Acusan maestra de primaria de agarrar a niña por el pelo y arrastrarla en la escuela

Un hecho bastante lamentable se presentó al interior de una escuela primaria de Texas. El caso se trata de una maestra de una escuela perteneciente al distrito escolar Independiente de Houston, Texas, quien fue acusada de agresión física a una de sus alumnas, luego de que la niña no acatara una orden emitida por la profesora.

Como Jenny Alicia Domínguez, de 44 años de edad, fue identificada la maestra, quien quedó en evidencia luego de que una cámara de vigilancia de la escuela Primaria Katherine Smith, la mostrara agrediendo el pasado 3 de noviembre a la menor de cinco años, identificada como Fanny Castro.

Jenny Alicia Dominguez, 44, a dual language teacher at the Houston Independent School District (HISD) was charged with a felony for injury to a child who is 5-year-old. The teacher allegedly dragged the child across a floor. pic.twitter.com/U1ChelyZXS — 🅢🅘🅡 🅝🅔🅡🅓🅨 🅐🅓🅓🅘🅒🅣.pdf (@SirNerdyAddict) November 14, 2022

El video de la agresión

Según el portal MSN, de acuerdo con las autoridades locales, fue un empleado que vio la presunta agresión en una cámara de seguridad, quien hizo la respectiva denuncia. El hecho ocurrió ese día poco antes de las 11:00 a.m. al interior de las instalaciones del centro educativo.

Según el reporte a las autoridades de Houston, Alicia Domínguez agarró a la niña por el cabello y el brazo izquierdo, lo que provocó que la niña perdiera el equilibrio. Después de que la niña cayera, la habría arrastrado por el suelo de concreto del salón de clases, informó El New York Post.

Según los documentos judiciales, Domínguez luego arrastró a la niña entre sus piernas, la tomó por el brazo izquierdo y la arrastró nuevamente por cerca de 30 pies hasta un bote de basura.

We’re hearing from Patricia Saldana — the mother of Fany, a 5-year-old student, who was allegedly dragged across the ground by her hair and arm by her kindergarten teacher at an HISD school. See our continued report from 4 p.m. coming up next on @abc13houston at 6:30 p.m. pic.twitter.com/fjDfdMaBGK — Rosie Nguyen (@RosieABC13) November 12, 2022

Según un testimonio recogido por los investigadores, el hecho se dio porque -aparentemente- la menor no quería tirar un tenedor a la basura. La testigo dijo a los investigadores que mientras Domínguez arrastraba a la niña hacia el bote de basura le dijo en español: “lo vas a tirar” y “no seas malcriada”.

La madre de la menor, Patricia Saldaña, dijo que había sido notificada por parte de la rectora de la escuela, sobre lo acontecido con su hija. Indicó que su esposo se dirigió de inmediato hacia el establecimiento escolar para recoger a Fanny, de acuerdo con Click 2 Houston.

El medio mencionado anteriormente asegura que la madre de la pequeña Fanny no dijo mucho hasta que se subió al auto de su esposo. La madre dijo que su brazo estaba claramente rojo y arañado y que la niña quejó de que le dolió durante unos días.

“El oficial me dijo que la llevara al hospital después de ver el video para asegurarse de que no tuviera daños internos ya que la arrastraron”, explicó Patricia, informó Click 2 Houston.

Es de anotar, que Patricia Saldaña, declaró que su hija ya había sido víctima de agresión verbal por parte de esta profesora, lo cual tenia con problemas emocionales a su niña.

“Unos días antes la niña me había dicho que la maestra le dijo que no comiera mucho porque estaba gordita, dejó de comer varios días, hasta el momento todavía batallamos para que coma lo normal que una niña de su edad tiene que comer, porque no quiere comer nada”, dijo a Univisión 45 la madre originaria de Guadalajara, México.

Después de recibir el reporte de su hija la madre intentó comunicarse con la maestra en varias ocasiones y asegura que nunca tuvo respuesta. “Me enfureció un poco la maestra y el distrito escolar, que se supone que es un lugar seguro para que los niños aprendan, jueguen y no se preocupen de que nadie los maltrate”, dijo la madre. “Me siento como que no confió al 100% en las maestras de la escuela por lo que le pasó a mi niña, me siento indignada por lo que le pasó, porque ningún niño debe pasar por eso”, concluyó la madre, en declaraciones citadas por Univisón.

Teacher at HISD accused of grabbing 5-year-old girl’s hair, dragging her on concrete ground at e… A Houston Independent School District teacher has been charged after being accused of assaulting a 5-year-old girl on Nov. 3 at Katherine Smith Elementary, according to court records. READ MORE: click2houston.com/news/local/2022/11/11/teacher-at-houston-isd-accused-of-grabbing-5-year-old-girls-hair-dragging-her-on-concrete-ground-at-elementary-school/ Facebook | facebook.com/KPRC2 Twitter | twitter.com/KPRC2 Instagram | instagram.com/kprc2 SUBSCRIBE HERE: youtube.com/channel/UCKQECjul8nw1KW_JzfBTP1A BECOME A KPRC 2 INSIDER: click2houston.com/insider/ 2022-11-11T18:29:47Z

¿Qué dice el Distrito Escolar sobre esta denuncia?

El Distrito Escolar de Houston (HISD) envió un comunicado citado por ABC 13 News diciendo que este tipo de incidentes los tomaban “muy en serio”.

“HISD toma estas situaciones muy en serio, y la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es siempre nuestra máxima prioridad absoluta. El Departamento de Policía de ISD fue notificado de una acusación de mala conducta y el educador fue reasignado de inmediato en espera del resultado de la investigación. Debido a la Ley de Privacidad de los Derechos Educativos de la Familia y la investigación pendiente, HISD no proporcionará información adicional”, dijo un portavoz de HISD en un comunicado.

HISD elementary teacher charged dragging 5yr old Houston girl 29ft across floor https://t.co/7Wm6q7KOye #Jenny Alicia Dominguez #Katherine Smith Elementary #Patricia Saldana — Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) November 14, 2022

Por su parte la madre de la menor presentó cargos contra la maestra y exige que se haga justicia para que otros niños no tengan que pasar por lo mismo, según Univisión.

Finalmente, de acuerdo con El New York Post, Jenny Alicia Domínguez fue acusada de un delito grave por lesionar a un niño, pero hasta el día viernes, no había sido arrestada ni puesta bajo custodia.

