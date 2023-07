Arrestan a mujer tras intentar contratar a sicario para matar a su hijo de tres años

Este miércoles, autoridades de Miami en el Estados de la Florida, informaron del arresto de una mujer de quien se presume intentó contratar a un sicario para que le propinara muerte a su hijo menor de edad, informó Univision.

Como Jazmín Páez, de 18 años de edad, fue identificada la progenitora del niño de tres años, quien fue trasladada a la cárcel del condado de Miami-Dade, bajo la acusación de asesinato en primer grado, y uso ilegal de un dispositivo de comunicación, reportó NBC Miami.

Joven en #Miami intenta contratar asesino para matar a un niño de 3 años #Jazmin Páez https://t.co/ddoVLyUSsl — Somos Fan (@SomosFancom) July 20, 2023

De acuerdo con Vive USA, la mujer, según la investigación, se puso este martes en contacto con un hombre que opera un falso sitio en línea para contratar asesinos, sin sospechar que esa web era una trampa diseñada por este para atrapar a aquellos que buscan contratar a sicarios a sueldo.

Robert “Bob” Innes, operador y creador de la falsa página web, denominado rentahitman.com explicó que este sitio web fue creado con el objetivo de mantener la seguridad cibernética, colaborando en ciertas ocasiones con investigaciones llevadas por organismos y agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

Robert “Bob” Innes, indicó que recibe cientos de solicitudes para esta clase de contrataciones, pero que la de Jazmín le despertó sospecha por su extremada urgencia. De hecho Local 10, dice que según el informe, la razón enumerada de Páez para querer que mataran a su hijo era “hacer algo de una vez por todas”, y su solicitud específica era que su hijo “fuera llevado, muy, muy lejos, muy lejos y posiblemente ser asesinado, pero lo antes posible”.

Jazmin Páez, de 18 años, fue acusada de los delitos de "solicitud de asesinato en primer grado" y "uso de un dispositivo de comunicación para uso ilegal". https://t.co/ShYjehQ1xX — Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 20, 2023

Innes señaló que el caso lo dejó muy inquieto y que por eso lo reportó de inmediato a la policía del condado suministrándoles una fotografía del niño y su ubicación.

“La capacidad de investigar nombres y direcciones y verificar que el objetivo previsto vivía en una dirección en particular. Eso para mí es una señal de alerta. Si se corrobora esa información, para mí es algo que debe analizarse y es por eso que lo remití”, declaró a NBC Miami. Innes indicó que aunque la autoridad no le dio crédito a su denuncia en un principio, más tarde apunto sus ojos en el caso.

“No estaban interesados. Me enviaron un correo electrónico diciendo que si me comunicaba una vez más me enviarían una carta de cese y desistimiento. Así que no sé cuál es su motivo, pero tengo la impresión de que no estaban interesados ​​en prevenir ningún delito grave”, precisó según Ciber Cuba.

Arrestan a madre de Miami acusada de contratar a un sicario para asesinar a su hijo de 3 años: Jazmín Páez es la madre arrestada por solicitar en la página web https://t.co/tV9j86XFaV los servicios de un sicario para asesinar a su propio hijo https://t.co/GQE5UKIelB — Americateve (@Americateve) July 19, 2023

Finalmente, la policía rastreó la dirección IP del dispositivo empleado para la contratación sicarial, y resultó ser coincidente con la de Jazmín Páez. Ella quería que el asesinato se diera antes del jueves, y para ello había fijado un pago de $3.000 dólares.

Según informó la policía, los investigadores se hicieron pasar por el sicario que llevaría a cabo el crimen, sosteniendo una conversación con Páez, y en donde se finiquitaba todo el plan.

Cabe destacar que el hijo de Jazmín no vivía con ella, y era su abuela materna la que estaba a cargo de su crianza. La madre solo podía tener contacto con el niño a través de videollamadas.

Ahora esta “mala madre”, esta tras las rejas bajo una fianza fijada por una jueza en $15,000 dólares, quien determinó que Páez no padecía de ningún trastorno mental y debía pagar por su crimen, bajo una orden de alejamiento persistente sobre su hijo, reportó La Razón.

