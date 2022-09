Asesinato-suicidio en Wisconsin: hombre asesinó a su esposa y luego se quitó la vida

Jason Wray era un asistente médico en UW Health que asesinó a su esposa Jessica Wray antes de quitarse la vida al pararse frente a un camión en una carretera interestatal en el área de Madison, Wisconsin.

Los nombres de la pareja fueron publicados en un comunicado de prensa por la oficina del médico forense del condado de Dane. Jessica Dean Wray también fue asistente médica en UW Health.

La gente llenó una página de GoFundMe para ayudar a los hijos de la pareja con homenajes a Jessica Wray, “La ayuda compasiva y hábil de Jessica cambió por completo mi salud y mi vida, mucho para mejor”, escribió una persona en esa página.

“Estoy eternamente agradecida por su impacto en mí y estoy seguro de que muchos más en nuestra comunidad. Una cita con ella fue como una gran visita a un amigo cercano, siempre, durante muchos años. Parecía que tenía todo el tiempo del mundo para ayudarme cada vez que la veía”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Jessica Wray fue golpeada y cortada con un instrumento de fuerza cortante. Su esposo fue atropellado por un semirremolque

En el comunicado de prensa enviado por correo electrónico a Heavy, la oficina del médico forense informó que Jessica Wray fue golpeada y sufrió un “trauma de fuerza aguda”. ¿Cuál fue la causa de la muerte?

“Los resultados preliminares de la autopsia confirman que la Sra. Wray murió a causa de la violencia homicida, incluido el trauma por fuerza contundente y el trauma por fuerza aguda. También se están realizando pruebas adicionales en este momento”, escribió la oficina del médico forense.

Jason Wray fue atropellado por un camión en la interestatal. “Señor. Wray murió a causa de las lesiones sufridas como resultado del accidente”, dijo el comunicado del médico forense.

Ambos tenían 45 años de edad.

News Conference: Madison Police & Public Health Provide information on a Domestic Homicide 9/12/22 Madison Police Chief Shon Barnes & Aurielle Smith of Public Health of Madison Dane Co. Provide information & details related to a Domestic Homicide in Madison. 2022-09-12T16:42:39Z

La policía de Madison calificó la muerte de Jessica Wray el 12 de septiembre de 2022 como un “homicidio doméstico”. El sospechoso era el esposo de la mujer fallecida, dijo el jefe de policía Shon Barnes en una conferencia de prensa. “Estamos investigando este incidente como un asesinato-suicidio”.

Dijo que Jason Wray fue visto a pie en la línea de circunvalación, donde fue atropellado por un vehículo y no resultó gravemente herido. Luego salió de la línea de circunvalación en un vehículo y resurgió en la Interestatal 90, donde “salió de su vehículo a pie y se paró frente a un camión”, dijo Barnes. Falleció en el lugar.

“Hemos perdido a otro miembro de nuestra comunidad, esta vez por violencia doméstica”, dijo el jefe de policía sobre Jessica Wray.

“Estamos comprometidos a ayudar a los sobrevivientes de violencia doméstica”, dijo.

Alrededor de las 15:20 el domingo por la tarde, 11 de septiembre de 2022, los oficiales respondieron a una dirección a lo largo de Darien Circle.

La policía recibió llamadas al 911 sobre una “persona que se informa que falleció” de terceros que no estaban en la escena.

Barnes dijo que la policía no había llamado previamente a la residencia de la pareja. “Ninguna de las personas era conocida por la policía”, dijo.

Cuando la policía ingresó a la casa, “ubicaron a una mujer fallecida de unos 40 años”. Dijeron que la víctima fue “agredida físicamente violentamente”.

2. Hay una página de GoFundMe para ayudar a los hijos de la pareja

Se han recaudado más de $80,000 a través de una página de GoFundMe para ayudar a los tres hijos de la familia.

