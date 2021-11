John Fetterman: Cinco datos que debes saber

John Fetterman es el vicegobernador demócrata de Pensilvania desde 2019, y es actual candidato a senador en el estado. Según su sitio web, el vicegobernador de 52 años nació en Pensilvania, sus padres fueron adolescentes cuando lo tuvieron, y se crio en la ciudad de Nueva York. Luego de sumarse a la organización Big Brothers Big Sisters of America, “su vida jamás volvió a ser la misma”, según su sitio web.

Según Billy Penn, Fetterman se recibió en la misma universidad que su padre, el Albright College en Pensilvania, y consiguió su maestría en política pública en la Universidad de Harvard. Según el sitio web del gobernador:

John volvió a Pensilvania luego de sus estudios para comenzar un programa de desarrollo de educación general en el barrio de Braddock. John vio la belleza, el valor y la determinación que han sido parte de la comunidad por muchas generaciones, y se concentró en transformar a Braddock, un barrio con muchos obstáculos, en una comunidad próspera y desarrollada.

En 2005, Fetterman terminó siendo candidato a alcalde del pequeño barrio de Braddock, ubico al este de Pensilvania, y ganó las primarias demócratas por un solo voto. Según la Associated Press, en septiembre de 2015, en Braddock, anunció su candidatura a senador, desafiando al republicano Pat Toomey. Fue derrotado en las primarias por la jefa de gabinete del gobernador, Katie McGinty, pero se ganó el puesto de vicegobernador en 2018, cuando compartió lista con Tom Wolf. Actualmente es candidato a senador.

1. Fetterman es conocido por sus tatuajes, su cabeza rapada, y un estilo no convencional

Fetterman ha sido noticia por su apariencia poco convencional. El The New York Times lo ha descrito como a una persona que ´sobresale, ya que mide 6 pies y 8 pulgadas, pesa 325 libras, y tiene la cabeza rapada y usa barba candado´. El artículo de 2009 explicó el significado de sus tatuajes: ´El alcalde no lleva su compromiso con Braddock en su manga, sino que debajo de ella: En su brazo derecho lleva cinco tatuajes con fechas de conmemoran los homicidios que se llevaron a cabo durante su mandato. Las víctimas incluyen a un repartidor de pizza y una niña de dos años que atacada y luego tirada en un parque infantil lleno de nieve. Murió congelada mientras intentaba caminar hacia su casa. “El artículo también cuenta que en su otro brazo aparece el número 15104, el código postal de Braddock.

En un artículo de noviembre 2015, poco después del anuncio de su primera candidatura a senador, la CNN escribió: ´Fetterman no usa camisas con mangas largas. De hecho, es muy difícil encontrar una foto de él en la cual no esté usando una camisa negra de mangas cortas y pantalones cargo´. Fetterman mismo ha dicho ´No parezco el típico político. Ja, ni siquiera me parezco a una persona típica´.

En 2021, Politico lo describió como “uno de las estrellas ascendentes más fotografiadas del Partido Demócrata. Gigantesco como Largo Addams, con cabeza rapada, barba candado y un armario lleno de camisas de pecheras postizas -y tatuajes por todo se brazo que conmemoran todas las fechas en las cuales se cometió un homicidio durante su mandato en un barrio con muchas adversidades – el vicegobernador de Pensilvania es como caricatura de un trabajador del Cinturón Industrial”.

Su apariencia no ha sido lo único que les ha llamado la atención a muchos estadounidenses; sus políticas progresistas también han sido noticia. En 2016, In These Times dijo que Fetterman era el “populista más genial de los Estados Unidos”, mientras que Slate dijo que era “Miembro del Ejército de Bernie”. En un artículo acerca de su actual candidatura a senador, Politico describió su ideología como “progresismo trabajador”, y que es un “candidato progresista que apoya elevar el sueldo mínimo, seguro médico para todos, una reforma judicial y la legalización de la marihuana. Pero es más moderado en cuanto al fracking y al Green New Deal”.

Su sitio web lo describe como “un Demócrata diferente”, y explica como “John no tiene la apariencia de un típico político y, aún más importante, no actúa como uno. Apoyó la legalización de la marihuana antes de que se hiciera algo popular, ofició casamientos del mismo sexo antes de que fueran legales, y abogó por cobertura médica pública antes de que se hiciera en algo común”. También se enorgullece de su consistencia progresista diciendo, ´siempre sabrán cuales son mis ideales. No he tenido que “evolucionar” lo que pienso porque siempre dije que lo que creo es verdad y he defendido los mismos valores fundamentales durante los últimos veinte años´.

2. La esposa de Fetterman, Gisele, es una ex inmigrante indocumentada de Brasil que ha sufrido ataques racistas en el pasado

Gisele Barreto Fetterman es la esposa de Fetterman, y la actual Segunda Dama de Pensilvania. En 1989, cuando tenía siete años, Gisele emigró desde Río de Janeiro, en Brasil, a Nueva York con su madre y hermano menor, a pesar de haber sido indocumentados. Según Barreto Fetterman, recién en 2004, a sus 22 años, recibió la tarjeta de residencia permanente. En 2009 se convirtió en ciudadana estadounidense.

