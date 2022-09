¿El asesino en serie Jeffrey Dahmer era un caníbal en la vida real? Tan espantosos como fueron los múltiples asesinatos de Dahmer, las acusaciones de canibalismo agregaron un giro espeluznante.

La respuesta es que sí, Dahmer practicaba el canibalismo, al menos según le dijo a la policía de Milwaukee. Los detalles, derivados de artículos periodísticos en ese momento sobre el testimonio del juicio, son extremadamente espantosos e inquietantes, así que tenga cuidado.

Los asesinatos de Dahmer entre 1978 y 1991 están recibiendo atención renovada como resultado de una nueva serie de docudrama de Netflix. “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” comenzó a transmitirse el 21 de septiembre de 2022. “Durante más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el asesino convicto Jeffrey Dahmer. ¿Cómo evadió el arresto durante tanto tiempo? pregunta el sitio de Netflix para el programa.

Esto es lo que necesita saber:

Dahmer le dijo a la policía que se comió un corazón y sazonó un músculo humano con salsa de bistec

Detalles extremadamente inquietantes sobre los asesinatos de Dahmer salieron a la luz durante su juicio de 1992 en Milwaukee, Wisconsin. Sin embargo, se basan en su relato a la policía, y un psiquiatra creía que podría haber estado mintiendo sobre algo de eso, a saber, el canibalismo, para reforzar una defensa de locura.

Es imposible saberlo con certeza; la policía encontró cabezas en su refrigerador.

Un artículo de 1992 en Eau Claire Leader-Telegram, al que se accedió a través de Newspapers.com, describía el testimonio del juicio. “Los testigos contaron cómo Dahmer cocinó y comió un corazón, un bíceps y un muslo; cómo cortaba cadáveres desde el esternón hasta los pies y cortaba la carne en pedazos del tamaño de un puño; y cómo empapó torsos en ácido y guardó cráneos y otras partes como recuerdos”.

Play

On this day: Jeffrey Dahmer sentenced to 15 life terms Serial killer Jeffrey Dahmer was sentenced on February 17th, 1992 after being found guilty for killing and mutilating 15 boys and young men. 2016-02-17T20:58:54Z

Dahmer argumentó en el juicio que estaba loco, pero el jurado rechazó su defensa. Fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas y murió dos años después en una prisión del estado de Wisconsin, donde otro recluso lo mató a golpes.

El fiscal de distrito también dijo durante el juicio que Dahmer tenía una “compulsión de tener relaciones sexuales con cadáveres”.

Un artículo de Associated Press de 1992 dice que a los miembros del jurado “se les dijo que se comió un corazón y sazonó un músculo humano con salsa de bistec”.

Otro artículo de AP de 1992, al que también se accedió a través de Newspapers.com, citaba a un psiquiatra diciendo que Dahmer se convirtió en “una especie de cazador”, pero que no estaba loco. “Guardó los restos como trofeos”.

Ese artículo decía que Dahmer drogó y estranguló a sus víctimas, y “fileteó a la mayoría de sus víctimas, se comió un corazón, un bíceps y un muslo y hirvió algunos cráneos para conservarlos”.

Sin embargo, este psiquiatra pensó que era posible que Dahmer mintiera “cuando le dijo a la policía que comió la carne de algunas víctimas y les hizo agujeros en la cabeza mientras estaban vivas en un intento de crear parejas sexuales parecidas a zombis”.

La policía encontró calaveras pintadas en el apartamento de Dahmer y él les dijo que trató de crear zombis

Otro artículo de Associated Press sobre el juicio por locura de Dahmer en 1992 informó que Dahmer, un trabajador de una fábrica de chocolate, trató de crear “zombies”.

El artículo informa que la policía encontró “calaveras pintadas, fotografías de hombres mutilados, cabezas cortadas en cámaras frigoríficas” en el apartamento de Dahmer.

Dahmer dijo a los psiquiatras que “trata de convertir a algunas víctimas en zombis antes de que mueran perforando sus cabezas y vertiendo ácido o agua hirviendo dentro”.

Cuando era niño, cortaba perros “y buscaba animales atropellados”, informa el artículo.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Video de la reacción de Rita Isbell, hermana de una de las víctimas de Jeffrey Dahmer es viral