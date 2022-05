Piden sentencia máxima para estrella de TV por posesión de pornografía infantil: Josh Duggar

Los fiscales federales quieren que la ex estrella de “19 Kids and Counting”, Josh Duggar, pase 20 años en prisión después de que fue declarado culpable de cargos de posesión de pornografía infantil, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Heavy Show. Duggar y su familia protagonizaron el reality show de TLC de 2008 a 2015 y él ha estado en el centro de varias controversias antes de su condena en diciembre de 2021.

La sentencia de 20 años solicitada por los fiscales es el máximo que Duggar podría enfrentar cuando sea sentenciado el 25 de mayo de 2022 en un tribunal federal de Arkansas, según las pautas federales de sentencia. Un juez determinará su sentencia. Los cargos técnicamente conllevan el potencial de hasta cadena perpetua. Junto con sus recomendaciones por escrito, los fiscales y los abogados de Duggar presentarán argumentos y testigos durante una audiencia el 25 de mayo.

Los abogados de Duggar también han presentado documentos judiciales solicitando una sentencia menor y varios partidarios han escrito cartas pidiendo indulgencia al juez federal de distrito Timothy L. Brooks. Sus abogados le han pedido a Brooks que condene a Duggar a cinco años de prisión, junto con un período de libertad supervisada como delincuente sexual registrado.

Duggar, uno de los 19 hijos de Jim Bob y Michelle Duggar, tiene 34 años y es padre de siete hijos. Su esposa, Anna Duggar, escribió una carta al juez pidiendo una “sentencia justa”. La madre de Duggar también escribió una carta al juez pidiendo una “sentencia justa”. Ambas dijeron que Josh Duggar aún cuenta con el apoyo de familiares y amigos y pidieron que su familia se reúna lo antes posible.

Duggar fue arrestado por cargos federales en abril de 2021 y un jurado lo declaró culpable de ocho cargos en diciembre. Duggar, quien en un momento había trabajado como director ejecutivo del comité de acción política del Consejo de Investigación Familiar Conservador, estuvo en el centro de un escándalo en 2015 cuando se reveló que había abusado sexualmente de niñas menores de edad, incluidas miembros de su familia, cuando él era un adolescente, según The Washington Post.

Los fiscales dicen que la pornografía infantil encontrada en las computadoras y otros dispositivos de Josh Duggar era de naturaleza “sádica” e incluía videos que un analista del FBI calificó como “los más ofensivos” que ha visto

En el memorando de sentencia de 32 páginas presentado por los fiscales, ellos escribieron que Josh Duggar es elegible para una sentencia mejorada porque la pornografía infantil que se encontró en su posesión incluye contenido “sádico y masoquista”. Los fiscales federales adjuntos Dustin Roberts, Carly Marshall y William Clayman escribieron en el documento:

Duggar buscó imágenes y videos que mostraban a menores preadolescentes sometidos a abusos sádicos y masoquistas. Y aunque el Tribunal sin duda (y lamentablemente) se ha encontrado con otros casos en los que se aplica el refuerzo de la conducta sádica o masoquista, debe reconocerse que el refuerzo se aplica a una variedad de materiales. Y el material que Duggar buscó cae en el otro extremo de ese rango. El CSAM que recibió y poseía no solo mostraba a menores con similitudes con sus víctimas prácticas anteriores, sino que también mostraba a menores obligados a servidumbre, colocados en jaulas y sometidos a actos extremos de violencia, incluidos ser azotados y posar desnudos con lo que parece para ser sangre simulada y un cuchillo. De hecho, las pruebas forenses presentadas en el juicio incluían varios archivos torrent relacionados con una serie de CSAM que las fuerzas del orden han descrito repetidamente como lo peor de lo peor.

Según el memorando de sentencia, un veterano analista del FBI, James Fottrell, director de la Unidad de Investigación de Alta Tecnología de la agencia, dijo que un video incautado por los investigadores era “una de las series más ofensivas” de pornografía infantil que “ha visto en su carrera”. Los fiscales dijeron que se descubrió que Duggar estaba en posesión de más de 600 imágenes y videos de material de abuso sexual infantil (CSAM por sus siglas en inglés).

Los fiscales dijeron: “Duggar hizo todo lo posible para obtener CSAM. … Duggar, quizás más que cualquier otra persona presentada ante este Tribunal, estaba dispuesto a realizar esfuerzos exhaustivos para obtener CSAM sin ser detectado. La actividad criminal de Duggar también fue deliberada y precisa”.

Los abogados defensores de Duggar han argumentado que el juez no debería tomar en consideración las acusaciones previas de abuso sexual hechas contra la ex estrella de TLC durante la sentencia. Pero los fiscales escribieron: “En la actualidad, Duggar es un hombre de 34 años sin antecedentes penales. Sin embargo, los hechos producidos en las audiencias previas al juicio y en el juicio establecen que previamente abusó sexualmente de cuatro (4) mujeres menores de edad, ya sea mientras dormían (por lo tanto, incapacitadas) o demasiado jóvenes para entender lo que estaba haciendo Duggar o defenderse de su comportamiento criminal.”

