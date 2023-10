Hombre se presentó armado ante la oficina del gobernador Tony Evers

Joshua Pleasnick fue identificado por la Policía del Capitolio de Wisconsin como el hombre acusado de presentarse ante la oficina del gobernador Tony Evers con un arma y regresar con un “rifle estilo AK”, según la Policía del Capitolio de Wisconsin.

Su nombre está incluido en una alerta enviada por la policía del Capitolio a los legisladores de Wisconsin. Heavy ha obtenido una copia del comunicado. La página de LinkedIn de Pleasnick dice que trabaja como chef en el área de Madison.

Los registros de finanzas de campaña de la Comisión Federal Electoral muestran que Pleasnick hizo cuatro pequeñas donaciones a ActBlue destinadas al candidato presidencial demócrata Bernie Sanders. Evers es demócrata.

Esto es lo que necesita saber:

Joshua Pleasnick es acusado de decir que “no se iría hasta ver al gobernador Evers”

Dice que vive en Madison y tiene 43 años.

Según la alerta, el 4 de octubre de 2023, alrededor de la 1:54 p.m., Pleasnick “se acercó al mostrador de seguridad afuera de la oficina del Gobernador en el Capitolio con una pistola. Se puso en contacto con el oficial de recepción y le dijo que no se iría hasta ver al gobernador Evers”.

A Pleasnick le “dijeron que no podía abrir el porte en el Capitolio. Pleasnick declaró que no cumpliría esa orden. Pleasnick fue arrestado por portar abiertamente un arma de fuego en un edificio público. Mientras era entrevistado, Pleasnick dijo que seguiría viniendo al Capitolio hasta hablar con el gobernador sobre el abuso doméstico hacia los hombres. Pleasenick afirmó que no tenía vehículo y que es probable que tenga acceso a una gran cantidad de armas y se sienta cómodo usándolas”.

Después de salir de la cárcel, “Pleasnick regresó a E. Main Street y MLK BLD. lado de los terrenos del Capitolio aproximadamente a las 8:50 p.m. armado con un rifle estilo AK. Pleasnick dijo que no se iría hasta que el Gobernador hablara con él. Pleasnick fue puesto bajo custodia protectora”, decía la alerta.

La alerta decía que las personas deben “tener extrema precaución al entrar en contacto con Pleasnick. Se le debería considerar armado”.

Dan O’Donnell, un presentador de un programa de entrevistas conservador en Milwaukee, fue el primero en informar el nombre de Pleasnick.

Joshua Pleasnick hizo 4 pequeñas donaciones a Bernie Sanders en 2020

Los registros de la FEC muestran cuatro pequeñas donaciones de Pleasnick a Bernie Sanders en 2020. Las donaciones se realizaron a través de ActBlue.

Hubo una donación en 2019 por $27; una donación de $3 en 2020; otra donación de $27 en 2019; y una donación de $27 en 2016. La donación anterior decía que trabajaba para una pizzería en el área de Madison en ese momento.

No aparecen contribuciones de campaña estatales para Pleasnick a través de la base de datos de la Campaña por la Democracia de Wisconsin.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Cody Heron: Motociclista atacó un automóvil con niños adentro en Filadelfia