Acusan a un trabajador de un hotel en Colorado de un ataque racista: John Cramm

John Cramm es el Director de Ingeniería del Mining Exchange Hotel en Colorado Springs, Colorado.

Eso es según su página de LinkedIn.

El nombre de Cramm apareció en las noticias después de que Mark Curry, un actor y comediante, dijera que fue perfilado racialmente en un incidente en el Mining Exchange Hotel en Colorado Springs, Colorado, que capturó en un video viral.

Curry publicó el video en su página de Instagram durante el 10 de diciembre de 2022. Puede verlo más adelante en este artículo.

Esto es lo que necesitas saber:

Curry identificó al empleado como John Cramm

Curry identificó en el video al empleado como John Cramm, el “director certificado de ingeniería y seguridad del establecimiento”, según CSIndy.

Curry se molestó porque dice que el empleado le preguntó si era un huésped del hotel mientras estaba sentado en el vestíbulo. Él afirmó que los empleados no hicieron la misma pregunta a los huéspedes blancos y los acusó de atacarlo porque es negro y no creían que él podía ser un huésped.

En el largo video, Curry dijo que estaba en The Mining Exchange Hotel en Colorado Springs, Colorado. El video tiene más de 74.000 vistas en un día. The Mining Exchange es parte de la cadena de hoteles Wyndham. Curry es conocido por su actuación en la comedia “Hangin’ with Mr. Cooper”.

Heavy contactó al hotel en un intento de hablar con Cramm, ponerse del lado del hotel y verificar que Cramm era el hombre del video. Sin embargo, nadie respondió.

Neil Cramm, Gerente General del Hotel, envió este comunicado a CSIndy.com:

Estamos comprometidos a proporcionar un espacio seguro e inclusivo para todos los huéspedes y empleados. Lamentamos profundamente este incidente y nos comunicamos con el Sr. Curry para ofrecerle no solo nuestras más sinceras disculpas, sino también un reembolso completo de su estadía y una invitación para regresar, sin costo alguno, en cualquier momento en el futuro. Como socios comunitarios respetados, también estamos aprovechando esta oportunidad para revisar la capacitación con nuestro personal, ayudando a garantizar que todas las interacciones reflejen los valores de nuestra empresa. The Mining Exchange juega un papel especial en la comunidad de Colorado Springs y continuaremos trabajando todos los días para garantizar que nuestro hotel siga siendo un espacio abierto y acogedor para todos.

Cramm dijo que usa habilidades y conocimientos que “adquirió trabajando en la industria automotriz”

En LinkedIn, Cramm escribió que fue Director de Ingeniería de The Mining Exchange durante cinco meses.

Anteriormente, él fue Director de Ingeniería de The Antlers durante más de cinco años, y fue director de ingeniería y seguridad allí.

En educación, Cramm enumera, “Universidad del Sur de Illinois, Carbondale. Licenciatura en Ciencias Aplicadas – BASc, Tecnología/Técnico en Mecánica Automotriz”.

La página de LinkedIn de Cramm dice:

Combinando las habilidades y conocimientos que he adquirido trabajando en la industria automotriz y ahora en la industria hotelera. Tengo la capacidad de aprender y dominar todos y cada uno de los tipos de sistemas informáticos y mecánicos. Ingresé a la hospitalidad sin experiencia en Mantenimiento de Edificios (Ingeniería), en 5 años he escalado al rango de Director (Jefe) de Ingeniería. He estado a cargo de mi departamento durante dos años y siento que he realizado grandes mejoras en la infraestructura de mi edificio al mismo tiempo que coordino una renovación completa.

En Facebook, Cramm publicó fotos de su familia y camiones. Sus gustos incluyen Fox News y el “Príncipe de Bel Air”.

El 1 de diciembre, él escribió: “¡La meta es ser mejor hoy de lo que fui ayer y mejor mañana de lo que fui hoy!”. Su publicación principal es un video de un “reloj de engranaje giratorio”.

Él escribió en Facebook en 2021: “Estoy buscando dos ingenieros de mantenimiento de hoteles para dos de las propiedades que superviso en el centro de Colorado Springs, Colorado”. Él recientemente publicó sobre el tiroteo masivo en el Club Q y escribió: “¡Horrible tragedia 😢 Mis oraciones por todos!”.

Curry dice que le pidieron la llave de su hotel porque es negro

El pie de foto en la publicación de Instagram de Curry, que compartió el 10 de diciembre de 2022, dice:

“Hombre negro y el vestíbulo de un hotel. Es imposible que yo tenga una habitación aquí. ¡No, tengo una suite! Se me acerca sin placa. No sé quién es este hombre. Y pidió ver la llave de mi hotel Wyndham, racismo”.

Luego compartió un nombre y número de teléfono, escribiendo: “Jefe de seguridad y jefe de mantenimiento al mismo tiempo”.

“Entonces, el problema es que estoy en el vestíbulo del hotel y este hombre no sé qué es lo que quiere ver”, dijo Curry.

“Solo pregunto si eres un cliente”, dijo el trabajador.

“¿Eres un cliente?”, preguntó Curry.

“No, soy un empleado”, dijo el hombre.

