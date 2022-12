Identifican al “niño de la caja” encontrado muerto hace 65 años en EE.UU.

Durante el día jueves 8 de diciembre y gracias a una tecnología forense moderna, finalmente se pudieron identificar los restos mortales del conocido “niño de la caja”, uno de los casos más antiguos sin resolver del país, y que después de 65 años lograron por fin darle nombre. El pequeño fue identificado como Joseph Augustus Zarelli, nombre que le pusieron a la lapida del cementerio de Ivy Hill, inscrita en un principio como “el niño desconocido de los Estados Unidos”

Según la comisionada de policia de Filadelfia, Danielle Outlaw, el menor nació en enero 13 de 1953 y su cuerpo sin vida fue encontrado el 25 de febrero de 1957, contenido dentro de una caja abandonada en Susquehanna Road en el noreste de Filadelfia, de acuerdo con Telemundo.

Ya tiene nombre el “Niño en la caja” o el “Niño desconocido de América” tras 65 años de haber sido hallado sin vida en Filadelfia. https://t.co/nDtFY2YYK0 pic.twitter.com/nSNHGSLFKS — Telemundo62 (@Telemundo62) December 8, 2022

El homicidio sin resolver más antiguo de la ciudad ha “obsesionado a esta comunidad, al departamento de policía de Filadelfia, a nuestra nación y al mundo”, dijo Outlaw en una conferencia de prensa.

“En su muy corta vida, era evidente que este niño experimentó horrores a los que nadie, nadie debería estar sujeto. Cuando la gente piensa en el niño de la caja, siente una profunda tristeza, no solo porque un niño fue asesinado, sino porque le quitaron toda su identidad y su legítimo derecho a poseer su existencia. Este caso nos llena de una pena profunda, pero al fin y tras el trabajo por décadas de nuestros compañeros, muchos de los cuales ya no están con nosotros, le pudimos dar una identidad al niño, le pudimos dar una voz. Todavía necesitamos la ayuda del público para completar la historia de vida de este niño”, destacó la comisionada.

Philadelphia Police Reveal Name of the ‘Boy in the Box' On Thursday, Philadelphia Police Commissioner Danelle Outlaw and Capt. Jason Smith revealed the identity of the so-called "Boy in the Box" found in 1957 as Joseph Augustus Zarelli and laid out details in the case. _____ SUBSCRIBE TO NBC10: VISIT the NBC10 channel for the latest news and exclusive reports: on.nbc10.com/jhXM8hP Have a Roku device?… 2022-12-08T17:42:32Z

Los detalles de la investigación

Joseph, era un niño entre 4 y 6 años de edad, de ojos azules y cabello marrón, cuyo cadáver se encontró envuelto en una manta de colores, dentro de una caja de cartón de JC Penney, en cercanías del vecindario Fox Chase de Filadelfia, según informó el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

El menor presentaba múltiples contusiones en su cuerpo, y un estado de desnutrición infantil, que hacia verlo de menor edad. Pesaba tan solo 30 libras, y media 40 1/2 pulgadas.

De hecho, tenía un golpe contundente en la cabeza y moretones en todo su cuerpo correspondientes a lesiones recientes y antiguas que le habían propinado.

“Los moretones eran visibles en el cuerpo del niño, y una autopsia reveló que el niño sufrió “múltiples abrasiones, contusiones, una hemorragia subdural y derrames plurales”, dijo el capitán Jason Smith.

Este es uno de los tantos casos que existen sin resolver: El caso de El Niño En La Caja. Sucedió en EEUU En febrero de 1957 un estudiante reportó haber encontrado la caja de un moisés con el el cuerpo de un niño pequeño adentro, en el bosque de Philadelphia. pic.twitter.com/KOZlVlk523 — ¿Perturbador o gracioso? tú decides.  (@QuePerturbador) September 27, 2022

Según el capitán Jason Smith, “nadie reclamó al niño”, y varios esfuerzos se hicieron por años para dar con los familiares del menor, así como con el responsable de haberle ocasionado la muerte, pero todos los esfuerzos fueron infructuosos.

Es de señalar, que en el año 1957, por la inexistencia de una tecnología de ADN que permitiera la identificación del cadáver, el menor tuvo que ser sepultado como N.N, pero mas tarde en 1998 los restos fueron exhumados para ser sometidos a nuevas pruebas genéticas surgidas en el momento, pero los esfuerzos por darle un nombre a los despojos mortales del menor no dieron resultados positivos, y el cuerpo tuvo que ser nuevamente inhumado, de acuerdo con CNN.

