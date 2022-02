Joe Biden confirmó su nuevo paquete de sanciones contra Rusia ¿Cuáles son?

Luego de que el pasado martes el presidente de los Estados Unidos anunciara un primer paquete de sanciones en contra del gobierno ruso, frente a lo que el momento era solo una intención de invasión a Ucrania, este jueves, luego de la incursión militar a la región de Donbas, como era de esperarse el presidente Joe Biden se pronunció al mediodía desde la Casa Blanca para anexar otra serie de sanciones económicas y restrictivas a las exportaciones rusas.

“Este es un ataque premeditado”, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca, diciendo que Putin rechazó los intentos de Occidente de entablar un diálogo y violó el derecho internacional. “Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra. Y ahora él y su país asumirán las consecuencias”.

Entre los sancionados por EE.UU. figuran Alexander Vedyakhin, director adjunto del Sberbank; Andrey Puchkov y Yuriy Soloviev, altos cargos del banco VTB, y la esposa de Soloviev, Galina Ulyutina.

De acuerdo con CNN, las sanciones planificadas, las últimas represalias de Estados Unidos contra Moscú esta semana, se habían reservado porque Biden esperaba mantener cierta influencia para disuadir a Putin de una invasión a gran escala.

Una primera ronda de sanciones

Según CNN, la primera ronda de sanciones en contra de Rusia por parte de la administración Biden, incluyó a dos grandes instituciones financieras, la deuda soberana rusa, y las élites rusas y sus familiares.

De hecho, el subsecretario del Departamento del Tesoro de EE.UU., Wally Adeyemo, explicó el anuncio de las sanciones a Rusia del martes por la mañana, detallando el triple enfoque del gobierno de Biden.

Sobre los Bancos, Washington impuso sanciones a Promsvyazbank y al banco VEB. Informó CNN que el funcionario habló sobre la importancia de esta sanción, por cuanto era fundamental para la capacidad de Vladimir Putin para proyectar el poder dentro de Rusia. El dinero que utilizan para pagar al Kremlin se utiliza para pagar cosas dentro del país, y que el segundo banco era fundamental para su industria de defensa y su capacidad de proyectar poder fuera de Rusia.

“Aislamos esos bancos del sistema financiero de Estados Unidos, y hoy sus activos están congelados debido a las medidas que tomamos”, dijo Adeyemo.



Una segunda sanción contempla aislar a las elites rusas que están cerca del Kremlin y del presidente. Con la sanción de Denis Bortnikov, Petr Fradkov, y Vladimir Kiriyenko, por parte del Departamento del Tesoro, se evita que Putin obtenga gran parte de sus riquezas. Dice CNN que “al igual que aíslan a estos individuos y a sus hijos, cortan la capacidad de Vladimir Putin de utilizar sus recursos para promover su estilo de vida”.

Agregó Adeyemo, que “no solo era perseguir estas personas y sus familiares. Que el objetivo era que a medida que continuaran, asegurarse de apuntar a los individuos que los rodeaban para garantizar que el dinero que estaban enviando a lugares como Londres y Nueva York a través de esos individuos ya no pudiera fluir y limitar la capacidad de ese dinero para que fluyera de vuelta al presidente Putin”.

“Comparten las ganancias corruptas de las políticas del Kremlin y deberían compartir también el dolor”, dijo.

Por último, estuvo la sanción de la deuda: “La acción que tomamos para cortar la deuda soberana significa que, con el tiempo, la economía de Rusia se verá privada de los recursos que necesita para proyectar su poder dentro de la región y en todo el mundo”.



Es de señalar que según DW, por medio de un decreto, Biden ya había prohibido el lunes por la noche toda nueva inversión, intercambio, o financiamiento de parte de estadounidenses con destino, en proveniencia o al interior de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. Pero las regiones tenían de por sí lazos extremadamente limitados con Estados Unidos.

El discurso de Joe Biden sobre sanciones más drásticas este jueves

En el discurso de este jueves 24 de febrero, el presidente Joe Biden anexó otras medidas más fuertes en contra de Rusia. El ejecutivo anunció la sanción de otros cuatro bancos rusos y además anunció suprimir más de la mitad de las importaciones tecnológicas de Rusia.

