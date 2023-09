Niña de 14 años que se fugó de su casa se suicidó frente a un agente de policía

Jaylee Chillson era una niña de Kansas de 14 años que se mató de un tiro frente a un ayudante del sheriff del condado de Cloud que la encontró en una fiesta de la escuela secundaria y la universidad.

Ella se fugó, según un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del condado de Cloud. El comunicado no nombra a Chillson, pero su nombre fue impreso por el New York Post y el UK Daily Mail, que entrevistaron a su padre.

Según su obituario, Jaylee Nicole Chillson, de 14 años, murió el 17 de septiembre de 2023 en el condado de Cloud, Kansas.

Según Daily Mail, los padres de Jaylee acusaron al distrito escolar de no hacer lo suficiente para evitar que ella fuera acosada. “Llegó a casa con ‘moretones en los brazos’, le frotaron el cabello con una sustancia inflamable y se mudó de Clay County Center High School a Wakefield en un intento por detener el acoso”, dijo la familia al Daily Mail.

1. Los funcionarios del sheriff dicen que Jaylee Chillson se pegó un tiro después de que un agente la localizara en una fiesta en el campo

En un comunicado de prensa, el Departamento del Sheriff del condado de Cloud anunció que estaba llevando a cabo una investigación de muerte junto con la Oficina de Investigaciones de Kansas “después de que se produjo un tiroteo el sábado por la noche en una fiesta en el condado rural de Cloud”.

El sábado 16 de septiembre de 2023, alrededor de las 11:25 p. m., un residente del condado de Clay llamó a la Oficina del Sheriff del condado de Cloud “para solicitar ayuda para localizar a un miembro de la familia que era una mujer de 14 años. Se creía que la niña se había escapado y se pensaba que asistía a una fiesta cerca de Aurora, Kansas”.

El oficial “respondió a la fiesta al aire libre a la que asistieron estudiantes universitarios y de secundaria cerca de 210th Road y Lark Road en Aurora”, dice el comunicado.

“El agente localizó a la niña y trató de convencerla de que regresara con su familia. Él la escoltaba hasta su patrulla, cuando ella sacó un arma de fuego y se pegó un tiro. El diputado no sacó su arma de fuego”, dice el comunicado.

El ayudante del sheriff “y un bombero fuera de servicio intentaron tomar medidas para salvarle la vida, pero ella fue declarada muerta en el lugar, poco después de la medianoche”, continúa.

Según Daily Mail, Jeb, el padre de Jaylee, dice que llamó a la oficina del sheriff después de localizar a Jaylee en la fiesta. Un ex paramédico que escuchó el disparo, le dijo al Daily Mail, que lo citó diciendo: “Escuché a la gente hablar de un arma. Escucho un disparo, llamo a la central y les pregunto si su ayudante disparó, y me dijeron que no, pero escuchan informes de disparos”.

Jeb Chillson dijo al Daily Mail:

Me dijeron que no entrara allí, pero dije que solía ser paramédico y que puedo ayudar. Cuando me acerqué me dijeron que había una chica baleada, así que salí corriendo. Veo a mi hija en el suelo, sostenida por uno de los miembros del grupo. Cuando me acerco al oficial, él me dice que ella sacó el arma y se pegó un tiro cuando él se acercaba a ella.

2. La madre de Jaylee Chillson escribió que el “mundo de la familia ha dejado de girar”

Los padres de Chillson, Jeb y Stacie Chillson, actualizaron sus páginas de Facebook con fotos de Jaylee.

Una imagen la muestra con un uniforme de softbol juvenil. “A nuestra familia le gustaría comenzar diciendo que estamos realmente agradecidos por la inmensa cantidad de amor y apoyo que nos han brindado durante los últimos días. Las oraciones que se han hecho realidad para nuestra Jaylee y nuestra familia, las comidas, toda la organización y el trabajo que nuestros amigos, familiares y comunidad han hecho para tratar de hacer que nuestra familia se sienta menos pesada”, escribió Stacie Chillson en su página de Facebook. .

“Simplemente no podemos encontrar palabras para expresar lo verdaderamente agradecidos que estamos. Todos siguen preguntando si hay algo que puedan hacer por nosotros, por favor oren. Por favor, oren por ella, oren para que mire hacia abajo y vea cuánta gente la ama tanto”, continuó su publicación.

“Por favor oren por nuestra familia. No sé qué pedir en esas oraciones, solo sé que nuestro mundo ha dejado de girar, pero finalmente sabemos que el Señor, la oración y la fe es lo que algún día nos llevará a casa con nuestra dulce niña”, agregó.

