Buscan a joven que saltó borracho de un crucero de Royal Caribbean

Las tripulaciones de Miami, Florida, están buscando a un hombre de 20 años que saltó de un crucero mientras su familia observaba con horror.

“Las tripulaciones de @USCG están buscando a un hombre de 20 años que se cayó por la borda del crucero Liberty of the Seas a 57 millas de Great Inagua esta mañana”, escribió la Guardia Costera de Estados Unidos en X el 4 de abril.

“Las tripulaciones del USCG Cutter Seneca y de la Estación Aérea Miami HC-144 están realizando la búsqueda”, dice la USCG.

“Hubo muchos gritos y la tripulación fue alertada de inmediato”, dijo una pasajera, Deborah Morrison, al New York Post.

“Su familia estaba horrorizada. Simplemente fuera de sí. Ni siquiera puedo empezar a imaginar por lo que están pasando”.

Esto es lo que necesita saber:

El hombre no identificado saltó de la cubierta Liberty of the Seas de Royal Caribbean, según los informes

Según The New York Post, el hombre saltó del Liberty of the Seas de Royal Caribbean poco después de las 4:00 a.m. del jueves 4 de abril.

“El barco de 18 pisos navegaba entre Cuba y la isla Gran Inagua de las Bahamas”, informó el Post, y agregó que el hombre, cuyo nombre no ha sido identificado, “saltó de una de las cubiertas”.

El Post informó que el padre y el hermano del hombre lo presenciaron saltar. “Parecía ser una decisión impulsiva y espontánea”, informó el Post, citando a los espectadores.

El sitio web del crucero dice que zarpó de Fort Lauderdale, Florida, escribió: “La ubicación actual de Liberty Of The Seas es en el noroeste del Océano Atlántico (coordenadas 26.08631 N / -80.11664 W) navegando en ruta a FORT LAUDERDALE. La posición del AIS se informó hace 2 minutos”, decía el sitio web el 5 de abril.

“El crucero actual de Liberty Of The Seas es de 4 días, ida y vuelta por el Caribe Oriental. Los precios comienzan desde USD 595 (tarifas de ocupación doble). El itinerario comienza el 01 de abril de 2024 y finaliza el 05 de abril de 2024”, explicó.

Daily Mail informó que el crucero estaba “viajando entre Cuba y la isla Gran Inagua de las Bahamas” cuando ocurrió la tragedia.

Royal Caribbean dijo al Daily Mail: “La tripulación del barco lanzó inmediatamente un esfuerzo de búsqueda y rescate junto con la Guardia Costera de los EE. UU., quien se hizo cargo de la búsqueda. Nuestro equipo de atención brinda apoyo y asistencia a la familia del huésped durante este momento difícil. Por la privacidad del huésped y su familia, no tenemos detalles adicionales que compartir”.

Otro pasajero describió al hombre como “bastante borracho”, dicen los informes.

Un pasajero le dijo a The Post que fue testigo de los últimos momentos del hombre. “Estuve con él y su hermano en el jacuzzi hasta las 3:30”, dijo el pasajero Bryan Sims a The Post. “Solo había espacio para estar de pie. Se sentó a mi lado todo el tiempo. Estaba bastante borracho”.

Sims continuó con The Post: “Mientras caminábamos desde el jacuzzi de regreso a los ascensores, su padre y su hermano caminaban hacia nosotros. Supongo que su padre lo estaba molestando por estar borracho”.

“Cuando llegamos a ellos, le dijo a su papá: ‘Arreglaré esto ahora mismo’. Y saltó por la ventana delante de todos nosotros”, añadió.

Esta es la versión original de Heavy.com