“Tienes tu respaldo. ¿Él habla?”, preguntó Curry, notando que otro empleado estaba cerca.

“Me está preguntando a mí. No puedo estar en el vestíbulo de este hotel si eres negro y eres de Colorado Springs… Wow, esto es una locura. ¿No? Así que échale un vistazo”, dijo Curry.

Los empleados se quedaron en silencio.

“Ellos consiguieron a un hombre negro en Colorado Springs, así que enviaron a este tipo… Entonces un hombre negro no puede ser… Sí, estoy tratando de sacar la tarjeta de la carrera”, dijo Curry en otro momento, burlándose de cualquier afirmación de que estaba jugando la tarjeta de carrera.

Él acusó al segundo miembro del personal, que parecía negro, de ser un “tío Tom”.

“Te lo he pedido muy cortésmente. ¿Es usted un huésped del hotel?”, dijo el primer miembro del personal.

“De eso se trata todo… Ven a un hombre negro en el vestíbulo. Mira su postura. Me van a patear el cu**”, alegó Curry.

“Soy un hombre negro. Estoy sentado en el vestíbulo. Debería comprar el hotel. Eso es lo divertido. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí, amigo?”, preguntó Curry.

“Hasta que responda a mi pregunta”, dijo el miembro del personal.

“No importa cuánto valga, señor”, dijo el miembro del personal.

“Hay mucha gente blanca…”, dijo Curry.

“Todos lo están pagando”, dijo el miembro del personal, y agregó que Curry podría quedarse si él fuera un “patrón del hotel”.

“Por supuesto, estoy en el hotel, sí”, dijo Curry.

“Me siento amenazado”, agregó Curry. “Por favor retrocede. Me siento amenazado por tu postura y por cómo me miras”.

Luego dijo: “Vengo aquí, y este tipo se me acerca y me dice una tontería. Mira este. Esto es muy gracioso. Con las gafas puestas y mira las botas… vamos a hacer esto todo el día”, dijo Curry.

Luego se puso de pie y dijo que iba a ir al baño, preguntando si los dos hombres lo detendrían.

“Será mejor que no me toques”, dijo Curry.

Curry luego caminó por el vestíbulo.

“Estoy en el hotel y estos tipos me siguieron. Ellos me siguieron. No saben quién soy”.

“Voy a llamar a la policía por ustedes”, dijo Curry. “No me gusta que me acosen. No me gusta que me sigan”.

Se acercó a una mujer en el mostrador y le dijo: “Estoy siendo seguido y acosado por estos tipos”.

La mujer preguntó: “¿Es usted un huésped en el hotel?”.

“¿Me registraste?”, respondió Curry.

Curry dijo que quería ver la identificación. “Me gustaría llamar a la policía por este tipo”.

La mujer del mostrador dijo que el hombre era ingeniero.

La mujer en el mostrador dijo que le preguntaron a Curry su nombre y si era un huésped del hotel por “seguridad”.

“Solo te pregunto si eres un huésped, ¿sí o no?”, dijo la mujer en el mostrador.

Curry dijo que deberían preguntar a todos los demás en el vestíbulo si eran huéspedes.

Curry estaba en la ciudad para una actuación en un club de comedia

De acuerdo con TMZ, Curry estaba en la ciudad porque actuaba en un club de comedia local.

Curry se hospedaba en el hotel del incidente, informó TMZ.

El perfil de IMDb de Curry dice:

Como payaso de la clase desde sus primeros años, Mark aprendió rápidamente que un sentido del humor salvaje podría llevarlo a lugares. Mientras trabajaba en una farmacia después de dejar la universidad, perfeccionó y pulió un acto de comedia que practicaba regularmente con los clientes. Fueron estos clientes, así como su familia y amigos, quienes finalmente alentaron a Mark a probar su rutina de stand-up en los clubes de comedia del área. Con el legendario comediante Richard Pryor como su inspiración, Mark hizo su debut en Oakland y eventualmente se convirtió en el comediante más solicitado de la ciudad. Su éxito allanó el camino para las reservas de clubes de comedia en todo el mundo.

Según CSIndy.com, cuando Curry se registró en el hotel, estaba “acompañado por el fundador del Comedy Club de 3E, Eric Phillips”.

Phillips le dijo al sitio web que envía a todos sus artistas allí. “Nunca he tenido problemas”, dijo Phillips a CSIndy. “Negros, morenos, indios, asiáticos, sin ningún problema”.

El sitio web del hotel dice:

Con imponentes paredes de granito coronadas por elaborados adornos, nuestro hotel boutique es una magnífica fusión de arquitectura histórica y alojamiento contemporáneo. Construido en 1902 como una bolsa de valores para las empresas mineras locales, The Mining Exchange, A Wyndham Grand Hotel & Spa ofrece una experiencia única en el corazón del centro de Colorado Springs. Le encantarán nuestros espacios públicos elegantes pero informales y el hermoso vestíbulo que cuenta con una chimenea de mármol italiano y un piano antiguo. También ofrecemos espacios para eventos únicos para todos, desde reuniones y conferencias hasta bodas y celebraciones especiales.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.