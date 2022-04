Jonathan Eluterio Martínez García: Estudiante acusado de golpear y agredir sexualmente a maestra

Jonathan Eluterio Martínez García es el estudiante de secundaria de 16 años de Las Vegas, Nevada, acusado de atacar y agredir sexualmente a una maestra el 7 de abril de 2022.

“Durante el curso de la investigación, el sospechoso fue identificado y los oficiales de policía de CCSD lo detuvieron en la cuadra 5700 de Cedar Avenue sin incidentes. El sospechoso fue transportado a CCDC y fichado por intento de asesinato, agresión sexual, agresión con intención de cometer agresión sexual, secuestro en primer grado y robo”, escribió la Policía Metropolitana en un comunicado de prensa.

“Cualquier persona que tenga información sobre este incidente o tenga información sobre este delito debe comunicarse con la Sección de Agresión Sexual al 702-828-3421. Para permanecer en el anonimato, comuníquese con Crime Stoppers por teléfono al 702-385-5555, o en Internet aquí”, escribió la policía. No se ha publicado ninguna foto de García.

Esto es lo que necesita saber:

CCEA President Marie Neisess says the teacher involved in the horrific incident at Eldorado High School yesterday is still in the hospital. The 16-year-old student was arrested for attempted murder, sexual assault and first degree kidnapping and robbery. pic.twitter.com/h9XZCQVWaR

El comunicado de prensa del 8 de abril de 2022 del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas informó que, el 7 de abril de 2022, aproximadamente a las 3:30 p. m., los oficiales de patrulla de LVMPD fueron enviados a una escuela secundaria ubicada en la cuadra 1100 de North Linn Lane “por un informe de un maestro herido”.

“Los oficiales que llegaron fueron dirigidos a un salón de clases donde el personal médico estaba tratando a una mujer por múltiples lesiones. La víctima fue transportada a UMC en condición estable”, dice el comunicado.

“La investigación de la Sección de Agresiones Sexuales de LVMPD indicó que la maestra estaba en su salón de clases cuando un estudiante de 16 años entró a hablar sobre sus calificaciones. pérdida de consciencia. Después del ataque, el sospechoso huyó del salón de clases y otro empleado encontró a la víctima más tarde.

El superintendente del distrito escolar del condado de Clark, el Dr. Jesús Jara, envió una carta al personal del distrito el 8 de abril de 2022 sobre el ataque, según Fox 5 Las Vegas. La carta decía:

Estimado personal del CCSD,

Fox 5 informó que la preocupación por la violencia contra los maestros está creciendo en el distrito.

Según KTNV, la directora de la escuela secundaria Eldorado, Christina Brockett, también emitió un comunicado. Esa es la escuela donde ocurrió el ataque. Se lee,

The past 24 hours have been a difficult time for our school community. I want to take a moment to thank our staff who helped respond to the terrible situation and helped a colleague in need. We are doing everything possible to support our students, staff, and community.

I want the Eldorado family to know that this is an isolated incident. The suspect was arrested, thanks to the quick work of CCSD Police.

Eldorado is an amazing school with students and staff who are here to support each other. While it will take time, we will work through this and emerge a stronger Sundevil family.

Counseling resources are available on campus today and will be available to those who may want this assistance after Spring Break as well.

If you or someone you know needs assistance or support during Spring Break, you may also contact:

Connection Line: (702) 799-6632 to speak with a caring counselor or social worker from 8 a.m. to 4 p.m.

Care Solace: caresolace.org [caresolace.org]

Mobile Crisis Response Team: (702) 486-7865

Nevada Crisis Line: (775) 784-8090

Additionally, Safe Voice is available to parents, students, and teachers 24 hours a day at http://www.safevoicenv.org [safevoicenv.org] or by calling (833) 216-7233.