3. Jaylee Chillson, que quería ser mecánica diésel, participaba activamente en el grupo juvenil de su iglesia

Chillson nació el 11 de marzo de 2009 en Manhattan, “hija de Jeb y Stacie (Thomas) Chillson”, dice su obituario.

“Jaylee se crió en Clay Center. Le gustaba pasar tiempo al aire libre en la naturaleza cazando, pescando y acampando”, se lee.

“El softbol era otra actividad favorita de Jaylee, pasaba muchas horas en el campo practicando y jugando. También le gustaba montar con su padre en la semifinal. Su objetivo era ser mecánica diésel. Jaylee participó activamente en la Iglesia del Pacto Evangélico y en el grupo de jóvenes de la iglesia”.

4. La mamá de Jaylee Chillson pidió a la gente que “compartiera su historia” para ayudar a combatir el acoso

En su publicación de Facebook, Stacie Chillson pidió a la gente que compartiera la historia de Jaylee para combatir el acoso juvenil.

“Les pedimos que digan su nombre, compartan su historia y hagan absolutamente todo lo que esté a su alcance para enfrentarse a la gente oscura, odiosa y cruel de este mundo. Seguirás viendo el nombre de nuestras hijas. Utilizaremos su legado para encontrar formas de combatir la pandemia de jóvenes afectados por intensas presiones sociales y acoso”, escribió.

“Lo más difícil de pedir es ayuda económica. Es difícil compartir esto. Sólo queremos darle lo mejor. Queremos regalarle los arreglos más bellos y un monumento para su lugar de descanso digno de un ángel. Porque ella se lo merecía todo en esta vida y nos aseguraremos de que reciba todo lo que se merece ahora. Hasta que nos volvamos a ver, dulce Jaylee”, continuaba la publicación.

Compartió una página de GoFundMe creada para ayudar a la familia de Chillson con los costos del funeral.

5. La mamá de Jaylee Chillson dice que sus amigos y adultos desempeñaron un papel “en aplastarla”

Stacie Chillson también escribió en Facebook que el mundo “perdió una de sus luces más brillantes. Esta chica tiene el corazón más grande que conozco y lo tiene desde que era una niña pequeña. No pasaba un día en el que ella no pudiera hacerte reír hasta que te quedas sin aliento. Ella es asombrosa. Perfecto”, escribió.

“Todo lo que puedas pedir en una hija. Ella es hermosa. Ella es inteligente. Ella es nuestro todo. Nuestros corazones están destrozados. Es insoportable. No es justo. Ella era nuestra mejor amiga. La mejor hija. La mejor hermana mayor. La mejor nieta. No hay nada que pueda hacer que este dolor desaparezca”.

Ella añadió:

Yo también estoy enojado. Estoy enojado con aquellos que lastimaron a mi bebé. Estoy furioso con aquellos que SÉ que la lastimaron y ahora hablaré de ella como si no contribuyeran a aplastarla. He leído mensajes de días de sus “amigos” que la trataban absolutamente mal. Observó cómo no la incluían con chicas en sus equipos deportivos. Los adultos observados a nivel escolar le fallaron repetidamente. Observé cómo las niñas que alguna vez fueron sus mejores amigas ni siquiera la reconocían cuando pasaba junto a ellas, y observé a un puñado de padres que solían hablar efusivamente de ella y de lo increíble que era, y luego la insultaban y hablaban mal de ella con sus hijos. . Nadie fuera de nuestra familia y su terapeuta sabe cómo ha sido el último año de su vida. Por favor, deja de hacer suposiciones, no la juzgues. Y por favor, si sabes que TÚ fuiste parte del problema, si sabías que TU hijo era parte del problema, no uses el nombre de mi hija ahora que ya no está. No lo mereces. Ella merecía todo lo que alguna vez pudo haber deseado en este mundo. Te amamos con todo nuestro corazón y alma nuestra dulce niña. Te amamos más que a nada

Mindy Huber escribió en Facebook:

Jaylee Chillson estaba en tercer grado cuando la conocí. Pude pasar todos los días de ese año escolar con ella. Era inteligente, peculiar, divertida y amable; ama a los gatos, los animales y su familia. Su mamá ha compartido conmigo un poco sobre ella a lo largo de sus años. Sé que la amaban inmensa, profundamente y completamente. ELLA FUE AMADA. La amo. Su familia la amaba y personas que nunca conoceré la amaban. Hace unos años me entristeció escuchar cómo la trataban sus compañeros… la intimidaban. Su familia siempre hizo lo mejor que pudo para ayudarla, SIEMPRE. Nuestros jóvenes son los más importantes… ellos importan. SÉ AMABLE. Importa.

