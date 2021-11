Donnie Brasco, cuyo nombre real es Joseph Pistone, fue un agente del FBI responsable de acabar con la familia criminal Bonanno, una de las infames cinco familias de la mafia que aparece en la nueva serie documental de Netflix Fear City: Nueva York vs. the Mafia.

Esto es lo que necesita saber sobre Brasco, incluido dónde se encuentra hoy.

Joseph Pistone sigue vivo y vive bajo un alias

Pistone era un agente del FBI que se infiltró en las Cinco Familias de la mafia de Nueva York desde 1974 hasta que lo sacaron de la operación en 1981. Según Biography, durante su misión se le permitió ver a su esposa, Maggie, y sus tres hijas, una vez cada tres o cuatro meses.

Después de su jubilación en 1986, él y su familia comenzaron a vivir en un lugar no revelado en Nueva Jersey bajo identidades secretas. Pistone ha seguido trabajando como consultor del FBI y también ha sido consultor para Scotland Yard, según el Sunday Mirror.

En 2005, Pistone apareció en un episodio de Secrets of the Dead llamado “Gangland Graveyard” para PBS, que se centró en su infiltración en la mafia y su investigación de larga duración sobre el asesinato de tres líderes de la mafia por Joseph Massino. Esos asesinatos fueron Philip “Philly Lucky” Giaccone, Alphonse “Sonny Red” Indelicato y Dominick “Big Trin” Trinchera.

La investigación de Pistone condujo a cientos de arrestos





Play



Video Video related to ¿qué fue de joseph pistone, el agente del fbi que se infiltró en la familia bonanno? 2021-11-06T22:25:45-04:00

Pistone se infiltró y logró convertirse en un alto rango en la familia criminal de Bonanno bajo el alias de Donnie Brasco, un ladrón de joyas de habla dura. De hecho, Pistone se volvió tan importante dentro de la familia que casi le pidieron que fuera uno de los sicarios que emboscaron a Giaccone, Indelicato y Trinchera.

Según Biography, para poder ir de incógnito, Pistone fue a la escuela para aprender sobre gemas preciosas y el FBI le instaló lujosas casas en la ciudad de Nueva York y Florida. Pistone vigiló lugares conocidos de la mafia hasta que logró entablar una conversación con Benjamin “Lefty” Ruggiero, quien se convirtió en su mentor dentro de la familia Bonanno.

Durante su operación encubierta, se ordenó a Pistone que cometiera cuatro asesinatos. Se las arregló para salir de la mayoría de ellos, aunque el FBI tuvo que organizar un asesinato falso una vez. En 1981, Pistone ordenó matar a Anthony “Bruno” Indelicato y el FBI decidió sacarlo de su operación encubierta porque la situación se estaba volviendo muy peligrosa.

Pero mientras estaba camuflado, Pistone casi se convirtió en un miembro de pleno derecho de la familia Bonanno. Después de que terminara su operación, las Cinco Familias de la Mafia de Nueva York instituyeron nuevas reglas para frustrar nuevas operaciones encubiertas. La operación de Pistone dio lugar a más de 200 acusaciones y más de 100 condenas.

La película Donnie Brasco detalla la operación encubierta de Pistone





Play



Video Video related to ¿qué fue de joseph pistone, el agente del fbi que se infiltró en la familia bonanno? 2021-11-06T22:25:45-04:00

El libro de Pistone Donnie Brasco: My Undercover Life in the Mafia fue la base de la película de 1997 de Mike Newell, Donnie Brasco, protagonizada por Johnny Depp como Brasco y Al Pacino como Lefty Ruggiero. Pistone fue consultado por la película para ayudar a Depp y Pacino a desarrollar sus personajes.

Los críticos elogiaron la película y el San Francisco Chronicle la calificó como un “thriller mafioso de primera clase que también es, a su manera, una historia de amor”. Newsweek escribió: “La historia, basada en hechos reales, es muy buena”.

Fear City: New York vs. the Mafia está disponible en Netflix.