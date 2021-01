Ceremonia de iluminación para honrar a las víctimas de COVID-19 [Live Stream]

En la tarde de este martes 19 de enero, el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, serán parte de la ceremonia conmemorativa “Covid-19 Memorial” organizada por el Comité de Inauguración Presidencial en honor a las casi 400.000 víctimas estadounidenses que han muerto a causa del virus del COVID-19.

Americans are coming together for the historic inauguration of @JoeBiden and @KamalaHarris. Don't miss it.https://t.co/32suUJYO1f pic.twitter.com/q0YylL57pf — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 19, 2021

La ceremonia contará con 400 luces encendidas alrededor de la Piscina Reflectante del Monumento a Lincoln, justo un día antes de que asuma el cargo como presidente de los Estados Unidos, este miércoles 20 de enero.

De acuerdo al Comité de Inauguración Presidencial, han hecho un llamamiento a la población estadounidense a sumarse a esta “primera iluminación alrededor del Reflecting Pool para conmemorar las vidas estadounidenses perdidas”. También invitamos a las comunidades de todo el país a unirse a nosotros e iluminar edificios y tocar las campanas de las iglesias a las 5:30 p.m. en “un momento nacional de unidad y recuerdo”. Aseguraron los organizadores.

Según la Universidad Johns Hopkins, cerca de 400.000 estadounidenses murieron a causa del coronavirus hasta el 18 de enero de 2021. Las primeras muertes por COVID se registraron en marzo de 2020.

Esto es lo que necesita saber:

¿Qué se hará?: El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris asisten a un servicio conmemorativo en honor a las víctimas del COVID-19.

¿Cuándo?: Martes 19 de enero de 2020

Hora:5:00 p.m. ET

Lugar:Lincoln Memorial, Washington, D.C.

RECUERDE: El National Mall está actualmente cerrado a los visitantes debido a los protocolos de seguridad en torno a la inauguración, y en su lugar cuenta con miles de banderas que representan a los estadounidenses que no pueden asistir a la inauguración en persona debido a la pandemia.

📸: "Field of Flags" is illuminated on the National Mall as the US Capitol is prepared for inauguration of President-elect Joe Biden. The nearly 200,000 US flags are meant to represent Americans who are not able to travel to the event due to COVID-19. https://t.co/aYJfpNkepC pic.twitter.com/1oTVjPpR6K — ABC News (@ABC) January 19, 2021

¿Cómo ver la ceremonia de iluminación en honor a las víctimas de COVID-19?

Mira la transmisión en vivo a las 5:30 pm:

Nationwide COVID-19 Memorial | Biden-Harris Inauguration 2021Join us for a memorial to remember and honor the lives lost to COVID-19 in cities and towns across the country. A Washington, D.C. ceremony will feature a lighting around the Lincoln Memorial Reflecting Pool. We are inviting cities and towns around the country to join Washington, D.C. in illuminating buildings and ringing church bells… 2021-01-16T14:49:36Z

Aquí hay otra transmisión proporcionada por PBS NewsHour:

WATCH LIVE: Biden, Harris speak at memorial to COVID-19 victims ahead of inaugurationStream your PBS favorites with the PBS app: https://to.pbs.org/2Jb8twG Find more from PBS NewsHour at https://www.pbs.org/newshour Subscribe to our YouTube channel: https://bit.ly/2HfsCD6 Follow us: Facebook: http://www.pbs.org/newshour Twitter: http://www.twitter.com/newshour Instagram: http://www.instagram.com/newshour Subscribe: PBS NewsHour podcasts: https://www.pbs.org/newshour/podcasts Newsletters: https://www.pbs.org/newshour/subscribe 2021-01-19T16:02:24Z

El servicio de Sling TV que cuenta con el plan Blue el cual tiene un valor de $30 dólares al mes incluyen los canales de televisión más populares como NBC, Fox, CNN, Fox News, MSNBC y muchos otros canales de televisión en vivo. Este se encuentra disponible en varias plataformas, como iOS, Android, Apple TV y Roku. Además, el servicio también le permite ver en tres pantallas simultáneamente y grabar contenido para verlo más tarde con su DVR en la nube.

Sling TV

FuboTV tiene un valor de $64.99 por mes, en donde usted tendrá acceso a 114 canales de TV en vivo, incluidos ABC, Fox, Fox News, MSNBC y más, pero no incluye CNN. El servicio también incluye una prueba gratuita de 7 días para que pueda probarlo usted mismo.

FuboTV

Hulu Live TV tiene un valor de $54.99 por mes el cual le brinda acceso a todos los canales de política y la cobertura de noticias en los EE.UU., incluidos ABC, CBS, Fox, NBC, CNN, Fox News y MSNBC. El servicio también incluye sus propios Hulu Originals y admite una amplia variedad de dispositivos de transmisión.

Hulu TV

El paquete básico plus que ofrece AT&T incluye las siguientes cadenas de televisión: ABC, CBS, Fox y NBC, CNN, Fox News y MSNBC. Este servicio tiene un costo de $55 dolares al mes. Sin embargo, si desea aún más canales y una suscripción a HBO Max, puede inscribirse en el plan Max del servicio por $80 por mes.

AT&T TV NOW

Este servicio te ofrece las cuatro principales cadenas de televisión como ABC, CBS, Fox, NBC, CNN, Fox News y MSNBC por un valor de $65 dólares al mes. Para conocer las cadenas disponibles en su región debe ingresar su código postal.

YouTube TV también tiene contratos flexibles y no hay tarifas adicionales por HD o cancelación.

YouTube

Conoce la agenda de mañana en el Día de la Inauguración 2021

Este es el horario (hora estándar del este) para la ceremonia de inauguración del miércoles 20 de enero:

11 a.m.: Joe Biden llegará al Capitolio de los Estados Unidos.

11:15 a.m.: Se iniciará el programa de inauguración.

Invocación: el padre Leo J. O’Donovan, ex presidente de la Universidad de Georgetown, dará la invocación.

Juramento a la bandera: Andrea Hall, una bombero de Georgia, hará el juramento.

Himno nacional: Lady Gaga cantará el himno nacional.

Lectura de poesía: Amanda Gorman, la primera poeta juvenil laureada nacional, dará una lectura.

Actuación musical: Jennifer Lopez cantará.

11:55 a.m.: Kamala Harris hará el juramento como vicepresidente por la jueza asociada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor.

Mediodía: Joe Biden prestará juramento como presidente número 46 por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Al final de la ceremonia: el reverendo Silvester Beaman de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Bethel en Wilmington, Delaware, dará la bendición.

2:30 – 3:00 pm: Joe Biden depositará una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido del Cementerio Nacional de Arlington con Harris, su esposo, Doug Emhoff, y el ex presidente Barack Obama y Michelle Obama, el ex presidente George W. Bush y Laura Bush, y el ex presidente Bill Clinton y la secretaria de Estado Hillary Clinton.

3:15 – 3:30 p.m.: Joe y Jill Biden serán escoltados por militares a la Casa Blanca.

TBD: El “Parade Across America”, un desfile virtual, reemplazará el desfile tradicional que se realiza en las calles de Washington. Comenzará una vez que los Biden entren en la Casa Blanca.

8:30 pm.: El actor Tom Hanks presentará un espectáculo y se realizarán las actuaciones de Demi Lovato, Justin Timberlake, John Legend, Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Kerry Washington, Ant Clemons y otros.

LEER MÁS: Estados Unidos exigirá test negativo de COVID-19 para entrar al país