Según New American Economy, los Fetterman se conocieron en 2007 luego de que Gisele le escribiera a John, quien en ese momento era el alcalde de Braddock, preguntándole acerca del rol del barrio en la industria del acero. El artículo explica:

Su fascinación con Braddock fue provocada por un artículo de una revista que leyó acerca del barrio. Leyó que gran parte del acero en los Estados Unidos provenía de Braddock y de barrios aledaños, y que el Puente de Brooklyn fue construido en parte de acero de ese barrio. El alcalde la invitó a conocerlo y terminaron casándose un año después.

Según su perfil en el sitio web de su esposo, ambos han estado viviendo en Braddock por 13 años y tiene tres hijos: Dos varones, Karl de 12 años y August de 7, y una niña llamada Gracie, de 9 años. Viven con un perro rescatado llamado Levi.

Barreto Fetterman ha sido una gran defensora de una reforma migratoria, pidiéndole al Congreso que aborde el tema de la inmigración con “humanidad y compasión”, y le pidió al gobierno de Trump que termine con las políticas de separación de familias inmigrantes. También es una férrea defensora de DACA y criticó al ex presidente cuando trató de cerrar el programa.

Sin embargo, el alto perfil público de los Fetterman ha generado ataques raciales hacia Barreto Fetterman. En 2020, mientras estaba de compras, una mujer que la reconoció se le acercó y le dijo: ´Eres una maldita n****´. Escribió un tuit luego del incidente: ´Amo muchísimo a este país, pero estamos profundamente divididos. Fue al almacén del barrio y una mujer me atacó verbalmente y me dijo repetidamente que no pertenezco aquí´.

3. Cuando era joven, falleció el mejor amigo de Fetterman, lo que encendió su deseo de ingresar en la política

Fetterman no siempre quiso ser político. En 2015, Fetterman dijo: ́Siempre se esperó que iba a tomar las riendas del la compañía de mi padre”, una compañía de seguros en York, Pensilvania. Sin embargo, cuando su mejor amigo falleció en un accidente de tránsito mientras estudiaba administración en la Universidad de Connecticut, empezó a reconsiderar su propósito en la vida. Como dijo Penn Live, el accidente fue ́el primer roce con la mortalidad´ de Fetterman, el cual ´catapultó una serie de eventos que lo llevó a Braddock. Fue voluntario en la ONG Big Brothers Big Sisters y lo juntaron con un niño de ocho años, cuyo padre murió de SIDA, mientras que su madre sufrió el mismo desenlace poco tiempo después´.

Luego de ver un comercial en esa misma época mostrando a una víctima de SIDA con su familia a su lado, Fetterman dijo: ´Alrededor de 1995 tomé la decisión de que no quería pasar el resto de mi vida profesional mejorando mi situación, que no era mala´. A esta altura se había unido a AmeriCorps, una agencia de voluntarios, y a ayudó a instalar nuevos laboratorios de computación en el Distrito Black Hill de Pittsburgh. Es una zona que vivió un gran desplazamiento algunas décadas atrás. Penn Live explica:

Luego de completar su maestría en Política Pública en la Escuela Harvard Kennedy, Fetterman volvió al oeste de Pensilvania en 2001 y se dispuso a crear un programa parecido en Braddock. Dos años después, compró una vieja iglesia, con ayuda de su familia, como parte de su cada vez más ambicioso plan de reconstruir al barrio. Y dos años después de eso, comenzó su campaña para convertirse en alcalde.

Fetterman dijo acerca de Braddock: ´Me ofreció una oportunidad excepcional para venir a una comunidad y empezar desde cero´. Unos años después, en 2005, decidió ser candidato a alcalde.

4. Fetterman ganó su primera elección por solo un voto

La primera elección de Fetterman fue en 2005 cuando se postuló para alcalde de Braddock, un pequeño barrio en el este de Pensilvania con una población de alrededor de dos mil personas. Tina Doose, candidata para para uno de los puestos en el consejo del barrio en ese momento, había dicho que era improbable que Fetterman ganara. Luego Doose habló de su victoria: ´muchos de sus votantes probablemente no habían votado hasta que salieron a llamar a las puertas. Su trabajo, ayudar a jóvenes a obtener su certificación de desarrollo de educación general, los ayudó a sentirse parte de la comunidad y que eran importantes, y que sus votos contaban para algo´. Fetterman estuvo de acuerdo y dijo: ´Te pareces a mi y por eso llamo a tu puerta, aunque quizás no la abras. Quizás pienses, “¿quién es este tipo?”´.

Aunque demoró varias semanas contra todos los votos, Fetterman finalmente venció a su oponente en las primarias Demócratas, Virginia Bunny, por un voto -149 a 148- y luego ganó las elecciones generales sin enfrentarse a un rival Republicano. Poco después se convirtió en una figura esencial en el Cinturón Industrial de los Estados Unidos. The Guardian, del Reino Unido, lo llamó “el alcalde más genial de los Estados Unidos”, cuando se terminaba su primer período en 2009. Durante la misma época apareció en el Colbert Report en donde hablaba de las dificultades económicas que enfrentaban barrios como Braddock.

Durante su período como alcalde, Fetterman se dedicó a los miembros y a las zonas más desfavorecidas de su comunidad, al crear programas de arte y juventud y fundar un centro comunitario. Fetterman explica cómo Braddock llegó a influenciar sus ideas como político:

Braddock es un lugar que merecía mucho más de lo que tenía. Pittsburgh tiene muchos barrios históricos y grandiosos, y Braddock es uno de ellos. Amo lo que denomino como “belleza maligna” de este lugar. Por supuesto que no es Walnut Street. Si quieres un Walnut Street entonces mudate a Shadyside. No hay nada de malo en ello. Pero, aunque haya nacido en Reading y me haya criado en York, Braddock es el único lugar en el cual me he sentido como en casa. Ahí conocí a mi esposa. Todos mis hermosos hijos nacieron ahí. Es un lugar en donde la gente nunca hubiese pensado que alguien como yo pudiese mudarme ahí y construir una buena vida, pero tuve la suerte de poder hacer justamente eso -y todo mediante el servicio a la comunidad.

A finales de 2020, mientras era el vicegobernador, Fetterman fue noticia cuando criticó a Donald Trump por dichos acerca de fraude electoral, aduciendo que “era igual que cualquier otro provocador de internet” y que le “haga juicio a un emparedado de jamón”, en respuesta a las amenazas de Trump de presentar demandas en Pensilvania. Joe Biden ganó el estado de Pensilvania, ganándole a Trump por 81 mil votos.

5. La actual candidatura de Fetterman podría ser la mayor esperanza de retener el control del Senado por parte de los Demócratas

El Senado de los Estados Unidos se encuentra dividido en este momento, con 50 Demócratas y 50 Republicanos dividiendo la cámara, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris posee el voto decisivo. Los Republicanos solo tienen que ganar un escaño para recuperar el control. El escaño por el cual está compitiendo Fetterman en 2022 está siendo ocupado por Pat Toomey, a quien se hubiera enfrentando Fetterman si hubiese ganado las primarias Demócratas por un puesto en el Senado en 2016 (salió tercero con 19% de los votos, detrás del jefe de gabinete del gobernador, Katie McGinty, y el ex diputado, Joe Sestak).

Sin embargo, Roomey ha anunciado que se retirará en 2022, posiblemente por haber votado para condenar al ex presidente Trump en su juicio de destitución. Mientras tanto, el The Cook Political Report, Inside Elections y Sabato’s Crystal Ball reportaron que la carrera para ese escaño puede resultar ganador cualquier de los dos partidos (es el único escaño Republicano que se considera que cualquier partido podría ocupar, según los tres periódicos). A raíz de esto, muchos Demócratas ven a Pensilvania como el mejor escaño que podrían obtener en 2022. Si lo logran, a los Republicanos les será mucho más difícil retomar el control del Senado, ya que tendrán que ganar al menos otros dos escaños actualmente en poder de los Demócratas.

Las dos encuestas más recientes, llevadas a cabo en agosto y mayo 2021, tienen a Fetterman al frente para las primarias Demócratas por 21 puntos y 19 puntos respectivamente, seguido por el diputado Conor Lamb, un moderado que también es candidato (aunque la encuesta de agosto muestra que hay más indecisos que gente que apoya a Fetterman). La fecha de las primarias aún no fue anunciada, aunque las primarias de 2018 se llevaron a cabo en mayo. Si el pasado es algún tipo de indicador, los oponentes de Fetterman tendrán más de siete meses para acercarse a él. Además, si Fetterman gana las primarias, tendrá que enfrentarse a quien sea que gane las primarias Republicanas, que seguramente será Sean Parnell, autor y veterano del ejército de los Estados Unidos, endosado por Trump, y que estaba ganando muy cómodamente esa misma encuesta de agosto llevada a cabo por la Universidad Franklin y Marshall.

Con una campaña bien financiada y un nombre reconocido, es posible que Fetterman sea el favorito a ganar en esta oportunidad, en especial por los motivos por lo cual está en carrera. Así lo explica Político:

Los seguidores de Fetterman piensan que su progresismo económico y aspecto lo hacen el favorito en ganar las elecciones en las zonas en la clase trabajadora blanca y en el Cinturón Industrial, en donde los Demócratas han perdido mucho apoyo. En un partido que a veces es considerado muy elitista, el vicegobernador es simple y directo -posa para fotos oficiales del gobierno usando camisas de obrero y llama “tontos” a los Republicanos en Twitter. La campaña de Fetterman que está llevando a cabo es la que más posibilidades tienen los Demócratas de robarles votantes a Trump en las elecciones generales.

