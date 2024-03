Hombre le disparó al padre de su exnovia en Ohio: John Moore

John Moore está acusado de dispararle al padre de su exnovia en una residencia en South Webster, Ohio, el 17 de febrero, según funcionarios del sheriff.

En un comunicado de prensa, el sheriff del condado de Scioto, David Thoroughman, dijo que la víctima, Joeseph Morris, de 46 años, de Fairborn, Ohio, sobrevivió al ataque.

“El arrestado fue John Moore, de 36 años, de 14191 Lick Run Lyra Rd. Webster del Sur, Ohio. Moore ha sido acusado de intento de asesinato, un delito grave de primer grado, y de agresión grave, un delito grave de segundo grado”, según el comunicado. “La víctima ha sido identificada como Joeseph Morris, de 46 años, de Fairborn, Ohio. Morris fue transportado al Southern Ohio Medical Center y luego trasladado en avión al Grant Trauma Center en Columbus para recibir tratamiento”.

La condición actual de Morris no fue revelada.

Esto es lo que necesita saber:

La hija de la víctima llamó al departamento del sheriff pidiendo a las autoridades que “estén alerta” mientras recuperaba artículos de su residencia, dice el sheriff.

Según el comunicado del sheriff, la situación se desarrolló el sábado 17 de febrero, alrededor de la 1:45 p.m., cuando “una mujer llamó solicitando un ayudante de guardia mientras recuperaba artículos de su residencia”.

La residencia “está ubicada en 14191 Lick Run Lyra Rd. South Webster, Ohio”, dice el comunicado de prensa del sheriff.

“La persona que llamó informó que quería que el agente estuviera en espera porque ella y su exnovio estuvieron involucrados en un disturbio la noche anterior en el condado de Jackson, Ohio”, según el comunicado.

Fairborn, Ohio, es un suburbio de Dayton, Ohio. South Webster, Ohio, donde ocurrió el tiroteo, es una aldea ubicada en el condado de Scioto. Las autoridades tampoco detallaron de inmediato el motivo específico o cómo se desarrolló el tiroteo.

La mujer llamó al 911 para revelar que su exnovio ‘acababa de dispararle a su papá’, dicen las autoridades

El comunicado de prensa del sheriff dice que unos 14 minutos después, la mujer volvió a llamar para informar que le dispararon a su padre. El nombre de la mujer no fue revelado en el comunicado de prensa del Departamento del Sheriff. No está claro por qué las autoridades no llegaron antes, según la solicitud inicial de la mujer.

“A la 1:59 p.m., el centro de comunicaciones 911 recibió otra llamada de la mujer indicando que su exnovio acababa de dispararle a su papá”, agrega el comunicado.

“El sheriff Thoroughman informó que los agentes detuvieron al sospechoso a las 2:02 p.m. y advirtió que era seguro para E.M.S. para responder a la residencia a las 2:03 p.m.”, afirma el comunicado.

“Moore está detenido sin ataduras por el cargo de intento de asesinato y tiene una fianza de $20,000 por el cargo de asalto criminal. Moore comparecerá ante el Tribunal Municipal de Portsmouth el martes 20 de febrero de 2024”, dice.

“El sheriff Thoroughman declaró que se trata de una investigación en curso que puede dar lugar a que se presenten más cargos ante el gran jurado del condado de Scioto en una fecha posterior”, añade el comunicado. “Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la sargento detective Jodi Conkel al 740-351-1091”.

Según los registros carcelarios del condado de Scioto, Moore ingresó en la cárcel el 17 de febrero. Al 1 de marzo, todavía estaba detenido en la cárcel del condado de Scioto en relación con el caso. Fue fichado a las 6:48 p.m., según los registros de la cárcel, que lo describían como de 5 pies y 8 pulgadas de alto. Se enumeran tres cargos.