Ellos agregaron: “Y aunque Duggar no está ante el Tribunal para ser sentenciado específicamente por esta conducta, su comportamiento pasado proporciona una ventana alarmante sobre el alcance de su interés sexual en los niños que el Tribunal debe considerar al momento de la sentencia. Esta conducta pasada, cuando se ve junto con la conducta por la que ha sido condenado, deja en claro que Duggar tiene un interés sexual profundamente arraigado, generalizado y violento en los niños, y la voluntad de actuar de acuerdo con ese interés”.

Los fiscales dicen que Duggar causó “daño perpetuo a los niños” por el “tráfico de pornografía infantil”

Los fiscales escribieron en el memorando de sentencia: “El tráfico de pornografía infantil también resulta en un daño perpetuo para los niños que ya han sido abusados sexualmente, todos los cuales están lidiando con el trauma indeleble causado por ese abuso”.

Según el expediente judicial, la madre de una de las víctimas vistas en las imágenes que descargó Duggar dijo que su hija se convirtió en una “sombra ansiosa e inquieta de su antiguo yo” después de sufrir abuso sexual. Los fiscales incluyeron una declaración de la madre:

No puedo encontrar palabras para expresar la furia que siento por aquellos que participan en este mal, o mi desdén por cualquier intento de minimizar la responsabilidad con débiles afirmaciones de que el crimen fue ‘sin víctimas’. Mi hija es una persona real. Ella fue terriblemente victimizada para proporcionar esta fuente de “entretenimiento”. Ella es explotada nuevamente cada vez que se copia, intercambia o vende una imagen de su sufrimiento. Si bien el crimen claramente no tiene conciencia, difícilmente es ‘sin víctimas’. Le pregunté a mi hija qué era lo que más quería decirle al juez. Su petición fue: ‘¡Por favor, no dejes que finjan que nadie sale lastimado!’. Ella también tuvo algunas palabras para el acusado: ‘¡No sabes que nadie debería hacerle eso a una niña! ¡No sabes que duele!” Como madre de una niña víctima de este crimen, pido que la corte tome en cuenta el daño causado por este crimen despiadado a mi hija y a otros como ella (incluidos los niños que aún esperan que alguien los rescate de su explotación, y no tengan aquí hoy a nadie que hable por ellos) e imponer una sentencia que tenga en cuenta el impacto total del crimen en las víctimas.

Los fiscales agregaron: “Esas son las palabras de un solo padre de una sola víctima. Hay muchas más víctimas de los crímenes de Duggar, todas las cuales fueron sometidas a instancias extremas e inimaginables de abuso y violencia sexual. Algunas de las víctimas representadas en el CSAM que descargó y poseía, como la víctima descrita anteriormente, han sido identificadas y rescatadas. Otros no lo han hecho, y el dolor y el trauma que han experimentado como resultado de la conducta de Duggar no se expresarán en la audiencia de sentencia”.

Los fiscales dicen que Duggar es un riesgo de reincidir y dicen que “se convirtió en un delincuente sexual infantil más inteligente” después de que se expusieran las acusaciones anteriores de abuso sexual

Los fiscales escribieron: “No hay razón para pensar que Duggar es de ‘bajo riesgo’ de reincidir. Todas sus perversas actividades las realizaba en secreto, y es claro que obtiene placer sádico de la explotación sexual de menores. Pero incluso si pudiera describirse como un ‘bajo riesgo’ de reincidir, ‘[un] bajo riesgo no es lo mismo que ningún riesgo’. Dado el historial de abuso sexual de menores de Duggar y la naturaleza sádica del MASI que descargó y vio en este caso, es imperativo que la sentencia de la Corte esté diseñada para asegurar que no reincida”.

Ellos escribieron:

La conducta de Duggar está marcada por una serie de factores agravantes que no están presentes en los casos anteriores. Como cuestión inicial, Duggar usó varios medios (uTorrent y Tor) para buscar y descargar MASN de naturaleza sádica, incluido MASN que mostraba a menores preadolescentes sometidos a abusos violentos. Además, hizo todo lo posible para ocultar su conducta a los demás, presumiblemente para poder participar en ella sin ser detectado ni desanimado. Como se describió anteriormente, durante varios días, descargó e instaló una partición en la computadora de su trabajo para eludir el software de monitoreo de Internet, y luego usó exclusivamente esa partición para descargar e instalar programas a escondidas para obtener MASI. Cuando se ve junto con su conducta de abuso sexual de aproximadamente 2003, la conducta delictiva de Duggar aquí deja en claro que se convirtió en un delincuente sexual infantil más inteligente en los años intermedios, utilizando técnicas sofisticadas para ocultar y presumiblemente prolongar su capacidad para participar en este comportamiento.

Los fiscales concluyeron: “Afortunadamente, fue capturado y condenado, pero parece que es más probable que vea su condena como evidencia de que necesita aprender técnicas más sofisticadas para evitar la detección en el futuro en lugar de una oportunidad para reflexionar sobre sus años de largo patrón de criminalidad y abuso. En consecuencia, para proporcionar un castigo justo y evitar disparidades de sentencia injustificadas con delincuentes similares en el Distrito Oeste de Arkansas, Estados Unidos afirma que una sentencia de las Pautas de 240 meses es apropiada aquí”.

