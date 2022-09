La vida del asesino en serie Jeffrey Dahmer :¿El Exorcista era su película favorita?

En la nueva serie de Netflix sobre el asesino en serie Jeffrey Dahmer, se les dice a los espectadores que Dahmer estaba obsesionado con la película el “Exorcista III”.

De hecho, en el programa de televisión, se ve a Dahmer reproduciendo la famosa película cuando estaba con Tracy Edwards, un hombre al que atrajo a su apartamento. Pero Edwards escapó y llevó a la policía de Milwaukee de regreso a la guarida de Dahmer.

¿Sin embargo, es esto cierto? ¿Era el “Exorcista III” realmente la película favorita de Dahmer?

La respuesta es sí. Esa escena en el programa de Netflix proviene directamente del testimonio del juicio de Edwards.

¿De que trata la pelicula? Según Rotten Tomatoes:

El teniente de policía Kinderman (George C. Scott) nota similitudes entre su actual investigación de asesinato y los métodos utilizados por el asesino de “Géminis” (Brad Dourif) que fue ejecutado 15 años antes. Pronto descubre a un paciente mental hospitalizado (Jason Miller) que afirma ser el asesino en serie muerto, pero que se parece misteriosamente a un sacerdote que Kinderman conoció y que murió durante un exorcismo. A medida que se encuentran más cuerpos, Kinderman busca conexiones entre los dos hombres supuestamente muertos.

Esto es lo que necesita saber:

En la vida real, Dahmer vio el ‘Exorcista III’ y cantaba

En su testimonio en el juicio, Edwards reveló que Dahmer cantaba mientras miraba el “Exorcista III” y que estaba obsesionado con una escena específica.

Edwards entró en su encuentro de la vida real con Dahmer en gran detalle.

El hombre testificó que él y sus amigos conocieron a Dahmer mientras bebían cervezas. Comenzó a hablar con ellos y les dijo que era un fotógrafo profesional, y eventualmente le ofreció a Edwards $100 para que le permitiera tomar fotografías de él en su apartamento.

El asesino en serie quería que Edwards posara para fotos “desnudas”.

El apartamento de Dahmer parecía algo normal al principio, pero contenía un “olor fétido”.

“No sabía muy bien qué era. Me dijo que se había roto una tubería de alcantarillado y que la gerencia se encargaría de eso”, testificó Edwards.

Dahmer le dio a Edwards una cerveza y luego un ron con coca-cola. Sacó peces de su pecera. Edwards giró a la derecha para mirar la pecera. “De repente me pone las esposas y un cuchillo”. Dahmer puso la esposa en su muñeca izquierda.

Ahí es donde entra la película.

Edwards testificó que había un televisor en la habitación y que la película el Exorcista III se estaba reproduciendo en ese momento en una videograbadora en el dormitorio trasero.

Ambos estaban sentados en la cama. Dahmer sostenía las esposas y tenía el cuchillo apuntando a su costado.

Dijo que quería escapar y pensó en saltar por la ventana. Habló con él, tratando de hacerle saber a Dahmer: “Yo era su amigo”, le dijo. Edwards dijo que un minuto Dahmer fue agradable. Luego dijo que no quería que la gente lo dejara o lo abandonara.

“A veces, él no era él mismo. A veces, era como un buen tipo. Iba y venía en diferentes momentos. Se quedaba en silencio y veía la película a veces. Comenzó a mecerse de un lado a otro durante ciertas partes de la película y estaba “cantando”.

Edwards no podía entender lo que estaba diciendo. Cantó “de vez en cuando”.

Dahmer estaba más interesado en la escena de la película sobre el predicador que fue poseído, dijo Edwards, quien testificó que parecía que el asesino en serie estaba “interesado en esa parte”. Esa parte atrajo su atención más que nada”.

Ese tipo de película, ciertas partes, le interesaba. Era como si cambiara con él a veces. Como si se volvería más agresivo. Trataba de ponerle las dos esposas a Edwards porque quería sentirse dominante. Quería que Edwards se acostara boca abajo.

“Me acosté de lado. Dios me dijo que no me acostara y dejara que esta persona me esposara, así que no lo hice”, recordó.

Dahmer Puso su cabeza sobre el pecho de Edwards. “Como si estuviera escuchando mi corazón porque en ese momento me dijo que se iba a comer mi corazón”.

Edwards se desabotonó la camisa para que Dahmer se sintiera más cómodo y se sentó en el sofá.

Dahmer comenzó a cantar de nuevo y Edwards dijo que necesitaba ir al baño. Lo golpeó y salió corriendo. “Aproveché la oportunidad. Al menos voy a morir en el intento. No me voy a quedar sentado aquí. Lo golpeé y corrí… Logré salir”.

Todo esto se ve en las escenas de Netflix. En la vida real, Edwards estuvo atrapado en el apartamento de Dahmer durante cuatro horas.

Un artículo de 2001 de Associated Press, al que se accedió a través de Newspapers.com, informó que Edwards escapó de la guarida de Dahmer cuando el asesino en serie no estaba mirando.

Una historia de Associated Press de 1992 decía que Edwards testificó que escapó del departamento de Dahmer “después de ver una cabeza en el refrigerador y una mano que Dahmer había tomado de un archivador”.

Dijo que Dahmer comenzó a cantar mientras miraban el “Exorcista” y “apoyó la cabeza en el pecho de Edwards para escuchar los latidos de su corazón”.

En 1994, Reuters informó que el abogado de Dahmer dijo que Dahmer estaba “enamorado” del “Exorcista III”.

“Se enamoró, se sintió abrumado, quedó atrapado en el personaje del Exorcista III”, dijo el abogado Gerald Boyle. “El personaje era Satanás porque era la personificación del mal”.

Un artículo del Wisconsin State Journal de 1999, decía que Edwards también testificó que Dahmer le dijo que el Exorcista III era su “película favorita”.

