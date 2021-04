Hombre secuestró y abusó sexualmente de una menor de edad: Joel Micah Arnold

Un hombre de Texas, identificado como Joel Micah Arnold, de 34 años, fue arrestado después de haber sido acusado de secuestrar, drogar y abusar sexualmente de una adolescente de 17 años.

Univision reveló que un informe de las autoridades del Condado de Harris indicó que la víctima presentó una denuncia el pasado 8 de abril y señaló que Arnold la detuvo en contra de su voluntad desde el pasado sábado 27 de marzo.

El medio de comunicación agregó que el sospechoso drogó a la menor mientras la mantuvo en cautiverio en el interior de una bodega, en donde abuso sexualmente de ella por al menos cinco días hasta que finalmente la dejó en libertad.

34-year-old Joel Micah Arnold has been arrested & charged with agg kidnapping, sexual assault & trafficking a child. Investigators believe Arnold kidnapped a 17-y/o girl from his neighborhood & locked her against her will at a storage facility in Cypress for 5 days. pic.twitter.com/C1BO6X4u8n

FOX San Antonio informó que Joel Micah Arnold fue arrestado el miércoles 14 de abril y enfrenta cargos por secuestro agravado, agresión sexual y tráfico de una menor de edad.

KHOU 11 detalló que Arnold y la víctima vivían en el mismo vecindario, por lo que el agresor entabló una relación con la adolescente antes de amenazarla con atentar en contra de la vida de su hermana en caso de que no se dirigiera con él al lugar en donde la mantuvo en cautiverio desde el 27 de marzo.

Las autoridades policiales dieron a conocer que el individuo sometió a la joven a punta de pistola, le inyectó drogas y la obligó a tener relaciones sexuales con él dentro de una bodega en la ciudad de Cypress en Texas.

“Mi esposa está embarazada de una niña, imagínense si esa fuera mi hija. No me esperaba en absoluto que esto sucediera en el vecindario”, aseguró Luis Salinas, un vecino de Joel Micah Arnold, impactado con la noticia.

The man accused of holding a teen hostage in a storage unit is appearing before a judge this morning. Joel Micah Arnold is charged with aggravated kidnapping, sexual assault & trafficking of a child. He is accused of sexually assaulting a 17-yr-old for 5 dys. Story on @KHOU at 12 pic.twitter.com/m65btPAPNI

— Anayeli Ruiz (@AnayeliNews) April 16, 2021