“The boy in the box” is Joseph Augustus Zarelli… only 4 years old. Absolutely heart breaking thinking of what this poor kid went though. Philadelphia police reveal identity of child found dead inside a box 65 years ago. https://t.co/tHZS4QTh4P — Kendall Rae (@KendallRaeOnYT) December 8, 2022

A partir de ese momento, hubo varios intentos por darle una identidad al cadáver, pero tan solo hasta el año 2019, el cuerpo fue extraído de su tumba gracias a una orden judicial, que daba via libre para que el cuerpo fuera sometido a una prueba genética de ADN más avanzada.

Según informa CNN, se dice que utilizaron aplicaciones y técnicas forenses contemporáneas, incluidas las pruebas genealógicas de ADN, y como resultado, las fuerzas del orden público pudieron localizar y ponerse en contacto con posibles parientes de la familia del niño por parte materna, dijo Jason Smith, oficial al mando de la División de Homicidios de la Policía de Filadelfia.

Los investigadores identificaron a la madre biológica y obtuvieron los registros de nacimiento, que incluían al padre. Los parientes paternos y eventualmente el padre también fueron identificados por investigadores y genealogistas genéticos.

Las autoridades no divulgan los nombres de sus padres, pero agregaron que Joseph tiene “varios hermanos” tanto del lado de su madre como de su padre, que aún viven.

¿Quién le ocasionó la muerte a Joseph Augustus Zarelli?

Americas formerly unknown child

The boy in the box

Identified as Joseph Augustus Zarelli. Police calling this the first step in uncovering this child’s story. El Niño en la caja, de los casos sin resolver más viejos de Philly, porfin identificado@NBCPhiladelphia @Telemundo62 pic.twitter.com/PFnKgGDEHW — Miguel Martinez-Valle (@MiguelMValle) December 8, 2022

Las autoridades dijeron, sin embargo, que tienen una teoría sobre quién puede ser responsable del homicidio del niño, aunque admiten que “quizás nunca hagan una identificación” o hagan un arresto.

“Tenemos nuestras sospechas sobre quién puede ser el responsable, pero sería irresponsable de mi parte compartir estas sospechas ya que ésta sigue siendo una investigación criminal activa y en curso”, dijo el jueves el capitán Jason Smith, oficial al mando de la División de Homicidios de la Policía de Filadelfia, según CNN.

Today, investigators ID'd the “Boy in the Box” as 4-year-old Joseph Augustus Zarelli. A wonderful example of why we should never give up hope, even after 65 years. We applaud the numerous agencies involved who's tireless work gave Joseph his name back. https://t.co/w0G6lkHSSV — National Center for Missing & Exploited Children (@MissingKids) December 8, 2022

Luego dijo que debido a la antigüedad del caso, sería “una batalla cuesta arriba determinar

definitivamente quién causó la muerte de este niño”.

“Puede que no hagamos un arresto, puede que nunca hagamos una identificación, pero haremos todo lo posible para intentarlo”, dijo Smith, en declaraciones citadas por El Imparcial.

Finalmente, hasta el momento existen muchas teorías sobre lo que sucedió realmente con el crimen de este niño, y por el momento sigue vigente la recompensa que da la Policía de Filadelfia a cualquier persona que suministre información relevante sobre el caso, recibirá una suma de 20,000 dólares por información que pueda dar un indicio al arresto del sospechoso de este horrendo crimen, informó WFLA.

El Misterioso Caso de El Niño en la Caja ⇊⇊⇊ INFORMACION IMPORTANTE AQUI ⇊⇊⇊ ★ Sobre el Canal ★ Bienvenidos a mi Canal! Aqui encontraras Contenido Relacionado con el Terror, Paranormal. Crimenes Reales y Videos Perturbadores. ★Sé un MIEMBRO del Canal y Obten Recompensas★ youtube.com/channel/UCN0wg3N8KZC5aGO9vSpDpDg/join ★ Mis Redes Sociales ★ ♥INSTAGRAM♥ instagram.com/katrina_crow_oficial/ ♥FACEBOOK♥ facebook.com/KatrinaCrowYt ♥TIKTOK♥ tiktok.com/@katrina_crow_clips tiktok.com/@katrina_crow_oficial ♥ TWITTER♥ twitter.com/Katrina_Crow_Yt ____________________________ Copyright Disclaimer Under… 2019-06-08T00:00:01Z

