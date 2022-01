A&E proyectó el especial The Killing of JonBenét: Her Father Speaks en julio de 2020. En el especial, John Bennett Ramsey dio una entrevista sobre el asesinato de su hija y habló de una nueva evidencia de ADN.

Según la sinopsis del especial: “Una entrevista con John Ramsey sobre el asesinato de su hija, con detalles nunca antes vistos del caso, una entrevista de 1998 con el hermano mayor de JonBenét y nueva evidencia de ADN que sugiere que el asesino pudo haber sido un miembro de la familia”.

JonBenét Ramsey murió hace más de 20 años cuando ella tenía 6 años. La reina de los concursos infantiles fue encontrada estrangulada en el sótano de la casa de sus padres en Boulder, Colorado, el 26 de diciembre de 1996.

El padre de JonBenét habló en el especial de A&E





Play



Video Video related to el padre de jonbenét se siente aún responsable de la muerte de su hija 2022-01-02T23:37:18-05:00

En la entrevista del documental, John Ramsey habló sobre el dolor que sintieron cuando encontraron a su hija.

“La muerte habría sido un alivio bienvenido del dolor y la agonía que sentí”, dijo.

En ese momento, el jefe del Departamento de Policía de Boulder, Greg Testa, dijo que todavía estaban investigando el caso. El expediente del caso, de hecho, tiene más de 1.500 piezas de prueba y 20.000 pistas. Han entrevistado a más de 1.000 personas en 18 estados.

“No nos hemos rendido ni nos rendiremos”, dijo. “Seguimos enfocados en esta investigación y en encontrar justicia para JonBenét”.

Ramsey dijo que no mató a JonBenét

En 2000, en una entrevista con Barbara Walters, Ramsey mantuvo su inocencia en el caso, aunque anteriormente había sido sospechoso.

“Sr. Ramsey, ¿mataste a JonBenét?”, le preguntó Barbara Walters, de ABC News, al padre de la niña en 2000.

“No, no lo hice”, le dijo a Walters.

“Señora Ramsey, ¿mataste a tu hija?”, preguntó el corresponsal a la madre de JonBenét, Patsy Ramsey.

“No, no maté a mi hija”, respondió ella.

Casi 12 años después del asesinato, las autoridades de Boulder dijeron que exculparon a la familia y pidieron disculpas por sus sospechas. Patsy murió antes de esa exoneración.

Ramsey dijo que pensaba que la muerte de su hija era culpa suya





Play



Video Video related to el padre de jonbenét se siente aún responsable de la muerte de su hija 2022-01-02T23:37:18-05:00

Después de que se filmara el especial de televisión, Ramsey habló con Dylan Howard, productor ejecutivo de The Killing of JonBenet: The Final Suspects. Sin embargo, no apareció en el podcast, por lo que todo lo que se sabe sobre la conversación provino de Howard.

Howard dijo que Ramsey le dijo que acababa de vender su negocio a una nueva empresa que le dio millones.

“Me dijo: ‘Vivo todos los días sabiendo que mi hija fue asesinada, probablemente, por mi culpa’, y eso me rompió el corazón”.

En 2019, Gary Oliva, admitió que mató a Patsy Ramsey, pero los investigadores lo descartaron porque su ADN no coincide con el que se encontró en la escena del crimen de su hija.