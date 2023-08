“Depp vs. Heard”: ¿Johnny Depp está saliendo con alguien en 2023?

El drama judicial entre Johnny Depp y Amber Heard está de vuelta en la conciencia del público debido a una nueva serie documental de Netflix que narra los procedimientos de Virginia. Eso hace que mucha gente se pregunte si Depp tiene novia hoy.

No tiene esposa; Depp no está casado. Salió con una abogada llamada Joelle Rich en septiembre del 2022. Sin embargo, la relación no duró mucho, según la revista People.

En mayo de 2023, Parade Magazine informó que Depp estaba soltero o, al menos, no tenía una relación pública con nadie. Por su parte, hoy Heard vive una vida tranquila en España junto a su hija.

Esto es lo que necesita saber sobre la vida amorosa de Depp:

Joelle Rich trabajó como abogada en el juicio por difamación de Johnny Depp en el Reino Unido en 2020, pero hubo informes contradictorios sobre si alguna vez tuvieron una relación, dicen los informes

Johnny Depp dating lawyer Joelle Rich https://t.co/RjLgSbma93 pic.twitter.com/UzzIfqzORI — New York Post (@nypost) September 22, 2022

Según la revista People, una fuente confirmó que Depp y Rich estaban saliendo. “Están saliendo, pero no es serio”, dijo la fuente a People, pero la pareja se separó dos meses después, informó la revista.

La revista People informó que Rich había trabajado con Depp en su juicio por difamación en el Reino Unido de 2020, pero que ella no participó en los procedimientos judiciales de Virginia.

Sin embargo, otra fuente le dijo a la revista US: “Su química está fuera de serie. Es serio entre ellos. Ellos son el verdadero negocio “. US Magazine informó que Rich estaba casada y tenía dos hijos cuando comenzó a salir con Depp, pero buscaba el divorcio.

Sin embargo, no ha habido noticias de que Depp esté con Rich desde fines de 2022. Según Parade, Rich y Depp se separaron en noviembre de 2022. Ella asistió a su juicio civil en Virginia para mostrar su apoyo, informó US.

Depp también ha salido con una bailarina rusa de “Go-Go” llamada Polina Glenn. Sin embargo, Daily Mail informó que se habían separado en noviembre de 2019.

Johnny Depp se casó dos veces y tuvo dos hijos con la actriz francesa Vanessa Paradis

Según Parade Magazine, Depp se ha casado dos veces, con Lori Anne Allison y Heard.

También estuvo en una relación de 14 años con la actriz francesa Vanessa Paradis, la madre de sus dos hijos, aunque la pareja nunca se casó, según Parade.

“No fue fácil para [Paradis]. No fue fácil para mí. No fue fácil para los niños. No detiene el hecho de que te preocupas por esa persona, y es la madre de tus hijos, y siempre se conocerán, y siempre estarán en la vida del otro gracias a esos niños. También podrías aprovecharlo al máximo”, dijo Depp sobre la separación, según Prade.

Heard conoció a Depp en 2009 mientras filmaba “The Rum Diary”, cuando aún estaba con Paradis.

Su primera esposa, Lori Anne Allison, era mayor que él y era hermana de un bajista de la banda de Depp. Se casaron en 1983 en Florida, informó Parade. Según TMZ, después de que las acusaciones de Heard se hicieran públicas, Allison defendió a Depp, diciendo que nunca le había levantado la mano. Se divorciaron en 1985, según TMZ.

Depp tuvo muchas novias de alto perfil a lo largo de los años, incluidas Winona Ryder, Kate Moss, Sherilyn Fenn y Jennifer Grey, según Parade. Según Mirror, Ryder, con quien estuvo comprometido anteriormente, lo defendió durante su juicio por difamación en el Reino Unido contra Heard y le dijo a la corte: “La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que conocí y amé. No puedo envolver mi cabeza con estas acusaciones”.

Esta es la versión original de Heavy.com

