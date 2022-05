Jennifer Gray relata su experiencia muy cercana a la muerte

La actriz y ganadora de Dancing With the Stars Jennifer Gray habló sobre una experiencia que cambió su vida para siempre antes del lanzamiento de sus memorias, Out of the Corner.

Gray ganó la temporada 11 de Dancing With the Stars. Fue emparejada con el bailarín profesional y ahora seis veces campeón Derek Hough.

En una entrevista con Entertainment Tonight, la mujer de 62 años habló sobre un accidente automovilístico fatal junto al actor Matthew Broderick, con quien estaba saliendo en ese momento. El accidente tuvo lugar pocas semanas antes del lanzamiento de Dirty Dancing en 1987.

Broderick conducía, según ET. El accidente resultó fatal para dos mujeres.

Gray dice que el accidente fue traumático

En la entrevista, la actriz dijo que el accidente automovilístico fue muy traumático de vivir.

“El accidente automovilístico en Irlanda, diría, fue uno de los tres traumas principales de mi vida, tal vez el primero”, dijo a ET. “Es muy difícil describir cuando tienes una experiencia cercana a la muerte y estás presente en la muerte de otras personas”.

Agregó: “Estar sola en un camino rural en medio de la nada sin nadie más alrededor o consciente fue bastante aterrador”.

Gray dijo que ella fue la única testigo del accidente, ya que fue la única consciente después. También dijo que Broderick tenía amnesia después del accidente.

“Pensé que estaba muerto”, le dijo al medio. “Ni siquiera sabía que había otras dos mujeres que murieron trágicamente en ese momento. Es algo que te cambia”.

Ella le dijo a ET que todavía piensa en eso.

Grey compara su operación de nariz a The Twilight Zone

Gray compartió que hubo muchas reacciones violentas después de su operación de nariz.

“Fue jodidamente extraño. Era como un episodio de The Twilight Zone. Yo estaba dentro y no podía salir durante décadas”, dijo Grey. También dijo que, en primer lugar, ni siquiera quería operarse la nariz, aunque tenía problemas para conseguir trabajo y sentía que necesitaba hacerlo.

Agregó: “La naturaleza reduccionista del juicio de las personas o lo que sea que estén proyectando sobre mí de su propia inseguridad es dura. Me dijeron que era una niña con una nariz imperfecta o una nariz judía y que no era lo suficientemente bonita para ser una estrella de cine. Eso me traumatizó”.

La estrella dijo que ya no se defendería ni explicaría sus decisiones a las personas que la odian.

“Finalmente pude decir realmente: ‘Ya está’. La gente puede pensar lo que quiera, ya que de todos modos lo van a hacer”, compartió.

Dancing With the Stars regresará en el otoño de 2022 en un nuevo hogar. El programa ahora se transmitirá en vivo exclusivamente en Disney + en lugar de ABC.