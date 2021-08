Joe Rogan manda este mensaje a los votantes de extrema derecha: ¿qué dijo?

Joe Rogan criticó a los votantes de derechas por “cancelar” el Black Rifle Coffee en reacción a un artículo del New York Times en el que los líderes de la empresa intentaron distanciarse de los extremistas que se han aferrado a la marca de café proarmas a lo largo de los años. Rogan, hablando en el podcast Joe Rogan Experience publicado en Spotify el viernes 6 de agosto de 2021 con el director ejecutivo de Black Rifle Coffee, Evan Hafer, dijo que pensaba que era “muy extraño ver que la cultura de cancelación proviene de la derecha”.

Rogan le dijo a Hafer: “Cuando la gente te atacaba, me dolía. Yo pensaba: ‘¿Evan? Lárgate de aquí’. Fue muy extraño ver que la cultura de la cancelación venía de la derecha. No sabía que funcionaba de esa manera. No sabía que ustedes, idiotas, harían lo mismo. ¿Qué está pasando?”

Algunos de los comentarios de Hafer en el artículo provocaron una reacción violenta de los conservadores, especialmente de la extrema derecha. Hafer, en el artículo del Times de julio de 2021 titulado “¿Puede la compañía de café Black Rifle convertirse en el Starbucks de la derecha?”, dijo que no pertenece a ningún partido. Agregó: “Lo que descubrí en los últimos años es que ser realmente político, en el sentido de respaldar a un político en concreto o a un partido político es realmente perjudicial. Y es perjudicial para la empresa. Y, en última instancia, es perjudicial para mí”. Hafer también le dijo al periódico: “El racismo realmente me cabrea. Odio a la gente racista y orgullosa. Con mucho gusto eliminaría a todas esas personas de mi agenda de clientes”.

Hafer, un Boina Verde del Ejército retirado, fundó Black Rifle Coffee Company en Salt Lake City, Utah, en 2014. Según su sitio web, “Black Rifle Coffee Company es una empresa de café de propiedad de veteranos que sirve café de primera calidad a las personas que aman a Estados Unidos. Desarrollamos nuestra misión con el mismo enfoque que aprendimos como miembros militares que sirven a este gran país y estamos comprometidos a apoyar a los veteranos y a las fuerzas del orden”.

Rogan le dijo a Hafer que la reacción a su artículo por parte de la extrema derecha fue injusta





Rogan habló con Hafer durante el episodio # 1693 del podcast de JRE sobre la reacción al artículo del Times y dijo: “Ni siquiera tenía sentido. No tiene sentido”. Hafer respondió: “Sabes, he intentado resolverlo. Y realmente no he dedicado mucho tiempo a eso, porque honestamente, tengo mejores cosas que hacer en mi vida que averiguar lo que las cuentas anónimas y Twitter dicen sobre mí.”

Hafer agregó: “Y creo que los conservadores a veces también buscan la conspiración dentro del partido. La gente está súper cabreada, la pandemia ha sido un espectáculo de mi****, tienes desconfianza en el gobierno. Tienes desconfianza en los principales medios de comunicación y estás buscando al culpable. Es una locura ver que se difunde información falsa sobre ti”.

Sobre el artículo del Times, dijo: “Hubo muchas cosas que no se dijeron en el artículo que me hubiera gustado que aparecieran. Sin embargo, no voy a montar ningún escándalo. Esa es la forma en que el periodista ve el mundo. Eso sí. Me sorprendió ver todo el retroceso de los conservadores, porque ahora, de repente, ¿los conservadores están leyendo y creyendo al New York Times?”.

Hafer dijo que no estaba de acuerdo con el tono del artículo. “Ellos ya tenían una narrativa previa basada en sus lectores y la forma en que ven el mundo. Así que esa fue la forma con la que querían ver la empresa”, dijo.

Black Rifle Coffee emitió una declaración en la que se distanció de Kyle Rittenhouse





después de que se viera al atacante de Kenosha con el logotipo de la empresa

La división entre parte de la derecha y Black Rifle Coffee comenzó en 2020 cuando la compañía emitió un comunicado para distanciarse de Kyle Rittenhouse, el adolescente que se enfrenta a cargos de asesinato por los disparos a dos personas durante las protestas en Kenosha, Wisconsin. Después de que se viera a Rittenhouse en fotos con merchandising de Black Rifle Coffee Company, Hafer emitió un comunicado diciendo:

“Como empresa de café propiedad de veteranos, Black Rifle Coffee Company existe para servir café premium mientras apoya a la comunidad de veteranos. La esencia de los valores de Black Rifle Coffee es apoyar y concienciar a los millones de veteranos que han servido con orgullo a nuestra nación y no dudaremos en esa misión”.

Hafer agregó: “La marca Black Rifle es un símbolo de servicio, de fuerza y ​​de bondad que se ha transmitido desde nuestros orígenes militares. Es por eso que apoyamos a los miembros del servicio activo y a los veteranos, damos prioridad a la contratación de veteranos y abogamos por la libertad individual y la responsabilidad personal. No apoyamos los esfuerzos de defensa legal. No patrocinamos ni tenemos una relación con el joven de 17 años que se enfrenta cargos en Kenosha, WI. Creemos en la integridad del sistema de justicia legal y apoyamos a los policías encargados de hacer cumplir la ley. Estamos agradecidos por el apoyo continuo de la comunidad de Black Rifle Coffee y estamos ansiosos por seguir sirviendo a quienes sirven”.