Hombre mata a niño musulmán y deja a su madre gravemente herida

Joseph Czuba está acusado de apuñalar a una mujer de 32 años y a su hijo de seis años, matando al niño, porque son musulmanes, según el Departamento del Sheriff del condado de Will en Illinois. El niño fue apuñalado 26 veces, según el comunicado.

El niño, que es palestino-estadounidense, se llamaba Wadea Al-Fayoume, según ABC 7.

Joseph M. Czuba fue nombrado sospechoso en un comunicado de prensa publicado en la página de Facebook del Departamento del Sheriff del Condado de Will.

“Joseph Czuba fue acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, crimen de odio (2 cargos) y agresión agravada con arma mortal. Los detectives pudieron determinar que ambas víctimas de este brutal ataque fueron el objetivo del sospechoso debido a que eran musulmanas y al conflicto en curso en Medio Oriente que involucra a Hamás y los israelíes”, dice el Departamento del Sheriff.

La Oficina del Sheriff del Condado de Will desea agradecer a la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Will por su ayuda al trabajar con los detectives con respecto a la acusación formal de Joseph Czuba de este acto de violencia cobarde y sin sentido. Joseph Czuba fue transportado al Centro de Detención de Adultos del Condado de Will y está esperando su comparecencia inicial ante el tribunal.

Czuba era el propietario de la mujer, dice el sheriff.

Esto es lo que necesita saber:

Joseph Czuba es acusado de apuñalar a su inquilino con un cuchillo

El 14 de octubre de 2023, aproximadamente a las 11:38 a. m., “los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Will fueron enviados a una residencia ubicada cerca de la cuadra 16200 de S. Lincoln Highway en el municipio no incorporado de Plainfield en relación con un apuñalamiento. La residencia está ubicada cerca de la intersección de S. Lincoln Highway y Lily Cache Road en Plainfield”.

El comunicado dice que “al personal de policía que acudió se le informó que la persona que llamó, de 32 años, marcó el 911 después de que su arrendador la atacara con un cuchillo. La víctima afirmó que corrió al baño y continuó luchando contra su atacante mientras marcaba el 911”.

El comunicado continúa: “Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Will y los agentes del Departamento de Policía de Plainfield acudieron a la escena. A su llegada, localizaron al sospechoso, Joseph M. Czuba (71 años) de Plainfield, sentado en el suelo, cerca de la entrada de la residencia. Joseph Czuba sufrió una laceración en la frente y luego fue trasladado a un hospital del área local para recibir tratamiento”.

“Lo que tenemos es un niño palestino asesinado por alguien que está radicalizado por el entorno en el que vivimos ahora, que considera a los palestinos como animales humanos”, dijo Ahmed Rehab, presidente del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas en Chicago a ABC 7. “Esta persona no tenía antecedentes con la familia. De hecho, el padre dice que construyó una casa en el árbol para el niño, le permitió nadar en una piscina improvisada y le trajo juguetes”.

“Llamó a la puerta e intentó estrangularla, y dijo: ‘ustedes, los musulmanes, deben morir’, intentó apuñalarla y la apuñaló. Y fue al baño y llamó al 911. Y todo esto fue en sus propias palabras”, dijo Rehab a la estación de televisión.

El gobernador JB Pritzker emitió una declaración en X, diciendo, en parte: “Quitar la vida de un niño de seis años en nombre de la intolerancia es nada menos que maldad… Todos y cada uno de los habitantes de Illinois, incluidos nuestros vecinos musulmanes, judíos y palestinos -merece vivir libre de la amenaza de tal mal”.

Los agentes localizaron a las dos víctimas dentro de un dormitorio

Según el comunicado, “los agentes localizaron a dos víctimas dentro de la residencia en un dormitorio. Ambas víctimas presentaban múltiples puñaladas en el pecho, el torso y las extremidades superiores. Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital del área local para recibir tratamiento. La mujer de 32 años fue transportada en estado grave y con más de una docena de puñaladas en el cuerpo. El niño de ocho años tenía más de una docena de puñaladas en el cuerpo y fue transportado en estado crítico. El niño de ocho años sucumbió más tarde a sus heridas y un médico del hospital lo declaró fallecido”.

El comunicado continuó:

El sospechoso, Joseph M. Czuba, fue tratado y dado de alta de un hospital del área local y transportado al Complejo de Seguridad Pública de la Oficina del Sheriff del Condado de Will para ser interrogado por los detectives. Hasta el momento no se han presentado cargos penales. Esta investigación activa continuará durante toda la noche y mañana mientras los miembros de la Oficina del Sheriff del Condado de Will continúan reuniendo pruebas adicionales y realizando entrevistas. Los detectives han podido determinar que no hay más peligro para el público. El sospechoso ha sido detenido y se ha recuperado el arma utilizada en este atroz crimen. La Oficina del Sheriff del Condado de Will desea agradecer al Departamento de Policía de Plainfield por su ayuda en este incidente. Se proporcionará información adicional cuando sea apropiado.

Sin embargo, una versión actualizada posterior decía:

Inicialmente se informó al personal policial que la menor víctima tenía ocho años. Esa información inicial era incorrecta y la víctima menor tiene seis (6) años. El niño de seis años fue trasladado al hospital en estado crítico. Más tarde, el niño sucumbió a sus heridas y un médico lo declaró fallecido. El 15/10/2023 se realizó la autopsia a la víctima de seis años. El patólogo forense que realizó la autopsia retiró el cuchillo del abdomen del niño en ese momento. El niño de seis años fue apuñalado veintiséis (26) veces en todo el cuerpo. El cuchillo utilizado en este ataque es un cuchillo de estilo militar con sierra de treinta centímetros y una hoja de siete pulgadas. El sospechoso, Joseph M. Czuba, fue tratado y dado de alta de un hospital del área local y transportado al Complejo de Seguridad Pública de la Oficina del Sheriff del Condado de Will para ser interrogado por los detectives. Joseph Czuba no hizo ninguna declaración a los detectives sobre su participación en este atroz ataque. A pesar de que el sospechoso no brindó declaración a los detectives, el personal pudo recopilar suficiente información a través de entrevistas y pruebas para acusar formalmente a Joseph Czuba de numerosos delitos penales.

La madre abandonó Cisjordania hace 12 años y el niño, que amaba el fútbol y el baloncesto, nació en Estados Unidos, según ABC 7.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: POWERBALL Resultados: Números Ganadores – 14 de octubre 2023