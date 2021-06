¿Dónde está ahora el asesino convicto John Michael Manard?

John Michael Manard estaba cumpliendo cadena perpetua en Lansing Correctional Facility en Kansas cuando conoció a Toby Young, ahora conocida como Toby Dorr, una mujer casada que dirigía un programa de perros en la prisión. Durante los meses siguientes, Manard y Dorr desarrollaron una relación que finalmente resultó en que Dorr ayudara a Manard a escapar de la prisión en febrero de 2006.

Según el Kansas City Star, Manard fue sentenciado a cadena perpetua por un robo de auto fatal en 1996 que tuvo lugar cuando tenía 17 años. Manard le dijo al medio que cometió un error cuando aún era un “niño” y no fue él quien apretó el gatillo. Su cómplice, Michael Yardley, afirmó que era él quien sostenía el arma y esta se disparó accidentalmente.

Sin embargo, dado que Manard cometió un delito grave que causó la muerte de alguien, fue acusado y condenado por asesinato en primer grado. Había estado en prisión alrededor de 10 años antes de conocer a Dorr y los dos comenzaron a planear su fuga. La pareja estuvo huyendo durante 12 días, viviendo en una cabaña en un pequeño pueblo de Tennessee, hasta que fueron localizados y arrestados.

Manard fue sentenciado a 10 años en una prisión federal por posesión ilegal de un arma de fuego que se agregó a sus sentencias estatales por asesinato en primer grado y fuga de la cárcel. ¿Dónde está John Michael Manard hoy?

En 2007, Manard fue sentenciado en el Tribunal de Distrito del Condado de Leavenworth a 130 meses de prisión por fuga y unos años más tarde, recibió 10 años de prisión federal por posesión ilegal de un arma de fuego durante ese tiempo. En el momento de su sentencia estatal, Manard dijo que no se arrepiente de la fuga y que cualquier sentencia valdría los 12 días de libertad que obtuvo.

Según LJ World, el abogado de Manard explicó: “Lo que quiso decir con eso fue que valió la pena para él cumplir 130 meses adicionales en prisión por el breve período de tiempo que pasó con Toby Young, en su sistema de valores. . Es un realista. Nunca espera salir de la cárcel “. A Manard también se le ordenó pagar más de $ 7,400 al estado por los gastos en los que incurrió en la búsqueda del convicto fugitivo.

Según los registros públicos del Departamento de Correccionales de Kansas, Manard, de 42 años, fue trasladado fuera del estado el 18 de diciembre de 2017 para buscar vivienda. El estado de Kansas ha anunciado en los últimos años que trasladarán a muchos prisioneros varones fuera del estado debido al hacinamiento en las instalaciones de Kansas. En 2016, Manard estaba en una prisión en New Hampshire, informó el Kansas City Star, y Dorr lo visitó allí con su nuevo esposo.

Manard le dijo al Star que estaba enamorado de Dorr y que no la había manipulado: “Amaba a Toby y estaba 100 por ciento comprometido con ella”, escribió en una carta al medio. Él continuó:

Siempre me han dado el papel de “maestro manipulador, criminal sin escrúpulos sin moral” y Toby de “pobre chica manipulada, ingenua, ingenua, deprimida, desesperada, buena chica”, de la que me aproveché. ¿Por qué me quedé con ella una vez que salí si solo estaba manipulando? ¡NUNCA la manipulé en lo más mínimo! Amaba a Toby con todo lo que era.