“Nuestro objetivo inmediato es unirnos como comunidad para ayudar con los costos del funeral. Nos encantaría poder reunir fondos adicionales para apoyar a los niños de muchas maneras”, dice la página. “Estos niños están rodeados de mucho amor, pero crecer después de perder a ambos padres requerirá mucho más. Por favor ayuda de la forma que puedas. Cada poquito ayuda.”

La página continúa: “Yo, junto con mi esposo y otros vecinos organizamos este fondo. El dinero se transferirá directamente a los tutores de los niños”.

En Facebook, Jessica Wray llenó su página con fotos de sus hijos.

3. Jessica Wray fue recordada como una asistente medico “fantástica’

Fluyeron los mensajes para Jessica Wray. “Jessica fue una asistente personal fantástica”, escribió una persona en el hilo de comentarios de la página de GoFundMe.

“Estaba claro por lo atentamente que escuchó mis preocupaciones que realmente se preocupaba por sus pacientes y por lo que estaba haciendo. Mis pensamientos están con estos niños y su familia durante este momento difícil”.

Otro escritor de comentarios señaló: “Jessica fue mi asistente personal e hizo una diferencia en mi vida. Estaré pensando en su familia y esperando fortaleza durante este tiempo”.

Otra persona escribió: “Vivíamos detrás de la casa de Jessica y a nuestra hija le encantaba ir a su casa a jugar con los niños. Nos encantaba que los niños entraran y salieran corriendo de nuestra casa o de la de ella. El alboroto salvaje era lo que mi esposo y yo llamábamos a la manada de niños en nuestra calle. Lamento mucho la pérdida de una persona tan amable y mis pensamientos están con su familia y sus hermosos hijos”.

Jason Wray llenó su página con fotos de sus hijos, él corriendo y pescando. “Descubrí que sobrevivir a un niño de dos años y medio puede ser muy difícil”, escribió en una publicación. En 2011, escribió, “en casa con los dos niños todo el día solo, jess de vuelta al trabajo. debería ser interesante.

Ese mismo año, escribió: “Feliz día del padre a todos. Mi maravillosa esposa nos compró boletos para los Colorado Rockies, así que nos vamos al juego”.

4. UW-Health se refirió a las muertes como una “tragedia indescriptible”

Jessica Wray era asistente médica en UW Health. “Jessica Wray es asistente médica en la Clínica de Medicina Interna Arboretum. Sus intereses incluyen la salud de la mujer, el manejo de anticonceptivos, la atención médica preventiva, el manejo de enfermedades crónicas y la salud mental, incluidos la depresión y los trastornos de ansiedad”, dice el sitio web de UW Health.

Se graduó de la Universidad de Iowa, dice el sitio web.

“Estamos devastados por la noticia de esta tragedia indescriptible y nuestros corazones están con la familia y los amigos que sufren esta terrible pérdida”, dijo la secretaria de prensa de UW Health, Emily Kumlien, en un comunicado entregado al Canal 3000.

“El bienestar de nuestro personal y proveedores es una prioridad principal, y continuaremos brindándoles apoyo emocional durante el duelo. Instamos a la comunidad a respetar la privacidad de todos los que están de duelo y a mostrar su apoyo a través del fondo establecido para la familia si puede”.

5. Jason Wray trabajó en atención de urgencia

Jason Wray trabajó en atención de urgencia, según el sitio web de UW Health.

El sitio web da su afiliación como “Departamento de Medicina Familiar y Salud Comunitaria” y dice que también se graduó de la Universidad de Iowa.

Un hombre escribió en Facebook: “Conocí a Jason y Jessica en agosto de 2021 cuando le vendí la CR-V 2013. Ambos fueron amables, considerados y, en general, fue genial trabajar con ellos. No hace falta decir que me quedé anonadado al escuchar que esto sucedió. Absolutamente una de las últimas personas que conocí mientras vendía de quien esperaría esto. Si soy honesto, me habría sorprendido escucharlos en una fuerte discusión en un Olive Garden”.

Esta es la versión original de Heavy.com

