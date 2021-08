JoAnn Matouk Romain: ¿se suicidó o la mataron en 2010?

JoAnn Matouk Romain era madre de tres hijos de Gross Pointe, Michigan. En 2010, el cuerpo de Romain fue encontrado en un río, pero su asesino o sus asesinos nunca fueron encontrados, y Detroit Free Press informó que su muerte fue declarada suicidio. El caso se trató en Unsolved Mysteries de Netflix en octubre de 2020.

Según The Detroit News, Romain tenía 55 años cuando desapareció de una iglesia de Grosse Point Farms. Fue encontrada solo dos meses después en el río Detroit, cerca de la costa de Canadá.

Desde entonces, la hija de Romain ha dicho que cree que su madre fue asesinada y la policía lo encubrió. Incluso ha llevado esos acusaciones a los tribunales, informó The Detroit News. Esas reclamaciones fueron desestimadas por un tribunal federal de apelaciones en 2019.

La hija de Romain cree que fue asesinada y eso fue encubierto por la policía

New revelations in JoAnn Matouk Romain mystery — watch Local 4 Sunday night https://t.co/CSNLOSfnQp — ClickOnDetroit (@clickondetroit) October 17, 2020

Michelle Romain, la hija de JoAnn Matouk Romain, presentó una demanda de $ 100 millones contra los departamentos de policía de Grosse Pointe Woods y Grosse Pointe Farms, aunque esa demanda ha sido desestimada, según Detroit Free Press.

“Su muerte no será en vano”, dijo Michelle Romain a Free Press. “Seguiremos adelante y lucharemos por su justicia hasta el final”.

La jueza de distrito de los Estados Unidos, Linda Parker, llegó a la conclusión, después de ver miles de documentos, de que no hay evidencia de que quien sea que mató a Romain supiera que la policía encubriría el asesinato.

“El caso terminó como debería haber terminado”, dijo el teniente Rich Rosati de la policía de Grosse Pointe Farms a Detroit Free Press. Según el diario, Rosati ha afirmado desde el principio que la muerte de Romain un suicidio. En 2016, Rosati dijo que la evidencia en el lugar corrobora que Romain se suicidó.

La desaparición de Romain sigue siendo un misterio

July 2014: New witness drops bombshell in JoAnn Matouk Romain death investigation https://t.co/4CcfYVj9Vh — ClickOnDetroit (@clickondetroit) October 15, 2020

Romain desapareció la noche del 12 de enero de 2010. Ese día, había asistido a una misa en la iglesia de St. Paul. Luego, su camioneta fue encontrada en el camino de entrada de la iglesia, y la policía dice que su bolso, billetera y efectivo se quedaron en el auto, según Detroit Free Press.

Su teoría sigue siendo que ella cruzó la calle y caminó hacia un lago helado cercano, lo que la llevó a su desaparición y muerte. La hija de JoAnn Matouk-Romain, Michelle, dice que cree que su madre fue secuestrada y luego arrojada al lago. Según Detroit Free Press, la demanda alega que el cronograma de la investigación policial no cuadró y podría haber habido una venganza personal contra Romain.

Según Detroit Free Press, Michelle Romain señala una serie de inconsistencias dentro del caso, incluido el hecho de que no había ningún agujero en el hielo, había huellas que conducían al agua que no coincidían con el tamaño del pie de su madre. Dos forenses concluyeron que no había agua en los pulmones de Romain cuando fue encontrada, y JoAnn Romain no tenía antecedentes de enfermedad mental o tendencias suicidas. Todas estas afirmaciones se hicieron en la demanda de $ 100 millones ahora desestimada.

Cuando la corte de apelaciones desestimó la demanda, el abogado Mark Bendure habló con The Detroit News sobre el resultado.

“Obviamente estamos decepcionados con el resultado”, dijo. “En este momento, estamos revisando cuidadosamente el caso y tratando de entender completamente lo que dice la corte”.

En Unsolved Mysteries de Netflix puede obtener más información sobre el caso de JoAnn Matouk-Romain.