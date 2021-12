El capellán Joseph Maskell fue acusado de abusos sexuales a menores en los 70

En enero de 1970, el cuerpo brutalmente mutilado de la hermana Cathy Cesnik fue encontrado en un campo en Lansdowne, Maryland, dos meses después de haber sido reportada como desaparecida de su apartamento en el suroeste de Baltimore.

El caso quedó sin resolver durante décadas. Luego, en la década de 1990, varias exalumnas de la escuela secundaria Archbishop Keough, donde Cesnik trabajaba como maestra de inglés, afirmaron que habían sido abusadas ​​sexualmente por el capellán de la escuela, Anthony Joseph Maskell. Dijeron que se lo habían contado a Cesnik y creían que estaba muerta porque amenazó con denunciar a Maskell a la policía.

El ex capellán de la escuela secundaria aparece en gran medida en la serie documental sobre crímenes reales de Netflix, The Keepers. Siga leyendo para conocer más sobre el padre Joseph Maskell y su participación en el caso, que sigue sin resolverse a día de hoy.

1. Era el capellán de la escuela secundaria donde trabajaba la hermana Cesnik





La noche del 7 de noviembre de 1969, la hermana Cathy Cesnik fue al centro comercial Edmondson Village para comprar un regalo para su hermana. A las 11 de la noche, Cesnik aún no había regresado a casa y su compañera de cuarto, Helen Russell Phillips, llamó a dos sacerdotes amigos. Juntos, los tres llamaron a la policía e informaron de la desaparición de Cesnik. En enero, después de casi dos meses de investigación, el cuerpo de la hermana Cathy Cesnik fue descubierto en garaje.

La hermana Cathy Cesnik trabajó anteriormente en la escuela secundaria Archbishop Keough en Baltimore, Maryland, donde el padre Joseph Maskell era el capellán. Desde su muerte, varias exalumnas han acusado a Maskell de abuso sexual. Estas víctimas de abuso dicen haber confiado en Cesnik y creen que el conocimiento de la maestra y la posible amenaza de intervenir en el asunto es lo que la llevó a la muerte.

Maskell se crió en el noreste de Baltimore y asistió a Calvert Hall College. Según el Baltimore Sun, se formó para el sacerdocio en el Seminario St. Mary en Roland Park y fue ordenado oficialmente en 1965. De 1967 a 1975, Maskell trabajó como capellán y consejero en la escuela secundaria Archbishop Kenough. Obtuvo su maestría en psicología escolar de Towson State en 1972 y recibió su certificado de estudios avanzados en consejería de la Universidad Johns Hopkins. Maskell era una figura muy conocida en Baltimore en el momento del asesinato de Cesnik. Fue el capellán de la policía del condado de Baltimore, la policía del estado de Maryland y la Guardia Nacional de Maryland, según el Huffington Post.

2. Fue objeto de múltiples acusaciones de abuso sexual





La primera denuncia de abuso sexual contra Maskell surgió en 1992. Según News Week, la víctima había reprimido los recuerdos violentos durante más de dos décadas y, en 1994, se convirtió en parte de una demanda civil de 40 millones de dólares contra el capellán de la escuela secundaria. El medio escribe: “Jane Doe afirmó que Maskell la violó repetidamente en su oficina con el pretexto de que la estaba limpiando de sus pecados. Dijo que se lo había explicado a una maestra, Cesnik, quien le dijo que ella ‘se encargaría de eso'”.

La demanda civil motivó a muchas otras mujeres a presentar denuncias de abuso. El padre Magnus, otro sacerdote de la escuela secundaria, también fue nombrado en estas acusaciones. News Week informa que Jane Roe, la codemandante, dijo que Maskell había invitado a otros hombres, “incluidos oficiales de policía”, a participar en el abuso.

El hombre asignado a investigar la desaparición inicial de Cenik era un detective de homicidios de 28 años llamado Nick Giangrosso. Inside Baltimore informó que Giangrasso dijo: “La Iglesia Católica tuvo muchos aportes con el departamento de policía. Mucho poder.”

Sin embargo, la declaración de la Arquidiócesis de Baltimore que obtuvo Romper afirma que el padre Maskell nunca fue considerado sospechoso del asesinato de Cesnik. “Fue entrevistado una vez. Una de las víctimas afirmó que tenía un recuerdo de su participación en la muerte de Cesnik, pero fue entrevistado y nunca acusado”. En 1992, fue destituido de su trabajo como pastor de la Iglesia Holy Cross en Baltimore debido a las acusaciones. Hasta su muerte en 2001, Maskell negó todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

3. Murió en 2001 a los 62 años

Inside Baltimore describe a Maskell como un “sacerdote corpulento y carismático” que había trabajado como el principal consejero espiritual en la escuela secundaria durante dos años. El medio también informa que tenía una relación cercana con muchos padres de Keough: había bautizado a muchos de sus hijos.

En 1994, Maskell visitó el Institute of Living en Hartford, Connecticut, donde una “evaluación no encontró anomalías psicológicas o sexuales”. Ese julio, buscó asesoramiento ante las crecientes acusaciones de abuso. Según The Baltimore Sun, al menos una docena de mujeres dijeron que había abusado de ellas durante su tiempo en el arzobispo de Keough. En febrero de 1995, los deberes sacerdotales de Maskell fueron revocados definitivamente.

En 2001, Maskell murió por los efectos de un derrame cerebral en el Hospital St. Joseph, según Inside Baltimore. Tenía 62 años.

4. La policía del condado de Baltimore reveló que el ADN de Maskell no coincide con la evidencia de la escena del crimen

En febrero de 2017, los restos de Maskell fueron exhumados para que se pudiera analizar su ADN y compararlo con las pruebas del caso de la hermana Cathy. El 17 de mayo de 2017 la policía del condado de Baltimore reveló que su ADN no coincide con la evidencia de la escena del crimen.

La muestra de ADN de Maskell se analizó en un laboratorio forense en Virginia. Armacost le dijo al Baltimore Sun que aunque el ADN no coincidía, esto no necesariamente situaría al ex capellán de la escuela secundaria como sospechoso, solo significa que “la tecnología forense actual no proporciona un vínculo físico entre él y la escena del crimen”. El ADN también se envió a la base de datos nacional del FBI, pero no se encontraron coincidencias.

Hasta su muerte en 2001, Maskell negó las acusaciones de abuso.

5. Una ex estudiante afirma que Maskell le mostró el cuerpo de Cesnik antes de que fuera descubierto por unos cazadores en enero de 1970

Según un artículo del Huffington Post de 2015, Maskell invitó a Jean Hargadon Wehner, estudiante de secundaria de 16 años de edad, a un viaje en auto en noviembre de 1969. El medio informa que no era extraño que Maskell llevara a sus estudiantes a casa o los llevara a las citas médicas durante el día escolar.

Wehner dice que Maskell la llevó a un área boscosa y cuando los dos salieron del auto vio el cuerpo sin vida de su maestra en el suelo. “Sabía que era ella”, explicó al Huffington Post.

Wehner afirma que Maskell se inclinó hacia ella y le dijo: “¿Ves lo que sucede cuando dices cosas malas sobre la gente?”. Horrorizada por la amenaza, decidió guardarse lo que vio para sí misma. “Me aterrorizó hasta el punto de no querer abrir nunca la boca”, le dijo Wehner al Huffington Post.

No fue hasta dos meses más tarde que unos cazadores se encontraron el cuerpo de Cesnik y llamaron a la policía.