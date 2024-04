Muere un golden retriever tras ser enviado en un vuelo equivocado

Una compañía de aviación del Brasil ha despertado sentimientos de indignación y repudio por ocasionar la muerte de un perro de raza golden retriever de cinco años de edad, así lo reportó La Vanguardia.

Joca, un can de raza Golden Retriever que debía viajar en un vuelo de dos horas y media en la Compañía aérea Gold desde São Paulo hacia la ciudad de Sinop a donde se dirigía su dueño, fue equivocadamente enviado en un itinerario de ocho horas hasta Fortaleza, lo que hizo que la mascota no soportara la sed y el calor, muriendo dentro de su jaula.

Aunque la Compañía aérea Gold, aseguró que joca recibió atención médica en Fortaleza antes de ser devuelto a São Paulo, el animal no soportó. De acuerdo con InfoBae, Joao Fantazzini, dueño de Joca, dice que el perro pasó 90 minutos dentro de su jaula sobre la pista de aterrizaje, sin comida y a 36 grados de temperatura.

“Gold te mató, pero siempre me voy a acordar de ti. Gracias por ser mi compañero estos cinco años”, escribió Fantazzini en una publicación de redes sociales con fotos de Joca, que ya acumula miles de comentarios de solidaridad.

El medio de comunicación colombiano El Tiempo, publicó que el Golden retriever fue el apoyo de Fantazzini para superar la depresión durante la pandemia. En la entrevista concedida a TV Globo, Fantazzini afirmó que dispone de un certificado veterinario que indica que el perro puede soportar un viaje de no más de dos horas y media y afirmó que la aerolínea no se ha hecho responsable del caso.

“Siempre he visto mensajes sobre perros que mueren en esta situación, pero nunca me lo esperé. Lo que más me duele es saber que sufría por dentro”, afirmó el hombre.

A través de su cuenta de Instagram, Fantazzini también dejó el siguiente mensaje:

“Amigos míos, vuelvan a publicar esto… ¡ayúdenme a difundir esto! Mi amor fue asesinado, mi mejor elección, el amor de mi vida. ¡Eras muy joven! ¡Recuerdo el día que te pillé y nuestra conexión fue momentánea! ¡Hijo mío, perdóname por ser egoísta al quererte a mi lado! ¡Eres el amor de mi vida para siempre! ¡Te extrañaré a diario! ¡Extraño darte tu manzana cada mañana, llevarte a la piscina y cuidarte a diario! ¡Gracias por todo, mi amigo! @gollogbr @voegoloficial te mató! Pero siempre te recordaré. Gracias por ser mi compañero estos 5 años”.

De inmediato las respuestas no se hicieron esperar. “¡Son nuestros hijos, sí! Necesitan ir con nosotros en la cabina (…) Los declarados culpables deben enfrentar cargos penales. Solo entonces habrá un cambio en el transporte de nuestros niños con patas (…) Dios mío, qué tristeza, Señor (…) ¡Debería organizarse una mega manifestación en todos los aeropuertos de Brasil! ¡Todos al frente de las grúas Gol! Eso es solo para empezar. ¡Solo terminará cuando Gol cargue con las consecuencias de este abandono!”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

El presidente de Brasil interviene

De acuerdo con Semana, este caso le ha dado la vuelta al mundo, que hasta el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se pronunció al respecto. El día lunes el mandatario lució una corbata especial como forma de protesta por el fallecimiento del canino.

“Hoy elegí lucir una corbata especial en honor al perro Joca que murió tras ser transportado incorrectamente en un avión”.

Más tarde, este miércoles 24 de abril a través de su cuenta oficial en X, Silva escribió: “Creo que Gold tiene que rendir cuentas y que la Anac (Agencia Nacional de Aviación Civil) debe fiscalizar eso… no podemos permitir que siga ocurriendo en Brasil”.

Desde la ANAC, hubo una respuesta a este fatal incidente. El establecimiento señaló que se abrirá una investigación en contra de la compañía aérea, y que esta tendrá tres días para rendir su declaración sobre los hechos, según InfoBae.

La ANAC, enfatizó en que las empresas aéreas son “responsables” por el transporte de las mascotas “desde el momento de su embarque hasta que los propietarios reciban sus animales”. Gold, a su vez, dijo lamentar “profundamente” la muerte del perro, y anunció que suspendía por un mes el transporte de mascotas para investigar el suceso, que atribuyó a un “fallo operacional”.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos