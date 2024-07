Policía en problemas por grabar polémico video sexual en el metro

Un video difundido por medio de las redes sociales y que se ha hecho viral en las últimas horas, ha desatado toda una ola de polémica e indignación en México, pues se trató de un acto, que muchos califican de inapropiado y falta de valores.

Todo comenzó cuando una joven reconocida en el mundo del internet, mexicana y creadora de contenido para adultos, Verónica Meléndez Coronad, mejor conocida como Luna Bella, publicó un video bastante explícito el cual fue grabados sobre unos de los vagones de la Línea 6 del metro de la Ciudad de México, en donde habían varios usuarios del sistema público.

En el video, que es bastante sexual, se ve a Luna Bella en compañía de dos hombres, oficiales de policía, teniendo relaciones sexuales con ambos sujetos, sin importarles la presencia de quienes estaban allí. De echo, algunas de las personas, al ver la conducta de los tres adultos, decidieron cambiar de asiento, ante la incomodidad del acto.

Uno de los hombres que aparece en el video, quien posteriormente fue identificado como un hombre que se hace llamar en las redes sociales como Señor Indomable, no estaba utilizando un traje falso de policía, pues de acuerdo con La Opinión, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que se trata de un agente en activo identificado como Jorge López Villegas.

Según las redes sociales de Jorge López Villegas, en su cuenta de Instagram se dedica a publicar contenido sexual y tiene una cuenta activa de OnlyFans.

El Tiempo informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), publicó que a través de sus redes sociales una carta informativa, en donde aseguraron que Jorge López Villegas, perteneciente a la Dirección General de Asuntos Internos, fue suspendido de su cargo.

“En la Secretaría de Seguridad Ciudadana condenamos cualquier uso indebido de las instalaciones del Metro, por lo que trabajamos de manera conjunta con las autoridades de dicho sistema de transporte público, para reforzar la seguridad en todas las líneas y generar espacios seguros para las personas usuarias”, se lee en el comunicado.

Por su parte, el hombre implicado en la grabación, dijo en el programa de de Youtube de Gustavo Adolfo Infante, citado por Infobae, que no se arrepiente de haber realizado dicho video.

“Hasta donde yo sé, tener relaciones no está prohibido. Que tú tengas relaciones… (publicamente sólo) si hay una denuncia, un señalamiento. Dicen por ahí, mis derechos terminan donde yo invado los derechos de otra persona, ¿estamos de acuerdo?

Si no hay alguien que en su momento me haya señaldo al decir: ‘Estás invadiendo mi privacidad, yo no quería ver eso’ ahí sí estoy de acuerdo. Yo sé que se hizo tendencia por lo que se subió en el video”, dijo.

En cuanto a la influencer, Luna Bella reporta el portal La Republica, que según la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, ella podría ser multada con de 1 a 10 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), arresto de 6 a 12 horas, o trabajo en favor de la comunidad de 3 a 6 horas.

