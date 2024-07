¿Jennifer López envía mensaje con su sexy camiseta?

Jennifer López envió al mundo un mensaje de cuatro palabras con un pequeño top corto que mostraba sus abdominales mientras continuaban las especulaciones sobre el divorcio, según fotografías publicadas por Page Six.

Las fotos muestran a Jennifer López dejando al descubierto su estómago y usando un top corto adornado con la frase “JLO BE MY MAMA”. Page Six llamó a la camisa un “top corto diminuto”.

Jennifer López usó el atuendo el 1 de julio en la ciudad de Nueva York, informó la revista People. La elección de moda de Jennifer López se produce en medio de continuas especulaciones de que su matrimonio con Ben Affleck está llegando a su fin. A principios de junio, TMZ informó que Jennifer López y Affleck viven separados e intentan vender su mansión conyugal. Sin embargo, ni Jennifer López ni Affleck han confirmado que se esté produciendo un divorcio.

La revista Vogue británica cuestionó si Jennifer López se estaba “vistiendo de venganza”. La revista informó que el mensaje del top corto podría ser un retroceso a una canción de López de 2016, “Ain’t Your Mama”, en la que la letra decía: “No voy a estar cocinando todo el día, no soy tu mamá / No voy a lavar tu ropa, no soy tu mamá”.

Jennifer López complementó el atuendo con un bolso de $5,200 y su anillo de bodas, dicen los informes

Según Page Six, el resto del atuendo de López incluía un cárdigan rosa y “jeans holgados y sucios de tiro bajo de Acne Studios ($620)”.

También llevaba un bolso Dioriviera Lady Dior de 5.200 dólares y usaba tenis blancos, según Page Six.

López llevaba su anillo de bodas, informó People.

Una fuente le dijo anteriormente a la revista People que López y Affleck están “centrados en sus vidas separadas” y no “tienen ningún plan de verano juntos”.

Jennifer López reveló en el pasado que sus hijos no son fanáticos de que ella use blusas cortas

Jennifer López ha usado blusas cortas antes y le dijo a “The View” en febrero de 2024 que a sus hijos no les gustan, según De moda.

De hecho, a lo largo de los años, ha aparecido en variaciones del look varias veces, según muestra una revisión de fotografías en Getty Images. El look es una especie de retroceso a sus días de “Jenny From the Block”.

Una fuente también le dijo a People que Affleck sigue viviendo solo en su propiedad de alquiler en Brentwood, California.

“Ben sigue viviendo en el apartamento de alquiler de Brentwood. Ha estado allí durante unos dos meses”, dijo la fuente a People. “Parece estar bien. Ha estado en su oficina todos los días y parece concentrado en el trabajo. También pasa tiempo con sus hijos”.

Page Six informó que López y Affleck comenzaron a vender obras de arte de propiedad conjunta desde su mansión conyugal. La pareja no ha sido fotografiada junta desde que López regresó de unas vacaciones en Europa, aunque TMZ informó que la vieron yendo a la oficina de Affleck cuando regresó. Page Six también informó que el matrimonio terminó durante meses y agregó que la pareja se separó en marzo.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos