fractura en occipital y fractura de huesos propios de nariz, pero que su estado de salud era estable.

Su identidad en un comienzo no fue revelada, pero más tarde la entidad confirmó que se trata de Sergio Yovani Acevedo, de 18 años, que por ser un testigo clave en el esclarecimiento de los hechos se encuentra bajo protección de elementos del orden y con el acompañamiento de un psicólogo, reportó SDP Noticias.

¿Quiénes eran los jovenes y por qué los secuestraron?

“Zacatecas”:

Porque 6 de los 7 jóvenes que fueron levantados por sicarios en Villanueva, Zacatecas fueron encontrados sin vida. Solo uno de ellos fue encontrado con vida y está hospitalizado. pic.twitter.com/g0ciBsNWT5 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 28, 2023

Según el diario El País, los siete muchachos fueron secuestrados en la madrugada del domingo por un grupo de hombres armados. Sus identidades son Jorge Alberto René Ocón Acevedo, de 14 años; Óscar Ernesto Rojas Alvarado, de 15 años; Diego Rodríguez Vidales, de 17 años; Héctor Alejandro Saucedo Acevedo, de 17 años; Sergio Yobani Acevedo Rodríguez, de 18 años; Gumaro Santacruz Carrillo, de 18 años; y Jesús Manuel Rodríguez Robles, de la misma edad. Se desconoce el motivo del crimen ni qué grupo de la delincuencia organizada se encuentra detrás de los crímenes.

A las cuatro de la madrugada del domingo, un grupo de hombres armados irrumpió en varios vehículos en el rancho El Potrerito, propiedad de los padres de Héctor Alejandro Saucedo Acevedo, donde descansaban los siete jóvenes. Habían pasado la noche del sábado juntos y se quedaron a dormir. Tres de ellos eran primos hermanos; el resto, amigos muy cercanos porque estudiaban juntos en el instituto local. El comando disparó al aire para amedrentarlos y se llevó a los adolescentes todavía descalzos, según denuncia el padre de uno de ellos, consultado por este diario, que prefiere no ser identificado.

#ACTUALIZACIÓN Seis de los siete jóvenes secuestrados en Zacatecas fueron hallados muertos, confirmó el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes, a El País. El séptimo joven fue localizado con vida. Fue trasladado al Hospital General de Zacatecas https://t.co/YEZpqTWNCP — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 27, 2023

Según este medio, el padre se quejo de que todos escucharon los disparos de los delincuentes menos los oficiales de la policía.

“Las autoridades están a 100 o 200 metros del rancho del que se los llevaron. No escucharon los disparos, no escucharon nada. Mandaron a un estatal después de las ocho de la mañana, el puro oficial fue sin arma, sin protector, nada. Todos los pobladores alrededor de las casas escucharon los balazos, no puede ser posible que ellos no los escucharan”, protestó el mismo padre.

Es de señalar que familiares de los ahora “victimas”, habían presionado a las autoridades a la búsqueda y localización de los jóvenes, por lo que se manifestaron junto a varios amigos y acompañantes pidiendo justicia ante la Unidad Regional de Seguridad en la localidad de Malpaso, donde bloquearon la carretera Zacatecas-Jerez. “Solo queremos que nos los entreguen, por el amor de Dios ya regrésenlos!”, informó El País.

Detienen a los sospechosos

#AzucenaALas10 | Fue localizado con vida y trasladado a un hospital Sergio Yobani uno de los 7 jóvenes secuestrados en Zacatecas; en la zona fueron localizados 6 cuerpos, por lo que autoridades trabajan para confirmar si se trata de los demás muchachos pic.twitter.com/lwRIdkK2Uc — Azucena Uresti (@azucenau) September 28, 2023

El diario MARCA informó que el fiscal Francisco Murillo Ruiseco, detalló que los adolescentes detenidos son originarios de Durango y se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República por delitos del fuero federal.

Asimismo, especificó que los implicados fueron capturados en el municipio Genaro Codina, a 40 kilómetros al sureste del punto, donde los jóvenes fueron privados de la libertad.

La Fiscalía General de Zacatecas cree que este crimen tiene relación con los grupos del crimen organizado que últimamente están reclutando jóvenes para integrarlos a sus filas. La investigación por el secuestro y asesinato de los jóvenes sigue su curso, dentro de una comunidad golpeada por el narcotráfico, la delincuencia común y las bandas criminales organizadas.

