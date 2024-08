Javier Acosta: ¿Quién es el colombiano que recibirá la eutanasia?

El colombiano Javier Acosta, un hincha fervoroso del club Millonarios, de 37 años de edad, tiene las horas contadas para irse en paz a las 12:00 del mediodía de este viernes 30 de agosto de 2024, hora colombiana.

Rodeado de su familia, Javier Acosta recibirá la eutanasia para calmar sus dolores y una enfermedad que lo acorraló hasta lo más profundo de su ser: Cáncer de sangre.

La historia de vida de Javier Acosta, es bastante admirable porque hasta el último momento se mostró un luchador de la vida que pese a haber sufrido un trauma raquídeo en un accidente ocurrido en carreteras del Valle del Cauca, mientras seguía a su equipo del alma hace nueve años, y que lo dejó en silla de ruedas, puso todo su empeño para ponerse de pie y dar pequeños y lentos pasos.

Sin embargo, nada lo tendría preparado para lo que su destino le tenia preparado, y hace cinco años en un viaje de recreo a la ciudad de Melgar, Tolima, famosa por su clima caliente y su gran cantidad de piscinas en centros recreacionales, Javier Acosta contrajo una bacteria peligrosa, y que es el origen de toda su tragedia.

En declaraciones a varios medios de comunicación colombianos, Javier Acosta explicó que la bacteria conocida como la Cándida Auris, afectó su glúteo izquierdo en donde se presentó como una llaga que poco a poco fue creciendo e invadiendo el hueso. Luego infectó su nalga derecha y comprometió también su parte ósea. El dictamen fue una Osteomielitis.

Javier Acosta fue sometido a varias cirugías de raspado de hueso, pero nada controlaba la bacteria por lo que los médicos le presentaron dos opciones de tratamiento: continuar con medicación y procedimientos quirúrgicos sin garantía de recuperación o la amputación de sus miembros inferiores.

El parte medico era desconsolador para Javier, que seguía con sus intensos dolores y fiebres, pero nada lo tenia preparado para un nuevo diagnóstico. Su sangre estaba contaminada con cáncer, y ya había desarrollado un linfoma en la parte interna de su cabeza y que le pronosticaba un deterioro de sus capacidades cerebrales y del habla.

Ante este panorama de complicaciones y de un futuro lleno de dolor y discapacidad, Javier tomó la decisión de aplicar a la eutanasia la cual le fue concedida, de acuerdo con El Tiempo.

“Lo más duro es que me van a practicar la eutanasia. Una inyección que me colocan y me voy a descansar”, expresó, confirmando que está previsto para el viernes 30 de agosto.

“Estaré alentando desde lo más alto. Mi familia me apoya. Saben que es lo mejor. No es fácil tener una infección así. Pero no puedo más”, dijo en un video en sus redes sociales en el que se despidió de sus amigos y familiares.

“Me duele no ver crecer a mi hija. Les pido me acompañen el día de mi funeral y la misa. Gracias por su amistad. Me voy agradeciéndoles. Desde el cielo le voy a jalar las patas a todos los jugadores de Millonarios a ver si ganan”, despidiéndose con humor.

La última entrevista de Javier Acosta

En una entrevista con Los 40, la cual fue recogida por Tropicana, Bésame Radio y Radioacktiva, emisoras de Caracol Radio, explicó su decisión y compartió su sentida despedida.

En la entrevista, Javier expresó lo difícil de su situación, pero también su agradecimiento por tener la oportunidad de decidir sobre su muerte de una manera respetuosa.

“Es algo duro, pero también le agradezco a la santa muerte por permitirme cómo morir (…) Me voy tranqui (…) Se los voy a decir como un barra brava que hace 22 años decidió llevar este estilo de vida. Yo les puedo decir a todos los hinchas del fútbol que respetemos la vida”, agregó Javier Acosta.

Javier también se despidió con un mensaje conmovedor para todos aquellos que lo conocen y para quienes siguen su historia en redes sociales. “Hoy se va una barra brava, un hincha, un papá, un hijo, un gran ser humano, un loquillo. Se va con todas las ganas de seguir viviendo (…) Ustedes que se pueden quedar acá, disfruten cada minuto con su familia , disfruten de cada instante con sus amigos, con sus parceros.”

Finalmente en despedida con el astro del fútbol colombiano Radamel Falcao, este le dio unas frases de aliento para sobrellevar todo el proceso de muerte asistida.

“A veces uno no entiende por qué las cosas pasan, por qué atravesamos ciertas dificultades. En este caso, pues, es algo, diferente porque, humanamente, no hay un medio que te pueda calmar lo que estás sintiendo. Nosotros queríamos con mi esposa decirte que pediremos a Dios por tu vida”, le dijo Falcao.

Finalmente, cabe resaltar que en Colombia se ha creado una página de recaudación de fondos, los cuales serán destinados para la educación universitaria de la hija de 9 años de Javier Acosta, Maria Valentina Acosta, la cual, hasta el momento lleva más de $14,000 mil dólares.