“Hemos cortado el acceso al banco mayor de Rusia, que tiene una enorme cantidad de activos bancarios. Hemos bloqueado cuatro bancos. Esto impondrá un costo alto a la economía rusa, tanto de inmediato como a largo plazo. Vamos a cortar el acceso tecnológico, y estimamos que vamos a recortar a la mitad la influencia de Rusia en la alta tecnología. Queremos dañar su capacidad para competir”.



Según el mandatario, estas nuevas sanciones limitarían la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes. “Voy a presentar una serie de sanciones con nuestros socios, para amplificar el espacio conjunto de nuestras respuestas. Vamos a limitar la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, libras y yenes”.

“Limitaremos la capacidad de Rusia de crear negocios en dólares, euros, yenes, vamos a hacer que no crezcan sus fuerzas militares […] desarticularemos su capacidad de crecer en la economía mundial, sancionaremos a bancos rusos que tienen más de un billón de dólares en activos atacaremos los activos de los millonarios rusos”, dijo en rueda de prensa.



No obstante, el presidente Biden dejó en claro que la presencia militar en ese territorio por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos no era para entrar en un conflicto bélico con Rusia. “Nuestras fuerzas no van a participar en el conflicto contra Rusia en Ucrania, van a defender a los aliados de la OTAN con el poder de Estados Unidos. Estamos más unidos que nunca, cumpliremos nuestros compromisos y virtudes en función del artículo 5. El martes como respuesta a la agresión, autoricé el despliegue sobre el terreno de fuerzas que ya han estado en Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía”.

🛑#URGENTE – #RUSIA ATACA #UCRANIA AL AMANECER Funcionarios denuncian una invasión masiva de #Putín

Bombardeos y cortes de energía en Kiev y Jarkov



“Ante este asalto de Rusia, la OTAN ha activado un plan de respuesta activada, para desplegarse allá donde sea necesario”.

El ejecutivo también criticó el accionar del presidente ruso, al justificar un conflicto que no tiene ningún fin. “Esta es una agresión para ampliar su imperio. Putin escogió una guerra sin causa, y estas acciones de Putin revelan el peligro para el futuro del mundo”, afirmó.

Biden también acusó el precio que pagará Putin y cómo lo dejará en la historia tras el ataque que acaba de iniciar.

“Esto le costara mucho a Rusia, nos aseguraremos de eso y Putin terminará convertido en un paria […] El conflicto ya es grande y vamos a tratar que no sea más grande”, argumentó el presidente



El jefe de la Casa Blanca además dijo que, durante semanas, mientras Rusia concentraba decenas de miles de tropas y armas pesadas en la frontera de Ucrania, él había liderado a la OTAN y otros aliados europeos en su intento de elaborar lo que califica de sanciones “sin precedentes” como medida disuasoria.

“Esta mañana me he reunido con mis homólogos del G7 para debatir el injustificado ataque del presidente Putin a Ucrania y hemos acordado avanzar en paquetes devastadores de sanciones y otras medidas económicas para que Rusia rinda cuentas. Estamos con el valiente pueblo de Ucrania”.

“Nuestras fuerzas no estarán envueltas en un conflicto con Rusia en Ucrania, no irán a Europa, pero sí defenderán a nuestros aliados de la OTAN. La OTAN está más unida que nunca y vamos a cumplir nuestros acuerdos, porque el ataque a uno de nosotros es un ataque a todos”, afirmó el mandatario demócrata.



Mientras que, en un comunicado, el grupo del G7, manifestó su condena por la invasión rusa de Ucrania, prometiendo a ese país “apoyo y solidaridad inquebrantables” y además expresaron su compromiso con la “democracia y sus valores universales comunes”.

“Estamos unidos en la determinación de dar respuestas comunes tanto a los desafíos de naturaleza sistémica como a las crisis inmediatas de nuestro tiempo”, señalo la nota conjunta.



Finalmente, el presidente Biden dijo también haberse comunicado telefónicamente con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y que le había manifestado “brindar apoyo y ayuda a Ucrania y al pueblo ucraniano”.



