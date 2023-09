Hombre de Missouri fue acusado de asesinar a su ex esposa

John Wonder es un hombre de Kansas City, Missouri, acusado de asesinar a su ex esposa Ashli Ehrhardt y luego escribir una serie de mensajes de texto sobre el homicidio.

Tenga en cuenta que los detalles de la muerte son gráficos y muy inquietantes. Los registros judiciales de Missouri dicen que Wonder ahora está acusado de asesinato en primer grado y “acción criminal armada”.

La fianza se fijó en un millón de dólares, según los registros judiciales. Aunque algunos sitios de noticias dieron el nombre de la víctima como Ashli Erhardt, su madre y los registros judiciales (tenía un par de multas de tráfico menores) lo escriben Ashli Ehrhardt.

Esto es lo que necesita saber:

1. John Wonder es acusado de escribir: “Perdón por el desorden” y “Encontrarán su cuerpo ahora mismo”

Según KSHB-TV, Wonder está acusado de apuñalar y estrangular hasta la muerte a su ex esposa.

Estaban pasando por un divorcio y ella planeaba mudarse el 1 de octubre; su padre encontró su cuerpo en un cuarto de lavado, según la cadena de televisión. Una cuerda elástica aseguraba la puerta y la palabra “Maravilla” estaba escrita con sangre en la pierna de Ehrhardt, con un cuchillo de carnicero y un cuchillo de carnicero cerca, según KMBC-TV.

Después del asesinato, Wonder es acusado de enviarle a su hermana un mensaje de texto que decía: “Hola, niño. Perdona el desorden. Para que conste: es mucho más fácil y satisfactorio de lo que puedas imaginar. Nos vemos por ahí”, según KSHB.

La estación de televisión informó que envió mensajes a otros amigos, incluido uno que decía: “Encontrarán su cuerpo ahora mismo” y otro que decía que se dirigía a Fargo, Dakota del Norte.

KMBC informó que otros mensajes de texto atribuidos a Wonder decían:

“Hola amigo. Lamento hacerte el receptor de esto, pero tengo que compartirlo con alguien. Estoy a punto de tirar mi teléfono por la ventana y continuaré hacia el norte hasta Fargo. No estoy tratando de escapar. Simplemente tengo ganas de conducir, muy, muy lejos”.

Se le acusa de escribir: “todavía no he llorado. Todavía no siento nada. Pero no más ansiedad. Eso es una ventaja”.

“Ahora agotado, enojado, coloqué sus piedras preciosas junto a su cuerpo. Su shakra del tercer ojo, su piedra lunar, bla, bla, bla, te hicieron mucho bien, cariño”.

“Una parte de mí quiere emborracharse y ver Shawshank Redemption por última vez; sin embargo, creo que es hora de irme. Adiós casa”.

“Estoy en el coche. No tengo ninguna duda de que hoy me atraparán. [Redactado] Qué chica. Para honrarla, no moriré por un disparo (suicidio por parte de un policía) sino, con suerte, por un destino similar al de [redactado]”.

“En algún pequeño pueblo del norte de Mo. Supongo que encontrarán su cuerpo ahora mismo. Empecé a recibir llamadas a las 9:30 a.m. Estoy seguro de que el teléfono [redactado] recibió lo mismo”.

2. La madre de Ashli Erhardt escribió que su corazón está “completamente destrozado”, recordando a su hija como una “joven hermosa” que fue madre de un hijo pequeño

Lisa Spencer escribió en Facebook: “Esta es una publicación que ningún padre quiere hacer. Varios de vosotros ya habéis oído o visto la noticia. Mis familiares y amigos más cercanos nos han estado rodeando ❤️ mi corazón está completamente destrozado… mi hija, Ashli Ehrhardt Wonder, fue asesinada sin sentido en su casa el viernes”.

Spencer agregó: “Ella es la hermosa joven que nos dio a nuestros queridos nietos, quienes están a salvo y bajo nuestro cuidado… No puedo compartir los detalles más allá de eso en este momento por muchas razones. Aprecio a todos los que se han acercado y agradezco que continúen haciéndolo. Este viaje de perder un hijo de esta manera va a ser muy largo”.

Según Spencer, “a este pequeño niño hoy le dijeron que nunca volvería a ver a su mamá 💔 esta es la fuente de mamá que ya creó en su memoria. Nos aseguraremos de que ella sea recordada en nuestra casa cada minuto de cada día”.

3. Ashli Ehrhardt y John Wonder se casaron en 2019

En octubre de 2019, la madre de Ehrhardt escribió: “Presentamos a la familia Wonder ❣️John, Ashli y Brooks Wonder… muy felices de tener un nuevo yerno. ¡John y Ashli lo hicieron oficial en una ceremonia privada esta noche! Brooks está feliz de que mamá y papá estén casados 👰 🎩 💍”

Compartió una foto que muestra a Ashli Erhardt con John Wonder y su hijo.

La gente llenó el hilo de comentarios con felicitaciones. Otras fotos en la página de Facebook de Spencer indican que la pareja también tuvo una hija.

4. John Wonder, que se estaba divorciando de Ashli Ehrhardt, tiene un caso de orden de protección anterior

Hubo un caso de orden de protección de 2019 contra John Wonder, fecha de nacimiento en 1992 (la misma que la del sospechoso), en Kansas City, Missouri. Los registros judiciales dicen que se le prohibió poseer un arma de fuego y acechar a la víctima.

La pareja se estaba divorciando pero aún vivía en la misma casa, según KSHB, que agregó que tenían dos hijos juntos, de 2 y 4 años.

“Una persona increíble que se fue demasiado pronto”, dijo Irene Ecklund, de Earhardt, a KCTV5. “Una persona increíble”.

5. John Wonder fue arrestado en Valentine, Nebraska

A suspect accused of killing Ashli Ehrhardt, 29, of Kansas City was arrested nearly eight hours away in Valentine, Nebraska. https://t.co/wambECQvhN — The Kansas City Star (@KCStar) September 25, 2023

Según el Kansas City Star, el sospechoso acusado del asesinato de Ehrhardt fue arrestado a casi ocho horas de la casa donde se descubrió su cuerpo el viernes 22 de septiembre de 2023.

Fue arrestado en Valentine, Nebraska, informó el Star.

Según el Star, alrededor de las 10:30 a. m. del viernes, la policía fue a la casa después de recibir una llamada del empleador de Ehrhardt, quien se preocupó cuando ella no se presentó a trabajar. Wonder también trabajó para esa empresa, según KSHB.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Liberan por error a presunto asesino en Indianápolis