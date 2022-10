Capitán Joel Betancourt: Bajo investigación por su actuar durante el tiroteo en Uvalde

El Capitán Joel Betancourt es un oficial de policía estatal del Departamento de Seguridad Pública de Texas cuyas acciones durante el tiroteo en la escuela Uvalde están bajo investigación, según CNN.

Betancourt fue uno de varios oficiales en la escena durante el tiroteo del 24 de mayo de 2022 en la Escuela Primaria Robb que esperó 77 minutos para ingresar a un salón de clases donde un hombre armado de 18 años masacró a 19 estudiantes de cuarto grado y dos maestros.

Según el informe de CNN del 20 de octubre de 2022, Betancourt trató de impedir que un equipo de agentes del orden ingresara al salón de clases. CNN informó que Betancourt ordenó que un equipo de ataque se retirara 70 minutos después de que comenzara el tiroteo, citando una grabación de audio y memorandos policiales.

Esto es lo que necesita saber sobre el Capitán Joel Betancourt:

1. Se escuchó a Joel Betancourt en la grabación de audio decir “El equipo que va a infringir debe esperar”, informa CNN

'Cowards': Uvalde victims' families outraged over missed opportunities by police Family members of the Robb Elementary School shooting victims react to a new report concluding that the 19 students and two educators killed in massacre might have been saved if the officer who spotted the gunman prior to him entering the school had taken action. CNN's Shimon Prokupecz has more. #CNN #News 2022-07-08T20:48:45Z

Según CNN, Betancourt ha sido entrevistado varias veces y es uno de los siete oficiales del DPS remitidos al Inspector General del Departamento de Seguridad Pública de Texas para su investigación. Betancourt es el oficial de más alto rango bajo investigación, informa la red de noticias. Llegó a la escena minutos antes de que mataran al tirador y llamó por radio para decirle a un equipo táctico que se retirara, según CNN.

“Hola, este es el Capitán Betancourt del DPS. El equipo que va a hacer la brecha debe esperar. El equipo que va a violar debe esperar”, se le puede escuchar decir en un audio obtenido por CNN. La red de noticias escribió: “En el curso de la investigación, Betancourt dijo a los investigadores que no tenía conocimiento de primera mano de lo que estaba sucediendo, incluido que una unidad táctica especializada de la Patrulla Fronteriza, BORTAC, estaba confrontando al tirador, según fuentes familiarizadas con la investigación. Dijo que emitió la orden para que el equipo se mantuviera a la espera porque pensaba que una unidad mejor estaba en camino, dijeron las fuentes.

CNN también obtuvo memorandos policiales que critican las acciones de Betancourt. Un memorando, de un teniente del DPS, decía: “Escuché a alguien gritar, el Capitán Betancourt dijo que todo el personal del DPS debe estar en el perímetro, no (sic) ingrese al edificio”, según CNN. Un sargento del DPS escribió en otro memorando: “Esto iba claramente en contra del entrenamiento establecido, ambos decidimos ingresar al edificio donde se encontraba el tirador”.

2. Betancourt ha trabajado para el Departamento de Seguridad Pública durante 15 años y se le paga $121,785 por año, según registros públicos

Según CNN y registros públicos, Joel Betancourt ha trabajado para el Departamento de Seguridad Pública de Texas durante 15 años. Betancourt no pudo ser contactado por Heavy para hacer comentarios y no quedó claro de inmediato si contrató a un abogado para que lo represente durante la investigación que pueda hablar en su nombre.

Betancourt tiene un salario de $121,785 por año, según registros públicos obtenidos por el Texas Tribune e incluidos en la base de datos Government Salaries Explorer del sitio de noticias. Betancourt ganó $104,331 en 2021.

El equipo que Betancourt estaba tratando de detener entró al salón de clases y mató al tirador, dijo la policía. Betancourt no se ha pronunciado sobre la investigación y sus acciones. El coronel del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, dijo: “Sí, absolutamente”, cuando CNN le preguntó si se está investigando a Betancourt. “El IG está investigando eso”, dijo a CNN McCraw, el jefe del DPS.

3. Betancourt es un líder de la región del sur de Texas del DPS de Texas y ha estado muy involucrado en los esfuerzos de la Operación Lone Star del gobernador Greg Abbott

Betancourt es líder en la Región Sur de Texas del Departamento de Seguridad Pública de Texas, según la página de Facebook de la división. Betancourt ha aparecido con frecuencia en fotos y publicaciones en la página de Texas DPS y, a menudo, habla en nombre del departamento en reuniones públicas y eventos comunitarios y comerciales.

En marzo de 2020, se le citó diciendo acerca de una ceremonia de premiación para oficiales en su distrito: “Todos los días, nuestros empleados trabajan para cumplir nuestra misión crítica con dedicación desinteresada, y estamos orgullosos de reconocerlos por el trabajo excepcional que realizan”.

En su papel con la región del sur de Texas, Betancourt ha desempeñado un papel clave en la Operación Lone Star del gobernador Greg Abbott, un esfuerzo para utilizar la policía estatal de Texas y las tropas de la Guardia Nacional para patrullar la frontera sur con México. Betancourt fue citado en una publicación de junio de 2021 que decía: “La situación actual a lo largo de la frontera entre EE. UU. y Texas ha ejercido presión sobre nuestros ganaderos locales y nuestras comunidades. La Operación Lone Star se lanzó para ayudar a asegurar la frontera, ya que representa una amenaza para la seguridad pública de todos los tejanos”.

4. Betancourt estudió justicia penal en Laredo Community College y anteriormente fue teniente de la Patrulla de Caminos

Betancourt fue ascendido a capitán en enero de 2019 en una ceremonia en Austin, Texas, según la publicación de Facebook de un amigo. Betancourt fue anteriormente teniente y sargento de la Patrulla de Carreteras del Departamento de Seguridad Pública de Texas, según su perfil de LinkedIn ahora eliminado.

Betancourt estudió justicia penal en Laredo Community College, según su perfil de LinkedIn.

5. Hay múltiples investigaciones sobre la actuación policial durante el tiroteo de Uvalde

Justice Department to review police response to Uvalde school shooting The Justice Department announced it will conduct a review of the law enforcement response to the mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas, that left 19 children and two teachers dead. CNN's Paula Reid reports. #CNN #News 2022-05-30T19:02:12Z

Junto con la investigación del Inspector General del DPS de Texas, se está llevando a cabo una investigación criminal local y las autoridades le pidieron al FBI que ayudara en la investigación en los días posteriores al tiroteo, cuando se hizo evidente que las descripciones iniciales de la policía sobre lo que sucedió no eran precisas.

El jefe del Departamento de Policía del Distrito Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, ha recibido fuertes críticas por sus acciones y fue despedido por el distrito escolar en agosto. Desde entonces, el superintendente del distrito escolar renunció y el departamento de policía del distrito escolar se disolvió.

Una ex oficial del DPS de Texas que enfrenta una investigación sobre sus acciones durante el tiroteo fue contratada por la policía de Uvalde ISD antes de que cerraran el departamento, según CNN. El policía estatal Crimson Elizondo fue despedido el 7 de octubre por el distrito después de que CNN informara sobre sus acciones durante la masacre. En las imágenes de la cámara corporal, se podía escuchar a Elizondo decir: “Si mi hijo hubiera estado allí, yo no habría estado afuera. Te lo prometo”, informó CNN.

