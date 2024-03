Hombre fue acusado de matar a tiros a su exnovia en un hotel

Joseph Michael Slocum Jr. es un hombre de Wayne, Michigan, acusado de dispararle a su exnovia en la cabeza mientras ella trabajaba en la recepción de un hotel, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Condado de Wayne.

El hombre del condado de Wayne fue acusado del asesinato a tiros de su exnovia en Canton, Michigan, dice el comunicado de prensa.

La fiscal Kym Worthy anunció que acusó a Joseph Michael Slocum, Jr., de 23 años, de Wayne, en relación con la muerte a tiros de Veronica Crain, de 19 años, de Detroit, Michigan. La revista People informó que Crain trabajaba en un Comfort Inn.

Esto es lo que necesita saber:

El fiscal dice que Veronica Crain solía tener una relación con Slocum.

“Veronica Crain era la exnovia del acusado”, dice el comunicado.

El 16 de febrero, aproximadamente a las 9:22 p.m., los agentes de policía de Cantón “fueron enviados a un hotel en la cuadra 5700 de North Haggerty Road por un tiroteo reportado”, dice el comunicado. “A su llegada, los agentes localizaron a la víctima detrás de la recepción, con una herida de bala en la cabeza. Los médicos llegaron al lugar y declararon fallecida a la víctima”.

Kimberly Crain, la madre de la víctima, escribió en Facebook:

Mi hija fue asesinada a tiros y, como madre, tengo que dejarla descansar. Quiero hacerlo lo más hermoso posible para ella. Y tan hermosa y joven como ella era. Tenía diecinueve años y nunca pensó que esto sucedería. Ella pensó que era amor y no sé la respuesta, pero mi bebé se fue y no lo merecía. Trabajó y trabajó y si no volvía a casa. Nunca salía ni hacía nada que no debería hacer. Por favor ayuda si puedes o si no puedes, por favor di una oración, no solo estoy tan herida y tratando de preguntarme por qué o si podría haberla protegido, sino que ella tenía cuatro hermanas y un hermano. Todos más jóvenes de lo que era, me duele tanto que la amaban y ella siempre estuvo ahí para ellos. Mi primogénita, mi primer amor, mi mejor amiga y ella es mi ángel de la guarda, aunque la quiero tanto de vuelta. Esto no es justo, siento que me arrancaron el corazón, ella fue a todas partes conmigo y ahora no puedo verla ni escucharla.