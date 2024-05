Sargento del ejército arrestado por complot para asesinar a cuatro personas

Jeremiah Peikert es un sargento del ejército estadounidense en Texas acusado de participar en un complot para contratar a un sicario para matar a una mujer, su novio y dos niños pequeños, según documentos judiciales publicados por la Policía Estatal de Connecticut.

Fue arrestado el 2 de mayo.

El resumen del arresto de Jeremiah Peikert dice que vive en Azle, Texas, y tiene 30 años. Su edad en el momento del incidente era 28 años. Se enfrenta a dos cargos de conspiración, según el documento judicial, que contiene su fotografía policial. El resumen fue publicado por la Policía Estatal de Connecticut.

Los documentos judiciales publicados por la policía especifican que el cargo es “conspiración para cometer asesinato” en Montville, Connecticut, entre el 22 y el 26 de julio de 2022. Ese documento proporciona la dirección de Peikert como Copperas Cove, Texas. Los documentos judiciales dicen que Peikert está acusado de estar involucrado en el complot de asesinato a sueldo con su hermano Joshua Peikert. Joshua Peikert, de 31 años, también está detenido, según los documentos.

La fianza se fijó en 500.000 dólares, según documentos judiciales.

El segundo cargo fue catalogado como “conspiración para cometer riesgo de lesiones a un menor”.

Esto es lo que necesita saber:

El complot de asesinato a sueldo involucró a dos niños, de diez y un año, dice la policía de Connecticut

La orden de arresto acusa a Peikert de “conspiración para cometer los asesinatos de una mujer adulta de 29 años, una menor de 10 años, una menor de 1 año y un hombre adulto de 23 años”. .”

Los nombres y direcciones de las víctimas se mantuvieron confidenciales debido a la ley del estado de Connecticut.

La declaración jurada acusa a Peikert y a su hermano de lo siguiente:

El 19 de octubre de 2022, se asignó a un detective para investigar un incidente sospechoso en el Centro Correccional Corrigan en Montville, Connecticut. Un recluso anterior, que está correctamente encarcelado en la Institución Correccional MacDougall-Walker en Suffield, Connecticut, “supuestamente envió una carta escrita a mano a la Víctima #1”.

Esta carta “detallaba un posible complot de ‘asesinato a sueldo’ con la víctima n.° 1, sus hijos, la víctima n.° 2 y la víctima n.° 3, así como su novio, la víctima n.° 4 como objetivos previstos”, dicen los documentos judiciales.

Joshua Peikert fue acusado de planear este asesinato con un testigo cuando eran compañeros de celda en el Centro Correccional Corrigan. Supuestamente contrató al testigo número 1 para encontrar un “sicario” que asesinara a las víctimas mencionadas anteriormente, dicen los registros.

La víctima número 1 se comunicó con el Departamento de Policía de la ciudad de Groton, que a su vez contactó a la Policía Estatal de Connecticut para investigar, según los registros.

El testigo declaró que “después de sólo un corto período de ser compañero de celda de Josh, me reveló que quería asesinar a las víctimas 1, 12, 3 y 4. Estábamos discutiendo actividades ilegales previas en ese momento y le dije a Josh que conocía a algunas personas que podrían encargarse de eso por él”, dijo el recluso, que no fue identificado, según los registros.

El recluso le dijo a Joshua Peikert que costaría “aproximadamente 10 mil dólares por cabeza por cada persona asesinada”, dicen los registros, y agrega que Joshua Peikert dijo que era “factible”. Anotó en una hoja de papel “la dirección de la víctima, donde dormirían, así como la ubicación de una llave de repuesto en el tomacorriente exterior para acceder a la casa”, dicen los documentos.

El recluso dijo que no tenía intención de contratar al sicario. Pero pidió 500 dólares como “tarifa de búsqueda” y se lo enviaron, dicen los registros. La declaración jurada dice que el recluso afirma que las palabras “trabajo de construcción” y “materiales” eran códigos “para el golpe”.

Jeremiah Peikert es acusado de facilitar transferencias de dinero al recluso

El testigo proporcionó al detective una carta escrita a mano de Joshua Peikert que detallaba la ubicación de la casa de la víctima, “la distribución de la residencia y la ubicación de una llave de repuesto para acceder”. La palabra “trabajo” estaba escrita en la parte inferior.

El 19 de julio de 2022, Jeremiah Peikert depositó 100 dólares en la cuenta del testigo mediante una tarjeta de crédito, según los documentos. Jeremiah Peikert es el hermano menor de Joshua Peikert “y miembro de las fuerzas armadas”.

Se obtuvieron órdenes judiciales para las conversaciones telefónicas de Joshua con Jeremiah, quien es un “miembro del ejército de los EE. UU., actualmente estacionado en Fort Cavazos, Texas”, dicen los registros.

La declaración jurada dice que hubo llamadas entre el recluso y Jeremiah Peikert sobre la transferencia de fondos.

En otra llamada, el recluso explicó que la persona que iba a hacer el “trabajo” de Josh Peikert fue arrestada en Florida, según los registros.

El testigo proporcionó al detective una carta escrita a mano de Joshua Peikert que detallaba la ubicación de la casa de la víctima, “la distribución de la residencia y la ubicación de una llave de repuesto para acceder”. La palabra “trabajo” estaba escrita en la parte inferior.

El 19 de julio de 2022, Jeremiah Peikert depositó 100 dólares en la cuenta del testigo mediante una tarjeta de crédito, según los documentos. Jeremiah Peikert es el hermano menor de Joshua Peikert “y miembro de las fuerzas armadas”.

Se obtuvieron órdenes judiciales para las conversaciones telefónicas de Joshua con Jeremiah, quien es un “miembro del ejército de los EE. UU., actualmente estacionado en Fort Cavazos, Texas”, dicen los registros.

La declaración jurada dice que hubo llamadas entre el recluso y Jeremiah Peikert sobre la transferencia de fondos.

En otra llamada, el recluso explicó que la persona que iba a hacer el “trabajo” de Josh Peikert fue arrestada en Florida, según los registros.

A Jeremiah Peikert se le acusa de decir: “La buena noticia es que el trabajo se va a realizar porque el pago, el acuerdo, se concretaron; la mala noticia es que puede tardar un poco en suceder, tal vez dos semanas”.

Es sargento del ejército, dice la declaración jurada.

La declaración jurada dice que Jeremiah Peikert luego hizo una declaración diciendo que sabía que el “trabajo de construcción” no estaba relacionado con ningún tipo de construcción real y sabía que el trabajo estaba relacionado con lastimar a la víctima”, dice la declaración jurada.

Dijo que “sabía que el dinero que envié se estaba pagando al testigo número 1 por su papel en hacer arreglos para herir a la víctima número 1. No creía que se planeara que los niños estuvieran involucrados en este plan”, dicen los registros.

Dijo que había pensado en notificar a la policía o a la víctima, pero no lo hizo y dijo que envió el dinero porque el recluso seguía presionándolo. Luego agregó: “No recuerdo ninguna conversación que me permitiera saber cómo la víctima número uno sería lastimada o asesinada”, dicen los documentos.

Jeremiah describió a Josh como alguien que mostraba “tendencias violentas incluso cuando era niño”, dicen los registros. Dijo que Josh era manipulador y mencionó que “ya no quería a la víctima número 1 ni a los niños en su vida y no quería verlos”. No relacioné esto inmediatamente con el deseo de matarlos, pero ahora tiene sentido”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos