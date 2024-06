Joe Biden restringe el asilo para ayudar a controlar la frontera

En respuesta a la problemática de la migración irregular a los Estados Unidos, este martes 4 de junio de 2024, el presidente Joe Biden informó sobre las nuevas políticas que se impondrán para frenar el paso indiscriminado de inmigrantes por la frontera sur con el vecino país de México, según Chicago Sun-Times.

El mandatario presentó un plan temporal restrictivo a las solicitudes de asilo cuando las autoridades consideren que la frontera está desbordada. “Esta acción nos ayudará a tomar el control de nuestra frontera”, declaró Biden en una comparecencia pública.

Según el ejecutivo la orden surge de manera unilateral tras la falta de un acuerdo bipartidista sobre la seguridad fronteriza. Legisladores del partido Republicano de cara a las nuevas elecciones presidenciales y siguiendo las instrucciones del candidato Donald Trump, no han avalado la política migratoria de la actual administración.

“La frontera no es una cuestión política para convertirla en un arma”, dijo Biden, añadiendo que habría preferido una acción más profunda y duradera a través de la legislación, pero que “los republicanos no me dejaron otra opción”.

La orden de Joe Biden, dicta que cuando los encuentros fronterizos entre puertos de entrada alcancen los 2,500 migrantes al día, de inmediato la ley entra en vigor para evitar que la cifra de personas que intentan cruzar de manera irregular a los Estados Unidos supere las cifras diarias actuales. La orden se levanta en tanto las cifras bajen de nuevo, a los 1,500 migrantes según una media de siete días.

Las personas que sean detenidas en Estados Unidos y no quieran regresar a su país de origen, serán expulsadas inmediatamente, con el agravante de ser judicializados o penalizados para volver a ingresar al país durante un periodo de cinco años.

Mientras tanto, según Chicago Sun Times, cualquier persona que exprese su temor o intención de solicitar asilo será examinada por un oficial de asilo estadounidense, pero con un nivel de exigencia superior al actual. Si superan el examen, podrán solicitar formas más limitadas de protección humanitaria, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

Estados Unidos listo para repatriar migrantes

Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Seguridad Nacional estadunidense, durante una conferencia virtual hizo referencia a la nueva orden ejecutiva: “Estamos listos para repatriar a una cantidad récord de inmigrantes en los próximos días. El anuncio que se está haciendo hoy incluye una serie de medidas que aumentan significativamente las consecuencias para las personas que cruzan nuestra frontera sur de manera ilegal”, señaló. “Van a incrementar significativamente el porcentaje de las personas que serán repatriadas de manera inmediata a su país de origen”, añadió

De acuerdo con Jornada.mx, Núñez Neto explicó que la orden de Joe Biden significa tres cambios clave respecto al esquema de procesamiento de migrantes que llevaban a cabo las autoridades migratorias estadounidenses hasta la fecha.

Primero, de manera general, quienes crucen de manera irregular, no serán elegibles para el asilo. Habrá muy pocas excepciones y sólo para casos serios, como menores no acompañados o personas que acrediten tener un temor creíble de regresar a sus países.

Segundo, quienes crucen la frontera sur y sean procesados para la deportación acelerada mientras las medidas de restricción estén vigentes sólo serán remitidos con un oficial de asilo para una evaluación si manifiestan expresamente tener temor de volver a sus países. De lo contrario, serán deportados.

Tercero, Estados Unidos endurecerá los estándares con los que evalúa las peticiones de asilo.

“Estas medidas nos permitirán repatriar a más personas mucho más rápido de lo que somos capaces de hacer hoy en día”, sostuvo el funcionario.

Resaltó que los migrantes que usan un proceso seguro y ordenado para cruzar la frontera por un puerto de entrada no van a estar sujetas a estas medidas. Esto significa que, por ejemplo, quienes hagan una cita para pedir asilo a través de la aplicación CBP One -que permite a migrantes sin documentos pisar suelo estadounidense de manera legal- no se verán afectados y podrán solicitar asilo pese a la medida aprobada por Biden. Nuñez Neto agregó que los migrantes y solicitantes de asilo que ya están en suelo estadounidense y están pasando por sus procesos legales migratorios, permanecerán ahí hasta que estos terminen. Si tienen órdenes de repatriación, serán repatriados también.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos