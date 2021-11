¿Dónde está Jonathan Schmitz, el asesino de un amigo que le declaró su amor en televisión?

The Jenny Jones Show fue un clásico programa de televisión sensacionalista de la década de los 90.

En mayo de 2020, Netflix lanzó serie documental, Trial By Media, que examina “algunos de los juicios más dramáticos y memorables de la historia reciente” a través del lente de la idea de que “los dramas judiciales se han transformado cada vez más en una forma de entretenimiento”.

El primer episodio se tituló “Talk Show Murder” y presentó un caso famoso en el que un hombre llamado Jonathan Schmitz recibió en directo la confesión de otro hombre, Scott Amedure, quien dijo que estaba enamorado de él en The Jenny Jones Show. Schmitz luego asesinaría a Amedure. Esto es lo que necesita saber sobre lo que sucedió después.

Schmitz fue liberado en 2017





En 1995, Amedure y Schmitz filmaron un episodio de The Jenny Jones Show en el que Amedure reveló que albergaba sentimientos por Schmitz. Según lo que se vio en el programa, Schmitz no pareció molesto. Dejó en claro que no era gay y que no estaba interesado en Amedure, pero en general fue amable.

Sin embargo, tres días después, Schmitz disparó a Amedure dos veces en el pecho con una escopeta. Schmitz fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en 1996 y sentenciado a entre 25 y 50 años de prisión. Cumplió dos años antes de que se anulara la sentencia, pero luego, en 1999, después de un nuevo juicio y una nueva condena, se restableció la sentencia de Schmitz.

En agosto de 2017, Schmitz, de 47 años, fue puesto en libertad después de cumplir 22 años de su condena. Un portavoz del Departamento de Correccionales de Michigan le dijo a People que se debía al crédito por “buen comportamiento”.

El hermano de Amedure, Frank, que aparece en gran medida en el episodio de Trial by Media sobre la muerte de Scott, le dijo a People que había logrado sentir empatía por Schmitz.

“Supongo que es como cualquier otra persona que ha perdido a un miembro de su familia por un asesinato. No se sentirían cómodos con la liberación del asesino. Sería más fácil si Schmitz fuera mayor; un anciano canoso. Pero todavía es bastante joven a los 47 años, todavía le queda mucho por hacer, y mi hermano no”, dijo Frank. Agregó: “Pero algunos de los miembros de mi familia también sentimos que Schmitz fue víctima de todo esto, por lo que podemos llegar a sentir empatía”.

Geoffrey Fieger, un abogado que representó a la familia Amedure en la demanda civil contra The Jenny Jones Show, dijo: “Han pasado 22 años, por lo que parece que ha cumplido prácticamente toda su sentencia. No absolveré a Schmitz de su crimen. Solo digo que The Jenny Jones Show y las personas que estuvieron detrás del programa fueron igualmente responsables”.

El hermano de Scott cree que él estaría en el mundo del entretenimiento si estuviera vivo hoy

Frank dijo que su hermano “siempre quiso estar en la televisión y ser el centro de atención”, que es en parte la razón por la que fue al programa de Jenny Jones en primer lugar.

Frank también dijo que si todavía estuviera vivo hoy, Scott estaría trabajando en algún proyecto televisivo, quizás similar al documental que explica su caso. “Él podría estar trabajando con ustedes. Le habría encantado este tipo de cosas, esto era lo suyo. Le habría encantado todo esto”, dijo Frank.

Trial By Media está disponible en Netflix.